"JA LOBIRAM SAMO ZA SRBIJU" Vučić o litijumu: Iskopavanja neće biti bez potvrde da neće ugroziti životnu sredinu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da iskopavanja litijuma neće biti još najmanje četiri godine, kao i da neće dozvoliti bilo kakvo iskopavanje dok ne bude potvrđeno da neće biti ugrožavanja životne sredine i da je spreman za svaku stručnu raspravu i argumente o tome.

- Sećate se kad je sestra gospođe Udovički uz pomoć stranaca i Bojana Pajtića obmanjivala javnost kako sam uzeo pare za ne znam šta, nešto oko energetike je bilo. Moja namera je bila, kad ne možete da se suprotstavite, kao što je to bio slučaj oko Jovanjice. Tri godine su sa vaše televizije i sestrinskih u regionu i zemlji, optuživali mene i porodicu da smo na nekakav prljav način učestvovali u aferi Jovanjica. Posle tri godine, kada je vaša kolegenica rekla da je to laž i da tu nigde nema nijednog Vučića, prekinuli ste. Tri godine sam pokušavao svakog dana da objasnim svima kakva je laž u pitanju, jer nikakve veze ni sa čim nisam imao. Tri godine ja to nisam mogao da dokažem. Moja namera, pošto sada svaki dan slušam u vašim medijima - "e uzeli ste pare, lobisti ove ili one firme". Ja sam predsednik republike - ponosan na tu činjenicu. Nikada nisam uzeo pare ni od koga, a ne od neke strane firme da za nju lobiram - ja lobiram samo za Srbiju. I dobro ste rekli - neki su se javili koji hoće, a neki se nisu javili - ti koji su uzeli novac. U stanju su da govore na mitinzima, ali su strpali pare u džepove, baš zbog Rio Tinta. Ja sam spreman pre svega zbog sebe i javnosti, i nemam problem da to bude i pred kamerama N1, da odgovorim na pitanja - oko uvezanosti sa Rio Tintom, jesu li mi dali novac, jesam li ikada jedan dinar primio na bilo koji način i čime sam motivisan. Zašto to kažem - da bih upravo predupredio sve te najgnusnije i odvratnije laži, i da bih vratio stvari na teren koji nije ličan, nego da razgovaraju stručnjaci - izjavio je Vučić.

- Vi kažete da hoću da uništim životnu sredinu - naprotiv, neću im dozvoliti da bilo šta rade dok ne bude zagarantovano da će ljudi moći normalno da žive bez gotovo ikakvog ugrožavanja životne sredine. Ali ću vam zato predočiti planove šta će da dobiju i ljudi u Koreniti, Loznici, Krupnju, čitavoj Rađevini. Zato hoću da im pokažem koliko mogu da zarade i novca da dobiju. Koliko može budžet Loznice da se uveća. Koliko mogu bogatije da žive. Koliko novih poslova mogu da dobiju, koliko plate mogu da im bude veće? Pa neka ljudi procene, nemamo problem sa tim. Neće doći do iskopavanja još 4 godine najmanje. Da danas požurimo, sve ubrzavamo, još 4 godine do toga neće doći. Ajde ljudi da razgovaramo na malo stručan način. Sa N1 samo što me nisu "tukli" stavljajući mi telefone i jureći me da me nateraju da ih odgurnem oko Beograda na vodi, što nisam učinio, govoreći da je to katastrofa, kako ćemo da uništimo grad. Danas Beograd ima dvostruko više turista nego što je imao, čak i trostruko. To je omiljena destinacija svih turista, pri tome svaki Beograđanin se ponosi time. Svaki projekat zahteva hrabrost, zahteva viziju. Ovo je naša velika šansa. Mnogo smo ih propustili. I ponavljam - propustili smo ih zato što sam ja pogrešio, i jer su nas neke strane službe nadigrale pre dve i tri godine i to sebi više ne smemo da dozvolimo. Ali sam sprema za svaku stručnu raspravu, ne ja, nego stručni ljudi, a moj tim je uvek spreman da iznese šta su i ekonomski i argumenti zaštite životne sredine. Ajde da završimo sa tim i pređemo na stručnu raspravu, ozbiljnu, od koje Srbija može da ima samo koristi - naveo je on, odgovarajući na pitanje o svom pozivu za poligraf u vezi sa iskopavanjem litijuma.