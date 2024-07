"VELIKE SNAGE OKUPLJENE U REGIONU" Vučić: Mnogo izazova imamo

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas, posle sednice proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba u kasarni "Banjica 2", da je taj sastanak održan kako bi se analizirali svi nedostaci i šta je to što je neophodno da se ispravi, kao i da se analiziraju bezbednosne pretnje i situacija u regionu.

Foto: Shutterstock

On je naveo da ima mnogo izazova i kako je rekao, velike snage su okupljene u regionu. ž-

- Jedanput ili dva puta godišnje imamo te sastanke i na njima analiziramo sve nedostatke i šta je to što je neophodno da ispravimo u našem radu i takođe analiziramo bezbednosne pretnje, analiziramo situaciju u regionu. U skladu sa tim donosimo i određene odluke. Srbija, odnosno oprema i naoružanje Vojske Srbije se modernizuju, uvećavaju i unapređuju kao i ubojna sredstva - rekao je Vučić.

Dodao je da ono čime nisu zadovoljni, to je popuna, odnosno brojem ljudi, naročito to na severu Srbije, u Beogradu i Vojvodini.

- Mnogo izazova imamo, velike snage su okupljene u regionu iz različitih razloga, od značajnih snaga susednih zemalja do ogromnog broja NATO pripadnika na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku, to je 4534. Mi računamo na dobru saradnju sa KFOR-om i NATO trupom i verujemo da će doprineti stabilizaciji prilika na Kosovu i Metohiji. U ovom trenutku imate u okviru misije LTA 1.500 NATO vojnika u BiH koje su pojačane nečim što je novina, to su strateške rezerve koje je postavila Evropska unija i one se ne nalaze na toj teritoriji već na teritoriji susednih zemalja Rumunije, Mađarske, Bugarske. Takođe, uvereni smo da ni na koji način neće biti upotrebljene protiv bilo srpskog naroda, bilo Republike Srbije - rekao je Vučić.

BONUS VIDEO:

ĐILAS SE RADUJE ZBOG NEVREMENA: Pogledajte kako su se Beograđani davili dok je on bio gradonačelnik