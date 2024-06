OSNIVAČ PROGLASA: Ja sam za rudnik litijuma! (VIDEO)

AKADEMIK Vladica Cvetković - osnivač Proglasa i profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, izjavio je gostujući u jednom podkastu da je on za rudnik litijuma.

Foto: Printscreen

"Imamo ogromnu priču oko 2.000 hektara na Rađevini, a 60.000 hektara vam je kop Kolubare gde se vadi ugalj koji zagađuje vazduh u pola Srbije! Pritom, ja ovim ne navlačim bes na Kolubaru jer bez nje ne bismo mogli da se ogrejemo. Zašto sam ja od početka na strani rudarstva? Jedan od razloga je taj što su oponenti toliko nesposobni za razgovor da me to iritira, a sa druge strane znam da industrijski razvoj je nemoguć sa niskoprofitnim granama nego mora sa nečim ozbiljnijim. Ležište tolike veličine sa kritičnom sirovinom ne može da ostane pod zemljom, to je jedna logična stvar. Ne isplati se čekati bolje vreme i vreme kada ćemo mi usvojiti neku bolju tehnologiju jer se to neće desiti, a onda da u međuvremenu kopamo kako znamo i umemo, to nije dobra alternativa! - naveo je on.

Poslušajte njegovu izjavu:

