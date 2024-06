"NE VIDIM NAČIN DA PRESTANE RAT U UKRAJINI" Vučić: Ako Putin izgubi, to znači da više nema Rusije, ne sme da dopusti da bude poražen

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Brisela, gde se osvrnuo i na rat u Ukrajini.

Foto: Printskrin/Pink

- Ne vidim način da prestane rat u Ukrajini. Video sam kinesku inicijativu, i dobra je, pozdravljam to. Tu se govori o prekidu vatre odmah, tek kad prestanu ljudi da ginu, hajde da sednemo. Ali ja ne vidim način da se to dogodi. Zapad kaže da će pasti zapadna dominacija ako Putin pobedi, zatim misle da bi Putin nastavio sa napadima na suverene zemlje, i pod tri, sve elite koje su tvrdile da će pobediti Putina morale bi da odu... I zato Zapad mora da se bori do kraja. S druge strane neće da se stave u Putinove cipele. Ako on izgubi, to znači da više nema Rusije, kakvu poznajemo, ne sme da dopusti da bude poražen zbog države, porodice, nasleđa... Ja sam to prostim činjenicama zaključio - kazao je Vučić, te dodao da ukoliko sagledate stvari sa obe strane, prosto je nemoguće da dođe do rešenja.