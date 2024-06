"PONOSIM SE SVOJIM SINOM DANILOM, NIČIM ME NIJE POSTIDEO" Vučić upitao - Ne znam šta treba neko da radi kad ga napadnu stolicama i flašama

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar vUčić je tokom večerašnjeg obraćanja naciji objasnio šta se to zapravo desilo u Nemačkoj, kgde se nnjegov stariji sin Danilo zateko kada su došlo do napada labanskih navijača na srpske u jednom od kafića gde je bila okačena srpska zastava.

Foto: Instagram

Vučić izjavio je danas da je njegov stariji sin Danilo bio u kafiću koji su navijači "Šalkea" napali stolicama i flašama, a da su se Danilo, i ostali Srbi u tom kafiću, samo branili i da svom sinu nema šta da zameri.

On je to rekao objašnjavajući, na pitanje novinara, kako to da je u delu javnosti prikazano da je njegov sin bio kriv za sukob navijača tokom Evropskog prvenstva u fudbalu.

- Dakle, (navijači) albanske nacionalnosti najvećim delom. Bilo je i nekoliko drugih, ali uglavnom Albanci, navijači Šalkea. Napali ih stolicama i flašam - rekao je Vučić u zgradi Predsedništva i dodao da je bilo očekivano da će se Danilo i ostali braniti.

Rekao je da je u pitanju jedini kafić u celom Gelzenkirhenu gde je bila okačena srpska zastava.

Foto Tanjug

- Nisam imao čega da se postidim, nisam imao bilo šta ni njemu (Danilu) da zamerim. Da dođete sad, kažite mi šta želite, ali da dođete da napadnete ili neko da napadne vas, izvinite ali pokušao bih, ma koliko i da je jači i naoružani flašom ili bilo čime, da probam da vas zaštitim. Tako da, oni su ljudi samo sebe štitili - rekao je Vučić.

Kako je dodao, "interesantno mu je" što je nemačka policija tražila privođenje i pojedinih srpskih navijača.

- Interesantan pristup rešavanju problema, vrlo interesantan. Ne znam šta treba neko da radi kada vas neko napadne stolicama i flašama - rekao je Vučić.

On je dodao da je sastavni je deo posla da mu vređaju i decu, navodeći da to mora to da istrpi.

- Volim i ponosim se svojim sinom i nisam video nikakav problem i ničim svog oca nije postideo - kazao je predsednik Srbije.

