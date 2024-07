"SVE SU NAM TO UNIŠTAVALI" Vučić na pitanje "Novosti" - Toliko o Ponošu i njegovom vremenu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je, po završetku vežbe "Vatreni udar 2024", o pojačanim izviđačkim dejstvima prema Srbiji, a osvrnuo se i na komentar Zdravka Ponoša "da te aktivnosti ne ugrožavaju našu bezbednost i da se time samo opterećuju građani".

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

- Mi smo danas gledali "gvozdike", i to su želeli da nam unište. Gledali ste i zolje i ose, sve su nam to uništavali i "strele". Mi danas imamo desetine hiljada zolja čiji su resursi obnovljeni. I hiljade i "osa" i "strela" čije smo resurse obnavljali. Toliko o Ponošu i njegovom vremenu. Drugo vreme donosi i neke druge stvari - gledali ste danas bespilotne letelice. Od "pasarsa" koji su obećavali, pa smo imali samo prototip, do toga da ih danas imamo već 30 u našoj vojsci. Imaćemo ih još mnogo, mnogo više. Inače, nije moglo da leti ništa. Mi ćemo dalje da radimo na tome, da snažimo vojsku, mislim da to ljudi znaju. Imamo veliki problem sa popunom - pogotovo Beograd i Vojvodina. Ljudi gore imaju relativno visoke plate i neće da rade vojnički posao koliko god platu da ponudite. Vojnički posao je težak, odgovoran, ozbiljan. Sa tim problemom se suočavaju svi - i Nemci, Englezi i Rusi, Ukrajinci pogotovo. Posebno u ovim smutljivim vremenima koja dolaze sa različitih krajeva sveta, ljudi se teže odlučuju za taj posao. Naše je da ih dodatno motivišemo, ne samo finansijski, već i rešavanjem svih drugih problema, i verujem da ćemo u tome uspeti - naveo je on odgovarajući na pitanje "Novosti".