VUČIĆ O ŠKORINIM PRETNJAMA DANILU: Ti ljudi misle, kad dođe do promene vlasti, da će neko da beži

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas na TV Pink pretnje Srđana Škora njegovom sinu Danilu.

- Oni za ovo kažu da je kritička reč, nemam ništa protiv šta oni kažu. Hajde da analiziramo malo. O Majdanpeku i Boru govori s gađenjem. Nije to on. Dobijao sam poruke od ljudi "ma psihopata, znam ga". To nije on, to je matrica ljudi. Nisam ja ovde da komentarišem šta pogađa mene lično već da se osvrnem na ono što ima dublji smisao - kazao je Vučić.

- Onda dolazite do toga, pa tuširanje uranijumom. Znate, nije problem, sutra da me ubiju biće mnogo njih koji će da slave, ali to ne govori o meni već o njima. Grozio sam se kada slave nešto - Đinđićevu smrt, Miloševićevu smrt. Ti ljudi nisu baš svoji, koji nisu u stanju da pokažu bilo kakav pijetet. Pričate o troškovima. Pa nije Danilo taj koji čezne za Kobrama, njihova obaveza i oni procenjuju gde idu sa njim ili ne. On svoje troškove sam podmiruje. Na žalost, nisam upoznat sa činjenicom da mi imamo uranijum, voleo bih da imamo, pošto vidim koliko ga Rusija izvozi i koliko je važan za njih. Uranijum nemamo, ali imamo litijum. Zajednička snaga celog regiona zavisi od toga, i zbog toga sam mnogo srećan. Za uvrede, ne znam ni šta bih mu rekao i odgovorio. Ti ljudi misle kad dođe do promene vlasti, da će neko da beži da se sklanja, a onda će oni nekoga da tuku i ne znam šta da rade. Ovo nema nikakve veze sa mojim poslom. Upravo i obrnuto proporcionalno je onome što bi trebalo da rade. Mnogo više će da kriminalizuju moju porodicu, da napadaju sve njene članove, starijeg sina i brata posebno - dodao je.