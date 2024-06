VUĆIĆ O ISKOPAVANJU LITIJUMA: Pre dve godine odigrana je šahovska minijatura zapadnih službi u cilju da zaustave ubrzani rast Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju naciji govorio je i o mogućnosti da se u Srbiji stvori ceo proizvodni ciklus od rudarenja litijum do proizvodnje električnih vozila.

Foto: Printskrin RTS

"Mi moramo u narednom periodu da otvorimo dijalog. Reč je o litijumu i kakvu ćemo odluku kao društvo da donesemo. Uvek sve možete da prekinete do 2028, a ako prihvatimo sve mogli bi da otvorimo rudnik litijuma. Potrebno je da se priča sa argumentima, a ne prazne priče, a ne 'ne damo Jadar i Rađevinu' a objasniću vam kako ste ih dali. Ti koji viču da ih en daju, ne zanju ni na guglu da pronađu reke koje su ugrozile Krupanj. Lično sam ulestvovao u ideji da obnovimo Tršić, banju Koviljaču, izgradnju stadiona u Loznici, o izgradnji bolnica zaustavljenih još '87 da ne govorim. Dane pričam o auto-putu Ruma-Šabac i Šamac-Loznica koja će biti gotova do ktaja godine, dakle za sat vrmena od Beograda do Loznice".

"Samo nemojte da govorite kako neko drugi brine".

Predsenik kaže da neće da govori kako je sve idelano, ali da mora da se radi sa evropskim partnerima, da je o tome pričao sa Makronom, Šolcom, Fon der Lajenovom.

- Nikada niko na silu neće da radi ništa. Oću da naše društvo donese odluku, ali da ljudi sagledaju sve, i da smao znaju koliko smo gluposti čuli u poslednjih sedam dana. Imamo mogućnost da provedemo velike količine natrijum-karbonata - rekao je on, te upitao da li Srbija može da obezbedi proizvodnju baterija i električnih automobila u Srbiji.

"Imamo mogućnost da proizvedemo 58.000 tona na godišnjem nivou".

"Dok nam Nemci ne budu garantovali da ćemo imati čiste reke i planine, da ćemo i odlaganje za deponiju da imamo u skladu sa najvišim standardima, nećemo ni da pokušavamo niti počinjemo".

Predsednik je zatim pokazao da projekat ima 3 elementa:

1. životna sredina

2. socijalni efekat

3. ekonomija

- Litijum je nešto što postaje i oko litijuma će se voditi ratovi u budućnosti. Mogao bih kao teoretičar zavera da kažem da nije slučajno bilo zašto smo zaustavljeni pre dve godine. I jedanput sam to rekao. To je bila prava minijatura pojedinih zapadnih službi da zaustave ubrzani i mnogo brži razvoj Srbije nego nekih drugih zemalja u regionu. Prava njihova šahovska minijatura u kojoj su nas porazili, oduzeli nam dve godine vremena dok se nisu izborili za svoje interese - rekao je Vučić i dodao: - Vreme je da ne gubimo vreme, ali možda ćemo da izgubimo i narednih 10 ako argumenti budu takvi da to ne možemo da prihvatimo... - kazao je Vučić.