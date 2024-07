VUČIĆ PROČITAO JEZIVO SVEDOČENJE O ZVERSTVIMA NASERA ORIĆA: A za ovo niko nije odgovoran? Srpske oči za srpske žrtve, niko nije kriv

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima iz Palate Srbija. On je pročitao svedočenje vojnika bošnjačke nacionalnosti o zverstvima Nasera Orića.

Naser Orić sa svojom vojskom u pohodu na srpska sela

- Pročitaću deo nečega što mislim da je važno da ljudi čuju zašto sam meta svih mogućih kletvi i napada i što će se to nastaviti. Lice koje ispituje, inače odgovara lice bošnjačke nacionalnosti. Šta je Orić radio? Učestvovao u borbama i komandir glavni. Da li je bilo zarobljenika? Jeste i tu su poklani. Da li je bio tu Naser? Jeste, bio je prisutan. Pet muškaraca je bilo zarobljeno. Da li je grobnica bila otvorena? Kada sam šetao tu bile su kosti. Je li koga ubio lično Naser Orić? Nije ih ubio nego ih je poklao, video sam. Ko je zaklao druge? Vojska koja je sa njim bila, naserovci što su ih zvali. Da li ste videli da kolje nekoga od tih ljudi? Da lično sam video, dvoje je zaklao. Mogu da vam pokažem put, gledao sam. Nema sumnje da je to Naser Orić vršio klanje? Sto odsto ste sigurni da je on zaklao dvojicu zarobljenika? 100 odsto sam siguran. To je zvornička Kamenica. Bili su vojnici u uniformi. Naser je i jednoj ženi sekao prst, skinuo prsten, posle ubio. To je bilo kad smo ušli u Fakoviće. Prst joj je odsekao dok je bila živa, a posle nož u stomak. Nije silovana pre toga. On je lično to odradio, nožem i to zna svako živi.

- A za ovo niko nije kriv i odgovoran? Srpske oči za srpske žrtve, niko nije kriv. Teške priče, mnogo teške i nije bilo teško nego važno da slušamo i osudimo svakog Srbina koji je učestvovao u zločinu u Srebrenici i da ih osuđujemo, a šta ćemo sa ovim? Ne zaboravite, ovo su svedočenja muslimanskih boraca - rekao je Vučić.

- Mi ćemo da čuvamo mir jer su ovo suviše strašne stvari da bismo mogli da dozvolimo da se ponovi. Hoću li da popustim pod pritiscima i ovakvom hajkom, ne pada mi na pamet. Sutra da umrem, ne mogu da kažem koliko sam ponosan što sam se suprotstavio i pokazao da ne mogu velike sile da menjaju istinu, nije tu reč o BiH, nego Nemačkoj, Americi, da jedan narod optužuju, a da se naivni prave. Analiza o oduzimanju nadležnosti i kako se to perfidno radi kroz urušavanje Dejtonskog sporazuma, isto kao što su nama radili sa Briselskim sporazumom. Zašto im smeta Srbija? Zato što hoće poštovanje Dejtonskog sporazuma. Srećan sam, ne samo zato što sam mogao da budem na strani novostradalnog srpskog naroda, nego što sam mogao da budem i na strani bošnjačkog naroda, punu pažnju im posvećujemo u Srbiji, možda najviše novca ulažemo u taj deo Srbije. Niko ne sme da pomisli, da dirne bilo koji objekat, bilo koga samo zato što je bošnjak u ovoj zemlji, a što se Srba tiče ostaću na poziciji odbrane, pa makar bio potpuno usamljen i proglašen za zlikovca. Njih 10 imaju zadatak da napišu teksotve, imaju 17 autora u tom jednom centru gde pišu tekstove. Vidite da je reč o brutalnoj kampanji, da nema veze ni sa čim ali šta da radite. Zamislite da se onakav napad desio na nekog drugog stranca u Srebrenici, nikad im niko ne bi došao u posetu, u tom napadu koji je trebao da završi ubistvom, a nijedan čovek nije odgovarao.

- Nastavićemo da radimo svoj posao, da čuvamo mir, nećemo da ratujemo i učestvujemo u provokacijama. Valjda ćemo da dočekamo da se sukob u Ukrajini okonča, kad prekinu taj rat, možda će nam se neko izviniti za laži u prethodne dve godine. Ili će i tad da imaju laži kao što su imali do danas. Ponosan na Srbiju, pristojnost i odvažnost da čuva samostalnost, poštovanje javnopravnih normi, možemo samo prava da se držimo i prava ćemo da se držimo. Ovi drugi, sila boga ne moli, samo da kažem da i bog silu ne voli. Uz naše znanje i božje pomoći ćemo i sačuvati Srbiju i brže je razvijati.