SRBIJA VAM NEĆE BITI PLEN KAO 1999. Narativom o ruskom uticaju, uz opravdanje bombardovanja, nastavljen udar na Srbiju - Vučić odgovorio

SVAKOME ko prati šta radi Srbija jasno da naša zemlja nije ničiji pion, ni američki, ni ruski, niti bilo koga drugog. Srbija neće da služi nikome. I nijednoj velikoj sili. Srbija će da služi samo svom narodu!

Foto: "Novosti"

Ovo je juče poručio predsednik Aleksandar Vučić, osvrnuvši se na zajednički intervju nekadašnjeg generala NATO Veslija Klarka i lažnog premijera Aljbina Kurtija za Si-En-En, koji je prošao u već poznatom tonu da je Srbija ruski pion na Balkanu, da se oseća uticaj predsednika Vladimira Putina, i da lider naše zemlje želi da stvori "veliku Srbiju".

- Moja poruka gospodinu Klarku glasi - nismo ni ruski, ni američki. I nikada nećemo biti. Niti bilo čiji drugi. Ovde živi slobodarski narod, koji je uvek poštovao, više od svega cenio i ginuo za svoju slobodu. Jer, znao je da nema preče stvari od slobode. Sloboda je od svih stvari najpreča. I bilo bi dobro da je tu lekciju još i 1999. savladao - poručio je Vučić.

Kako je naveo, Klark je ostavio svoj "neizbrisiv trag na Balkanu, koji nisu bili ni putevi ni pruge, već ubijanje srpskog naroda i dece tokom agresije 1999. godine".

- Uvek se direktno obraćam, nema portparola, i da mi je ideja da stvaram "veliku Srbiju" jasno bih rekao. Drago mi je da oni uživaju u napadima na Srbiju, to znači da smo osnažili i ojačali. Moraju da se služe neistinama, jer to vam je dodatni dokaz da su prilično nemoćni u svojoj mržnji i lošem odnosu prema našoj zemlji - ocenio je Vučić.

Foto: Novosti

Naveo je da su se za nas zakačili mnogi, Klark, kao i predsednik SAD Džozef Bajden koji je kazao kako je NATO bombardovanje 1999. bila intervencija da se spreči etničko čišćenje Albanaca.

- Moje je da kažem da mi nikoga ne diramo, ali Srbija više nikada neće biti bilo čiji plen, kao 1999. godine! Srbija je danas ozbiljna i odgovorna država, želi mir, ali nikome neće dati da ugrozi slobodu našeg naroda - naglasio je Vučić. - Bajden je rekao ono što je zvanična interpretacija svih zapadnih sila koje su učestvovale u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Nisam ja čovek koji bi po tom i po bilo kojem drugom pitanju mogao tim velikanima da držim lekcije, ali imam jedno pitanje - koje je više oblik društvene svesti, moral. Ako ste tad sprečavali etničko čišćenje, iživljavajući se na jednoj maloj zemlji, malom narodu, vas 19 velikih, moćnih i jakih, pa kako vam isto tako ne pada na pamet da se iživljavate i da odmah napadnete Rusiju kad je ušla na teritoriju suverene međunarodno priznate Ukrajine, pa da ih uništite i da sprečite osvajanje teritorije?

On je upitao kako to da kad Rusija upadne u Ukrajinu zapadne sile kažu da je to agresija, a kad oni upadnu na teritoriju Srbije, onda to za njih nije agresija, nego je spasavanje:

- Čega? Koga? Ali dobro, to su istorijska pitanja, nama su potrebni dobri odnosi sa svima. Gradićemo ih i sa Amerikancima i sa Rusima. Osim što ih molim da jednu malu lekciju o Srbima i Srbiji nauče, to je da slobodu volimo više od svega i da ne želimo da budemo ponizni i da se dodvoravamo bilo kome.

Neće vam ostati ni kamion GENERAL Branko Krga, šef obaveštajne službe 1999, ispričao je nedavno da je imao dosta kontakata sa stranim vojnim izaslanicima u našoj zemlji, govorio im je da nema potrebe za vojnom silom, ali su svi odgovarali da ima jer je u pitanju kredibilitet NATO i Amerike. - Tada je Amerika bila na vrhuncu moći i hteli su tim bombardovanjem Srbije da naprave paradu, da nas razbiju za četiri ili pet dana i da time obeleže pedesetu godišnjicu NATO u slavljeničkom raspoloženju. To nam je Vesli Klark u razgovoru sa generalom Ojdanićem otvoreno rekao: "Razbićemo vas za tri do četiri dana, neće ostati čitav nijedan kamion."

Na Kurtijeve "analize" da naša zemlja ugrožava tzv. Kosovo, uz zahtev međunarodne zajednice da "izvrši pritisak na Srbiju kako bi vojne baze oko Kosova bile uklonjene", reagovao je i premijer Srbije Miloš Vučević, uz ocenu da Kurti izmišlja, a da su na KiM ugroženi jedino Srbi i njihova prava.

- Opet imamo na delu fantazmagorije Aljbina Kurtija koji ne zna ni šta tačno baza podrazumeva. U pitanju su vojne baze Vojske Srbije koje se tu nalaze godinama, i Srbija time ne krši nijedan međunarodni sporazum i dokument, kao ni Rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244. To što Kurti, po ko zna koji put, pokušava da napravi medijsku dramu kako je tzv. Kosovo navodno ugroženo, nije ništa do još jednog prodavanja magle njegovim zapadnim sponzorima - rekao je Vučević. - Srbija je članica Partnerstva za mir, sarađuje sa NATO, tako da oni vrlo dobro znaju šta Kurti uskraćuje. Opet Srbiju lažno okrivljuje i nastavlja jeftinu propagandu. Vojska Srbije će, hvala na pitanju, nastaviti da jača i da se modernizuje, jer ona je garant mira i bezbednosti naše Srbije.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Potpresednik Vlade Aleksandar Vulin reagovao je na Klarkove opasne i poručio da "pre nego počne da govori o nasilju na Balkanu prvo mora da zatraži oproštaj od porodica pobijene srpske dece i svih onih čije je živote zauvek promenio svojim zločinima":

- Aleksandar Vučić će i na početku i na kraju uraditi samo ono što od njega traže Srbi, a Srbi su od svog predsednika tražili i dobili mir, ali i slobodu. Znam da Vesli Klark misli da je 1999. godine propustio priliku da bombardovanjem zauvek uništi Srbiju dok je bila slaba, ali drugu priliku neće dobiti.

Inače, Klark je u intervjuu "uvezao" konflikte na tzv. Kosovu i Ukrajini, a imao je i "predviđanje" šta će Vučić uraditi:

- On je pametan. Pokušava da izgleda kao da igra na obe strane, ali kada stigne pritisak uradiće ono što Putin želi da uradi. A ono što on želi od Putina je, naravno, ovlašćenje da upotrebi trupe na Kosovu, da razbiju Bosnu i uzmu Republiku Srpsku nazad i naprave "veliku Srbiju". Sve je to etničko čišćenje na Balkanu. Ukoliko doživimo poraz u Ukrajini, te će nevolje doći pravo na Balkan. Moramo da spasemo Ukrajinu kao što smo spasli Kosovo!

Nekadašnji ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović rekao je, za "Novosti", da "Srbi imaju puno pravo da sami upru prstom u zločince koji su protivno svakom pravu, pravdi, pa i tekovinama evropske civilizacije, rasparčali njihovu otadžbinu, napali njihov narod i pokušali da sravne sa zemljom njihovu državu!

- NATO agresija iz 1999. je najveća degradacija kulture u istoriji Evrope. Ona je izraz nekulture, necivilizacije, nehumanosti, neljudskosti i nemorala. Naša zemlja ima izuzetno mesto u istoriji, ne samo Evrope, već i svetskih odnosa, upravo kao prva koja se suprotstavila strategiji ekspanzionizma, širenja na tuđe teritorije. Mi imamo sva moralna i civilizacijska prava da budemo u ofanzivi, da optužujemo, da zahtevamo, da druge koji su nas ubijali, trovali našu zemlju - napadamo! Od te agresije počinje moralni i civilizacijski sunovrat Evrope - naveo je Jovanović. - Kao datost se uzima da je rat u Ukrajini prvi rat posle 1945. potresao Stari kontinent, a prvi rat na evropskom tlu izvršen je 1999. godine i tako je NATO preselio, odnosno vratio rat i agresiju na evropski kontinent i tada je Evropa postala vazal anglosaksonskog faktora.

Duhovi i patetika PRIZNAO je Klark, govoreći holivudskim nadahnućem, da je bilo i sumnji oko agresije: - Oh, Bože, bombardujemo zemlju, u ratu smo, da li treba da to zaustavimo, šta da uradimo. Bilo je svih vrsta unutrašnjih borbi, ali se radilo o uspehu. NATO je istrajao, jer su SAD kao lider istrajale. I Britanija takođe. On se prisetio i duhova prošlosti, posebno izdvajajući "ulogu" Medlin Olbrajt, Tonija Blera i Bila Klintona.