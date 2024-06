VUČEVIĆ: Odluka o odlaganju Mirdite najbolja moguća u datim uslovima

PREDSEDNIK Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je bezbednosna procena Ministarstva unutrašnjih poslova i BIA bila da festival "Mirdita, dobar dan" treba da se odloži iz bezbednosnih razloga i da je to, u datim uslovima, najbolja moguća odluka.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

- Ministarstvo unutrašnjih poslova i BIA, u zajedničkoj komunikaciji, procenili su da postoji opasnost da će doći do većeg narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine. I to je procena države. Država ima obavezu i pravo i dužnost je da donosi takve odluke - rekao je premijer na pitanje novinara zašto nisu obezbeđeni uslovi za održavanje tog festivala u Kruševcu, gde je održana centralna manifestacija povodom Vidovdana i 635. godišnjice boja na Kosovu.

Vučević je rekao da on ne vidi smisao održavanja takvog festivala u Srbiji.

- Mi smo pokušali da učinimo sve da pokažemo da Beograd i Srbija prihvataju i one koji nisu dobronamerni prema našoj državi i našem narodu. Bilo je različitih predloga od ministara. Ja sam rekao najbolji odgovor prema njima je prezir. To je moja poruka za to što su oni pripremali da rade - prezir. Jer ništa dobro nisu hteli da poruče Srbima i Srbiji - istakao je Vučević.

Dodao je da on ne promoviše da je deo naše teritorije nezavistan i da nisu rekli nijednu reč o stradanju Srba i teroru koji se provodi nad Srbima na KiM.

- A Beograd je bio spreman da se organizuje takav festival u isto vreme dok se Petru Petkoviću, direktoru kancelarije za Kosovo i Metohiju, ne dozvoljava na Vidovdan da uđe na deo naše južne pokrajine. Ali mi da imamo građanski rat po ulicama i haos, ne isplati se. Nama da stradaju policajci, imovina i ljudi, da bismo štitili one koje nam kažu da smo teroristi, zločinci - poručio je premijer i dodao da je to najbolja odluka u datim okolnostima.

On je naglasio da je taj festival mnogo puta organizovan u Beogradu i da nije srećan zbog toga, ali da je time Srbija pokazala svoju širinu.

- Pitamo mi kada će oni nas pustiti da uđemo na deo naše teritorije, kada mi možemo da posetimo Srbe na Kosovu i Metohiji. I vi svi koji pričate o Mirditi i tom festivalu, pitajte njih kada će oni da omoguće nama da uđemo na Kosovo i Metohiju - rekao je Vučević.

On je istakao da su, s druge strane, oni sa KiM mogli da uđu u Beograd, da ih je policija sačuvala i da nikome ne fali dlaka s glave.

- Iako, ponavljam, niko od njih ne misli ništa dobro nama. Osim ako bismo se mi, naravno, odrekli svoje teritorije, svog naroda, rekli da Gračanica, Dečani, Arhangeli nisu naši, nego da pripadaju ne znam kome, onda bi verovatno rekli, e sad ste dobri, sad ste pravi partneri - rekao je Vučević. Zatim je ponovo naglasio da je, stoga, MUP doneo najbolju moguću odluku da ne dođe do ugrožavanja i narušavanja javnog reda i mira i pre svega ugrožavanja bezbednosti, ljudi i imovine.