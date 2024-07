VUČIĆ RAZOTKRIO PAKLENI PLAN ZA UNIŠTENJE SRBIJE: Cilj je izazivanje sukoba i intervencija NATO-a - evo kako funkcioniše šema

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Palate Srbija gde je objasnio kako funkcioniše šema najdirektnijih pretnji i akcija, koje bi za cilj imale uništenje Srbije.

Foto: Novosti

- Pre 24 sata imali smo priliku da pratimo događaje iz Srebrenici. I umesto da bude to prilika za reči pomirenja, Srbija, njeni građani i srpski narod u celini bili su izloženi pogrdama, neistinama i direktnim pretnjama - rekao je Vučić i objasnio:

- Mogli ste da čujete bezbroj puta da se Srbija sprema za nove sukobe, da se naoružava, da će svakog trenutka Putin dati nalog njegovom potrčku Vučiću da pokrene napad i moralo je sve vreme da se vrši nešto što bih ja nazvao moralnim sakaćenjem Srbije, odnosno vermahtizacijom Srbije. Oni u okruženju koji su uvek služili stranim interesima, oni se pozivaju na međunarodnu podršku ne želeći da razgovaraju sa Srbima, već u svakom trenutku žele da imaju podršku dela međunarodne zajednice koji je dominantan, računajući da će na taj način moći da unište Srbiju.

Foto: Novosti

To se dešava na tri načina, objasnio je Vučić:

revizionizam - uvek će se govoriti o srpskoj krivci i srpskoj agresiji, ma koliko to glupo bilo, jer su se oni otcepljivali od nas;

ruski agenti - to ćete uvek moći da vidite, to je važno da se pokaže u svakom trenutku;

lažno optuživanje da Srbija želi rat - obrnuto proporcionalno jer oni to žele ,a Srbija samo to ne želi ni po koju cenu;

nedostatak demokratije (diktatura) - ne bi li se pokazao jedan sveukupni antizapadni pristup Srbije i ne bi li se tražila od Zapada podrška za akcije protiv naše zemlje.

- Ovo je veoma opasno i reč je o ozbiljnom planu koji se provodi, a da bi se to ostvarilo, potrebno je ekonomsko slabljenje Srbije:

usporavanje evropskih integracija Srbije - to rade i zemlje iz okruženja i zemlje koje su članovi EU i koje nisu

jadarit - gde mi moramo da usporimo svoj ekonomski rast i to se vrlo lukavo radi

Za sve to je potrebna političko-medijska agresija. To ide kroz:

evropske i svetske medije

regionalne medije

srpske medije

Kod nas možete da čujete da sam ubica diktator, a kod drugih ne možete da čujete neuporedivo manje stvari, a da ne budete osuđeni za to što ste nekoga prozivali - rekao je Vučić i ukazao na organizovanu akciju medija u Sarajevu, Podgorici, Zagrebu, Prištini.

- Sve će biti Vučić poludeo, pobesneo, staviće mi da su mi uši klempave, iako nisu. Šta god dobro uradite, to mora da se prikriva - kaže Vučić.

- Pre dva ili tri dana je Republika Srpska donela odluku da odloži sednicu o razdruživanju. To bi kod ovih drugih trebalo da donese neku vrstu radosti i da to bude važna vest i da se o tome govori, ali to nigde nije vest - kaže Vučić i dodaje da to nije vest jer oni žele da se dogodi četvrta stvar.

Četvrta stvar je priželjkivanje sukoba + intervencija NATO-a, to vam je zajedničko za sve. Oni čekaju prilike, NATO nije smeo da napadne Rusiju, ali pošto je Srbija suviše mala, nije nuklearna sila, zato je važno za njih da Srbiju isprovociraju, kako bi NATO mogao da interveniše, ne bi li Srbija konačno bila slomljena.

- Ono su juče bili nedvosmisleno pozivi na rat i sukobe uz mnogo uvreda i neistina.

Na kraju bi usledio kraj Srbije i oni bi rekli da su uspeli. Do kada god Srbija ne ispunjava njihove želje, neće biti po njihovom sudu mira na Balkanu - objasnio je Vučić.