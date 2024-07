"ŠTO NISTE NAPALI RUSIJU KAD JE UŠLA U UKRAJINU" Vučić o Bajdenovoj izjavi: Jednu lekciju o Srbima da nauče - slobodu volimo više od svega

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je rekonstruisani put Studenica—Rudno, gde je prokomentarisao izjavu Džozefa Bajdena da je intervencija 1999. godine imala za cilj da spreči etničko čišćenje.

- On je rekao ono što je zvanična interpretacija svih zapadnih sila koje su učestvovale u agresiji na Jugoslaviju. Ja imam jedno pitanje, koje je više oblik društvene svesti, pa dobro ako ste tada sprečavali etničko čišćenje, iživljavajući se na jednoj maloj zemlji i narodu, vas 19 velikih i moćnih, kako vam ne pada na pamet da se iživljavate, uđete, i odmah napadnete Rusiju, kada je ušla na teritoriju suverene Ukrajine, pa da ih uništite i da ih sprečite u osvajanju teritorija i sve to što govorite ili ste tu malo zaboravili na moral, pa se setili da je to malo teže. Pa onda puj pike ne važi moral i sve drugo što pričamo. Kako to kada Rusija upadne u Ukrajinu vi kažete da je to agresija, a kada vi upadnete na teritoriju Srbije, to nije agresija, nego je spasavanje. Čega, koga? To su istorijska pitanja, nama su potrebni dobri odnosi i sa Amerikancima i sa Rusima, osim što ih molim da jednu malu lekciju o Srbima nauče, da slobodu volimo više od svega.