"NE VIDIM NIKAKVE PROBLEME" Vučić o izvozu ulja u Crnu Goru: Srbija ima dovoljno u svojim rezervama - ako im nešto zatreba, ne moraju da brinu

BEZ obzira na svu kampanju koju Šolakove Vijesti vode u Podgorici, kampanju u kojoj učestvuje i ministar Đeljošaj, činjenice su nešto drugačije, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić, komentarišući neistine koje su se pojavile o izvozu ulja u Crnu Goru.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Zarad ljudi u Crnoj Gori da kažem - bez obzira na svu kampanju koju Šolakove Vijesti vode u Podgorici, kampanju u kojoj učestvuje i ministar Đeljošaj, ja nemam ništa protiv toga. Činjenice su nešto drugačije. Republika Srbija je prošle godine za prvih 6 meseci izvezla u Crnu Goru 3,5 miliona litara rafinisanog jestivog ulja. Ove godine 5,7 miliona litara. Dakle 62% više ulja nego prošle godine. Toliko o istini, toliko o činjenicama. Ne želim da komentarišem što sam video u štampi da oni to preprodaju Prištini i Tirani. Ja nemam problem sa tim, za nas je slobodna trgovina nešto za šta se zalažemo i od suštinskog značaja. I tu neće biti nikakvih problema. Mi proizvedemo godišnje 780 hiljada tona suncokreta, 70 miliona litara je potrebno za našu potrošnju, a ukupna proizvodnja 155 miliona litara rafinisanog ulja godišnje. Mi 85 miliona litara možemo da izvozimo nesmetano. Potrošnja prošlogodišnja za celu Crnu Goru je 8,4 miliona litara - izjavio je Vučić.

- Naše rezerve - ono što čuvamo su veće od godišnje potrošnje Crne Gore. Ako im nešto zatreba, i to ne govorim zbog partnerskih odnosa koje imamo sa vlastima u CG, već zbog bratskog naroda u CG, nikada ne moraju da brinu za to. Srbija ima dovoljno u svojim rezervama da podmiri jednogodišnje potrebe Crne Gore i da nam još preostane. U ovom trenutku imamo 11 miliona litara rafinisanog ulja u rezervama, koje držimo kod nas za dvomesečne potrebe i imamo mnogo nerafinisanog ulja koje se koristi za industriju. Ne vidim nikakve probleme, ali dobro, to vam je sve u okviru kampanje "Vučić je za sve kriv, majke mi, nismo mi donosili rezoluciju, Vučić je". Ali dobro, ja razumem to što oni rade i razumem tu mržnju koju neki pokušavaju da šire prema Srbiji. Ljudi u Crnoj Gori ne moraju da brinu - naša pozicija je takva uvek - želimo slobodnu trgovinu, uvek želimo da budemo sa bratskim narodom u Crnoj Gori, a baš me briga za partnere u vlasti u Crnoj Gori - naveo je on.