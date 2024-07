DOM NACISTE PRETVARAJU U MUZEJ! Kurtijeva vlada u Devinoj kući planira da otvori regionalni kulturni centar

OBNOVOM fasade nekadašnje kuće ozloglašenog nacističkog kolaboracioniste Džafera Deve prištinske vlasti ne samo da pokušavaju da prekreče i speru njegovu biografiju krcatu zločinima nad Srbima i Jevrejima, već idu i korak dalje.

Foto: Printskrin

Na tom mestu nameravaju da otvore regionalni kulturni centar!

Prema projektu restauracije, koju su ranije započeli EU i UN, zajedno sa Ministarstvom kulture tzv. Kosova, pa obustavili usled reakcije Beograda, planirano je da u kući bude prostor namenjen za kuluturne i društvene događaje, dok će na prvom i drugom spratu biti smešten Regionalni centar za kulturno nasleđe.

Ovaj posao, koji s pola miliona evra finansira vlada Aljbina Kurtija, potpisuje NVO "Kulturno nasleđe bez granica", a iz srpskog civilnog sektora u Kosovskoj Mitrovici saznajemo da je u pitanju švedska NVO koja ima svoj ogranak u našoj južnoj pokrajini i u kojoj su zaposleni - Albanci.

Ministarstvo kulture Srbije oštro je osudilo pokušaje rehabilitacije fašističkog zločinca, navodeći da se ovom obnovom, pod maskom kulture, ostvaruju projekti revizionizma i falsifikovanja istorije:

- Priština je u ovom slučaju, kao i nažalost u brojnim prethodnim, pokazala potpunu doslednost u ekstremizmu i jednostranosti. Naravno, u svakom narednom slučaju, ekstremizam mora da ide korak dalje, pa tako kuća osvedočenog zločinca ne samo da postaje znamenito mesto, već prema najavama i regionalni kulturni centar.

Ministarstvo ukazuje na to da Priština na ovakvom bizarnom projektu, koji vređa ne samo sve žrtve nacističkih zločina, već i elementarna moralna osećanja pa i zdrav razum, insistira uprkos upozorenjima i protestima, ne samo srpskog naroda i države, već i međunarodnih organizacija i Evropske unije:

- Jasno je da smisao ovakvog postupka, ipak, nije vezan isključivo za revizionističke ciljeve, već za slavljenje zločinaca, ne samo otvoreno, nego i demonstrativno, uz opravdanje politike nasilja u istoriji, ima za svrhu i njeno legitimisanje danas.

Istoričar Srđan Graovac ukazuje na to da je obnova kuće dokazanog naciste vređanje žrtava nacizma.

- Deva je vođa Druge prizrenske lige, albanske nacionalističke organizacije nastale pod patronatom Trećeg rajha. Bio je ministar u vladi nacističke Albanije i to bi svi oni koji učestvuju u ovome trebalo da znaju, da učestvuju u promociji nacizma. S druge strane, Druga prizrenska liga je nastavila ideologiju Prve prizrenske lige o stvaranju "velike Albanije", čemu i teži i sadašnje prištinsko rukovostvo, tako da me ne iznenađuju ovakvi potezi. Istovremeno, ovo je jasna poruka Srbima, jer znamo kakva je njihova sudbina bila u to vreme.

Profesor građanskog prava na Pravnom fakultetu prištinskog Univerziteta Dušan Čelić podseća na to da je na intervenciju međunarodne zajednice obustavljeno finansiranje ovog sramnog projekta pre dve godine. U međuvremenu je, kako navodi, ili "kriterijum međunarodne zajednice sada naglo promenjen ili je Priština odlučila da se emancipuje od međunarodne zajednice tako što će slaviti albanske naciste".

- Jednostavno, ne želim da verujem da ono što zovemo međunarodnom zajednicom stoji iza ovog projekta, pogotovu što su se već bili povukli. Moja pretostavka je da je obnova kuće Džafera Deve unilateralna odluka Prištine koja šalje poruku pre svega Srbima, ali i međunarodnoj zajednici, da oni baštine taj okupacioni režim iz Drugog svetskog rata i sve te vrednosti kada je sa KiM proterano više do 150.000 ljudi.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj na Kosovu (UNDP) i EU obustavili su projekat obnove Devine kuće nakon što su srpski i strani istoričari i nadležne institucije ukazali javnosti da se radi o istaknutoj regionalnoj figuri Trećeg rajha. Tadašnja ministarka kulture Maja Gojković uputila je početkom 2022. godine pisma predstavnicima EU i UNDP, u kojima je zatražila da se restauracija stopira.

Orden od Hitlera MINISTARSTVO kulture Srbije podseća da je Deva bio ozloglašeni nacistički kolaboracionista, da je bio aktivan u formiranju SS divizije Skender-beg, poznat po pripremanju i izvođenju zločina nad srpskim i jevrejskim stanovništvom, gradonačelnik Mitrovice u vreme Drugog svetskog rata i ministar unutrašnjih poslova fašističke Albanije u vreme Drugog svetskog rata, koga je Adolf Hitler odlikovao 1944. godine.