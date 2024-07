"ZUKANE HELEZU, LAŽOVE JEDAN..." Vučić o lažima da je pucao na Sarajevo - Samo jedan mali dokaz i ja više nisam predsednik Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink. Vučić je između ostalog komentarisao i izjavu i poslednje napade Zukana Heleza, ministra odbrane Bosne i Hercegovine, koji je u skorom gostovanju u jednom emisiji optužio predsednika Srbije da je pucao snajperom na Sarajevo.

Foto: Fejsbuk

- Što se tiče snajpera, i mog "ubijanja" ili "pucanja" po Sarajevu, kako god hoćete. Ja predlažem jednu stvar. Zukane Helezu, ako sam ja pucao po Sarajevu na način na koji on kaže po tim brdima, samo jedan maleni dokaz neka pokaže i ja istog dana nisam predsednik republike. Ja tebe pozovam lažove jedan, da sa svim kineskim dronovima koje kupiš u Tehnomaniji pa pokazuješ kao velika dostignuća podneseš ostavku samo na svoju mnogo nižu funkciju. Ako to ne dokažeš. Jel to fer? Ja mislim da je veoma fer. To se nikada nije dogodilo, izmislili su sve. Kao i sliku sa puškom, a videćete, ona koju oni pokazuju je slika sa stativom od kamere. Stativ od kamere, ja pomagao nekom snimatelju koji je išao tamo da snima, uvek sam to radio, nisam se libio, kao normalan čovek najnormalnijih i najobičnijih poslova. Pogledajte šta je sada ovo izazvalo. Ti lažovi svakoga dana vode besmislenu kampanju. Juče ste 10 od 10 tekstova na njihovim portalima imali protiv Vojske Srbije. To je zbog Bećirovića, Komšića i svih njihovih medija koji su rekli da je Srbija posle Svesrpskog sabora krenula u agresiju i da je to uradila - rekao je Vučić komentarišući histeriju koja je nastala u BiH medijima zbog učešća kadeta Vojne akademije iz Beograda na memorijalnim skupovima obeležavanja tragedije srpskog naroda na Kozari.

Foto: TV Pink printskrin

- Želim građanima Srbije da kažem ono što niste videli kao vest. Danas Konaković, ministar spoljnih poslova BiH saopštava da sve što je Srbija uradila uradila je u skladu sa svim procvedurama, onako kako treba. Zašto tu vest niste videli? Zato što su dva dana lagali i dva dana obmanjivali javnost, dva dana vode hajku kako će sada da kažu "izvinite mi smo najgori lažovi". Svi njihovi političari, svi njihovi mediji. Te kadete smo imali na istim mestima i 2017. godine. I u Gradini, u Češkoj, Austriji, Severnoj Makedoniji, Grčkoj. Najobičnija stvar, sve procedure poštovali, Ministarstvu inostranih poslova BiH uputili notu. Ta deca nemaju ni ogrtače ni čizme. Nikoga da ne ugroze. Nego je samo važno voditi kampanju protiv Srba. Ja vas pitam zašto to radite Bošnjacima, nama ne radite ništa, niti šta možete da nam uradite, svom narodu, zašto ih terate da mrze nekoga bez ikakvog razloga. Ovo je osma godina da idu u BiH i nikada nije bio problem. A sada je problem. A razmislite zašto? - navodi predsednik.