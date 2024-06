"SRBIJA JE STABILNA I SIGURNA, TAKVA ĆE I OSTATI" Vučić se obratio naciji - Pred nama je leto u kom ćemo morati da donesemo mnogo odluka

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz zgrade Predsedništva. Tom prilikom govorio je o svim važnim i aktuelnim temama. Kako što je nadolazeći sajam EKSPO i iskopavanje litijuma, koji su velike šanse za poboljšanje ijoš veći razvoj Srbije.

Foto Tanjug

Predsednik sumirao utiske

Pitanje novinara

Na pitanje "Novosti" o nadolazećim izborima u Francuskoj, predsednik je rekao da nema pravo da se meša u unutrašnje odnose drugih zemalja.

- Imam dobre odnose sa Makronom i na narodu je da donese odluku. Naravno da su američki izbori najvažnija stvar u svetu. O sudbini čovečasntva donosi se odluka u novebru u SAD. Ono što mene plaši i ono što sam rekao za "Veltvohe" plaši me da bi do tada moglo da dođe i do gorih stvari. Francuska je druga najznačajnija ekonosmka sila Evrope i veoma sam zahvaln onome što je učinila oko SE i što je ukazala da Priština nije ipunila svoje obaveze iz raznih sporazuma. Očekujem poboljniju situaciju za Srbiju u Evropi, ali se plašim da će mnogi početi da se ujedinjuju u politici koja je bila karakteristična za leve i zelene stranke... Skeptik sam po tom pitanju, ali ukoluko bi Usrula ostala na čelu EK to bi za Srbiju značilo stabilnost. Dobro se poznajemo, to je žena koja je dolazila u Srbiju i znam da bismo mogli dobro da radimo - rekao je Vučić.

Na pitanje "Novosti" o predsedanju Mađarske EU, rekao je da su oni veliki prijatelji Srbije.

- Što se tiče naše mađarske braće, oni su nam iskreni prijatelji i najveći prijatelji koje imamo u EU. Mnogo i često razgovaramo. Ja sam sinoć predsedniku Orbanu čestitao odmah pošto su Mađari dali gol u 100 minutu. Naši odnosi su izuzetno dobri. Radimo i više od onoga što se vidi i uvek koordinišemo međusobne aktivnosti. Naši odnosi su dobri i uvek razgovaramo sa mađarskim prijateljima i očekujem njihovu podršku. Da li očekujem velika dela i može lu predsedavajuća zemlja nešto da promeni nisam siguran... - rekao je Vučić.

Foto: Printskri TV Pink

Na pitanje opozicionih medija Vučić je rekao da nervoza i dobacivanje koje koristi opozicini mediji nisu srazmerni argumentima.

Kako je ukazao na njihovim televizija gostuju strčnjaci koje nemaju dovoljno znanja o temam kojim pričaju.

- Vaši stručnjaci nisu u stanju da daju konkretne odgovore. Imate mnogo stručnjaka koje ne želite da čujete. Želim raspravu da ljudi vide razliku u stručnosti. Mi nismo doneli nikakvu odluku. Ja sam od prvog dana govorio da nam je to najveća greška. Hvala što ste cititarli Anu koju cenim kao broca za nacionalne interese Srbije - reko je predsednik i potom citirao Đilasa.

Vučić je napomenuo novinarku N1 da nije lepo da dobacuje, te da on uvek govori istinu.

- Drago mi je da smo dostigli Đilasove stavove koji je i pre Ane shvatio o važnosti litijuma za našu zemlju. Ja neću biti neko ko će slepo da podržava projekat. Prvo hoću da vidim da garantuju čistu životnu sredinu, kako ćemo obezebditi proizvideu u našoj zemlji, i sam sam pametan da an sve to dovedem najmoćnije svetske investitore. Za sve ovo vreme koje sam odgovarao šest puta me prekidao novinar N1, šest puta - rekao je Vučić, te dodao čim im navedet argumnet sledi panika.

Foto: Printskri TV Pink

Predsednik je naglasio da će sve stavke biti javne i da ukoliko uvidi da većina građana bude želela da obezbedimo budućnost na najbolji mogući način, uradiće javnu i evropsku i svetsku promociju.

- Neću to da radim iza zavtorenih vrata već su pozvaći najmoćnije svetske lidere id a tako najavim taj projekat. A to nije ni danas ni sutra. Kada se dogodi ja ću to da uradim uz fanfare, ali pre toga moraju da me ubede u to - naglasio je Vučić.

Predsednik je rekao da je užasnut kako Rio Tinto vodi kampanju, i da im dugo treba da se oglase saopštenjem, te pojasnio da je o uvek pobeđivao svoje konkurente jer veruje u stvari u koje govori i radi ono što govori i svim srcem veruje u to.

Kako je rekao veruje u Srbiju, i veruje u sve ono što nisu mnogi, kao što je na primer Beograd na vodi, Promenada, brza pruga koju su pljuvali a sada je svi koriste. Vučić je naglasio da iza njega ostaju dela i da nije fokusran na svađe i ružne reči, te da njegovi protivnici najbolje govore sami o sebi.

Predsednik je istakao da je njegov posao da bude aktivan i da bude vredniji te da više puta ljudima saopštava i obevašatava sve o tome šta radi i šta se dešava u državi.

- Mislim da je važno nekad ovako sveobuhvatnu situaciju opisati građanima. Ljudi žele napredak i da čuju koliko ima novca na računu republike. Pričaećmo u avgustu o bucetu, platama i penzijama ako pre toga ne iskrsne nešto vanredno. Koga briga za takvu vrstu premdbi da se ređe obraćam i da sam češće na domoru nego oni rekli bi 'ovaj ne radi ništa i ne brine o nama'. Njima je sva politika politika nezadovoljstva - rekao je Vučić, aludirajući na prozivke i naslove u opoziconim medijima o broju njegovih obraćanja javnosti.

Pričajući o Danilu, rekao je da je bio u kafiću koji su napali navijači Šalkea, albanske nacionalnosti i da je nemačka policija tražila privođenje i srpskih navijača, što mu je bilo izuzetno "zaniljmiv" način sprovođenja pravde.

- Ne znam šta treba neko da radi kad vas neko napadne stolicama i flašama. Sastavni je deo posla da mi vređeju decu. Nisam imao čega da se postidim, ni šta da mu zamerim. Oni su samo sebe štitili, mirno jeli pili, a njima je smetala srpska zastava, jer je to bio jedini kafić gdje je bila zakačena. Volim svog sina i nemam čega da se stidim - rekao je Vučić.

Predsednik je potom ukazao na trikove kojima se služe strane službe, pojedini mediji i građani.

- Optužen sam da sam Putinov pijun, potrčko, lutak, da sve radim ud govoru sa njima i tako dalje. I onda pročitaju kako sam ja Bog zna kome sve prodao oružje, a deo toga se pojavio u Ukrajini, pa onda kažu pogledaj Putine šta ti je Vučić uradio. Nije bit da mene napadne Peskov koji se vrhunski intelektualac, i njega je nemoguće prevariti. Zato nisam i reagovao. Ne morate na sve da odgovarate. Moje dete im glavna tema pet dana... aj zaustavite se ljudi. Za šta se pravdate? Jer obezbeđujemo razvoj namenske industrije... Pa kome hoćete da prodajemo? Kažete to se koristi u ratu... pa gde će da se koristi, na klizalištu i delfinariju? Za šta se drugo koriste granate i rakete... - upitao je Vučić.

Napomenuo je i da je bilo slučajeva da su ubacivali uređaje za prisluškivanje u prozvodne delove za namensku industriju, te istakao kako su uništili Krušik. Takođe govorio i o prozivkama opozicije na temu privatizacije.

- Nećemo nikada da prodamo bilo šta preko 40%, dal ćemo na dokapitalizaciju možda, ali i to da bi mogli da zarađujemo više i da ubacimo više raketa i granata na 67/8 odsto, a ja tražim kao vrhovni komandant da budu veće. I sad će oni da to nekim tekstom da pokvare i da kažu kako Srbija ugrožava Rusiju... Znate li koliko ja radim dnevno i koliko živim za to? Svako ratište na svetu znam koliko čega potroši na dvenom nivou. Radi ko da će hiljadu godina da bude mir, ali budi spreman kao da će sutra da izbije rat... Za šta tačno da se pravdam - kazao je on.

Naglasio je da Srbija ima ugovor sa svega par zemalja o izvozu oruđa i oružja.

- Svakog prvog septembra slušam šuplje priče o tome da je sve skupo... Želim da se zahavlim svim građanima. Ni pred nama ni pred Republikom Srpskom nisu laki dani, imamo Bratunac pa Srebrenicu. Sve odluke će biti javne. Spreman sam da ukrstim agrumente sa svima, ne viku i dreku, već argumente i da objasnimo šta svaka porodica gubi ako odustanemo od onoga što nam je Bog dao i što nam je prirodno bogastvo. Mislim da smo jedina zemlja koja bi se takve prednsoti odrekla. Pred nama je leto tokom kojeg ćemo morati da donesemo mnogo važnih odluka. Moje je da kažem da je Srbija, stabilna sigurna i takva će da ostane - poručio je za kraj.

Obraćanje predsednika

Predsednik je na početku istakao da će danas isključivo govoriti o Srbiji, ne pominjujući političke partije, već o lepim stvarima, te zamolio sve ljude da sagledaju sve važne stvari o kojima će pričati i da zajednički dogovori na izazove koju su pred Srbijom.

Foto Tanjug

Predsednik je rekao da očekuje eskalaciju situacije u narednim mesecima, govoreći o Evropi i svetu.

- Mi moramo da budemo opredeljeni da svoje zadatke izguramo do kraja i uradimo na najbolji mogući način i sačuvamo mir, ali obezbedimo i ekonomski rast i bolji život svih građana bez obzira kako će političari to da tumače.

- Rekli smo da je EKSPO ključan i prekretna tačka za razvoj Srbije, i danas ću da vam predstavim dokle smo stigli, i broje stvari koje ćemo da učinimo i govoriti o izazovima, te vas molim da bez obzira da bez obzira na partijsko i bilo kakvo opredeljenje saslušate jer će biti reči o mnogo stvari o kojima je važno čuti mišljenje svakog građanina - rekao je on.

Vučić je potom pokazao na pemtnoj tabli kako izgleda EKSPO prema dosadašnjem planu.

Foto: Printskrin RTS

- Očekujemo da u novembru dobijemo zastavu EKSPA i od tada smo zvanični domaćini... Nacionalni stadion će biti povezan sa EKSPO-m i u tku su razgovori sa velikom kopmanijom koja je radila svetske poznate stadione, kako bi oni upravljali ne smao stadionom u Beogradu, već i Zjaečaru, Leskovcu , Loznici.. Neke od najvećih svetkih zvezda ćemo dovesti na EKPO - rekao je on.

Dodao je da je dozvoljeno da EKSPO bude na 25 hektara raspoređen.

Istakao je da posebno ponosan na ulaz u EKSPO koji su radili srpski arhitekti.

- Ovo je aktivaciona zona, a pored će biti veliki paviljoni koji će moći da iznajme velike zemlje - rekao je Vučić, te dodao i da će biti mogućnost za manje zemlje koje će na videu zidu moći da predstave svoje aktivnosti.

Foto: Printskrin RTS

Potom je pokazao i naš nacionalni paviljon, rešenje našeg arhitekte i što će biti gotovo fascinantnog izgleda.

- Biće od stalnog materijala i biće tu kao galerija od 6 hiljada kvadrata, na mnogo nivoa, restorana, kafića i prostora za mlade - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin RTS

Takođe tu će biti veliki prostori i otvoreni auditorijum koji će moći da se koristi za priredbe, a tu su i brojni sportski tereni koji će biti napravljeni tako da se smenjuju u skladu sa potrebama.

Foto: Printskrin RTS

Predsednik je rekao da će sve da izgleda fascinantno, te da očekuje da se 2028. igra nacionalno finale na novom stadionu u Beogradu.

Foto Tanjug

- Na samom nacionalnom stadionu radili smo određene izmene, na primer koji se tiču izlaza, da bi se mogla garantovati bezbednost svakom čoveku koji dođe na koncert i da može u bilo kom slučaju nepovređen da napusti ovaj velelepni objekat - rekao je Vučić.

Kada je reč o akvatik centru, Vučić je rekao da je od Mađarske i Orbana dobio ceo projekat, i da je to sjajna prilika za vaterpoliste ali i ostale vodene sportove.

- To će biti drugi ili treći centar po veličini u celoj Evropi - rekao je.

Zatim je ukazao gde će biti smešteni svi učesnici EKSPA, te naglasio da će ti stanovi biti ponuđeni onima kojima je najpotrebnije i da će Vlada o tome donesti odluku kome će pripasti po završetku EKSPA.

Foto Tanjug

Predsednik je napomenuo da je u planu gradnja najvećeg akvaparka i da su u toku razgovori sa najvećim preduzećem koje je zaduženo za stalne postavke cirkusa i zabavnih parkova i da će to bili od velikog značaja za razvoj privrede, privlačenje turista samim tim i razvoj ekonomije.

- Akvarijum će biti smešten sa druge strane Save pored Prirodnjačkog muzeja. Imaćemo i delfinarijum na EKSPU. Osim što je atrakcija postoje i takozvani terapeutski delfini za decu sa autizmom, i ništa bolje ne utiče na njih nego ti delfini. On će biti i za svu drugu decu - rekao je Vučić te napomenuo da se o svemu već konsultovao sa ministarstvom zdravlja.

Foto Tanjug

Kada je reč o letećim o automobilima, u toku su konsultacije sa kompanijama.

- Od 2026. te kompanije će imati dozovole, mi ćemo pripremiti sve što se tiče regulative... To nije čudi i nije hir, već preka potreba za zemlje koje žele da npreduju. Imećete 10 puta više dronova nego aviona, a 20 hiljada do 2035. po jednom stau takvih automobila koji će da lete iznad Beograda - rekao je on.

- Ne pričamo o bajakma, i nećemo nažalost biti prvi, ali imaćemo sve to. Daleko smo u pregovorima, iako su mi se mnogi smjejali to smo obećali i to ćemo da uradimo - kazao je Vučić.

Foto Tanjug

Predsednik je istakao da je potrebno više od stabilnosti i finansija, i da Srbija može da se pohvali da je u prvom kvartalu ove godine imale najveću stopu rasta u Evropi.

- Rast je taj koji nam omogućava da imamo i više novca i da možemo da obezbeđujemo veća primanja jer bez toga to nije moguće. Vidim da je krenula sezona štrajkova, gledaćemo da učinimo sve što je moguće, ali molim sve ljude da se ponašaju u skladu sa realnim mogućnostima zemlje, rasta ove zemlje, a ne u skladu za željama... Svake godine slušam o tome kako će svi da bace svoj rod nečega, kako im se ne isplati, a savke godine rade sve više, sve novije mašine i profit sve veći. Samo vas molim da budete malo više fer prema svojoj zemlji - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da očekuje da inflacija u junu bude 4,1% i da i dalje pada.

- Na rekordnom smo nivou broja zaposlenih, preko dva miliona i 313 hiljada. Priliv stranih investicija je prešao dve milijarde i po tome je smo već prvi u regionu. Devizne rezerve su na 27 milijardi, zlato nam je 41,3 tone... Važno je da pokušamo da tokom ove godine imamo stipu rasta 4,3% jer bi njome podigli BDP na nivo na 135 odsto više nego prethodnih godina. Satnje na računu, imamo 615 milijardi dinara. To je naša zajednička politika, premijera Vulevića, ministra Malog da napravimo bafere za rizike koje predviđamo i obezbedili smo ddoatne bafere i da stopu javnog duga držimo na 49,5%. Očekujem velike poremećaje na tržištu svega od energenata, do hrane i svega drugog, u celom svetu, zato smo se mi snašli, iako to mnogo košta ali gledamo da u našoj zemlji uvek imamo dovoljno svega - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da se nada da neće bitiu pravu i ako ne dođe do katastrofe, Srbija će dobiti investicioni rejting, uprkos tome što nije zemlja EU i NATO-a i veruje da je to moguće.

- U Italiji će 11. jula biti predstavljen novi model koji će se praviti u Kragujevcu, i lično ću u drugoj policini jula otvoriti proizvodnju autimobila sa našim prijateljima i to će značajno uticati na rast društvenog bruti porizvoda. Proizvodićemo električni automobile i to donosi mnoge probleme. Za svaku kupovinu pojedinih modela električnih automobila dobijaćete stimulans od dražve u iznosu od 5.000 evra. Kada odete u Jokohamu videćete najviše Nisana, u Hirošimi Mazdi, svako brine o svom lokalnom proizvođaču pa je red da mi pokažemo poštovanje prema onom što se proizvodi kod nas - rekao je Vučić.

Predsednik je najavio nove zakone zbog brige o start-apovima.

- Boegradska berza je u državnim rukama i komisija za hartije od vrednosti i sve će napokon biti na jednom mestu i tako ćemo dodatno da podstaknemo tržište kapitala i ono nam je pravilo značajne probleme posebno u finansiranju start-apova - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da će od 1. septmebra biti organizovani preventivni pregledi, besplatne tumor markere, i kolorektalni karcinom za muškarce i karcinom prostate i debelog creva, a za žene karcinom dojke, pluća i kolorektalni karcinom.

- Verujem da možemo hiljade i hiljade života da spasemo. Sve porpuno besplatno i sve ćemo da završimo do kraja decembra. Takođe imaćemo i kardiološke kontrole, i sve potpuno besplatno za građane preko 40 godina. Vratićemo sistematske preglede u škole - najavio je Vučić.

Foto Tanjug

Radovi za GAK narodni front će krenuti nadam se u aprilu iduće godine, a do maja porodilište u Nišu, pojasnio je Vučić.

Prema rečima predsednika u narednom preiodu mora da se ovori dijalog na nivou parlamenta i ne želi da priča o tome da li neko koristi svaku priliku da se digne iz političkih mrtvih.

- Reč je o litijumu. To nije odluka koja se donosi danas ili za godinu dana. Uvek može sve da prekine do 2028, a ako prihvatimo sve mogli bi da otvorimo rudnik litijuma. Potrebno je da se priča sa argumentima, a ne prazne priče, a ne 'ne damo Jadar i Rađevinu' a objasniću vam kako ste ih dali. Ti koji viču da ih en daju, ne zanju ni na guglu da pronađu reke koje su ugrozile Krupanj. Lično sam ulestvovao u ideji da obnovimo Tršić, banju Koviljaču, izgradnju stadiona u Loznici, o izgradnji bolnica zaustavljenih još '87 da ne govorim. D ane pričam o auto-putu Ruma-Šabac i Šamac-Loznica koja će biti gotova do ktaja godine, dakle za sat vrmena od Beograda do Loznice - naglasio je Vučić.

Predsenik kaže da neće da govori kako je sve idelano, ali da mora da se radi sa evropskim partnerima, da je o tome pričao sa Makronom, Šolcom, Fon der Lajenovom.

- Nikada niko na silu neće da radi ništa. Oću da naše druptvo donese odluku, ali da ljudi sagledaju sve, i da smao znaju koliko smo gluposti čuli u poslednjih sedam dana. Imamo mogućnost d aprovedemo velike količine natrijum-karbonata - rekao je on, te upitao da li Srbija može da obezbedi proizvodnju baterija i električnih automobila u Srbiji.

- Razgovaramo sa najmoćnijim ljudima o zaštiti životne sredine, i dok nam Nemci ne budu garantovali da ćemo imati čiste reke, i deponije uređene u skaldu sa najvišim standardima nećemo ni da počinjemo oko bilo čega - rekao je Vučić.

Ovakav projekat ima tri elementa

1. životna sredina

2. socijalni efekat

3. ekonomija, kaže predsednik.

Foto: Printskrin RTS

Vučić je naglasio da dok se ne dobiju garancije da neće biti negativnih efekata za životnu sredinu, neće ništa da se radi. Kada je u pitanju socijalni efeketa predesnik je pomenuo rudnik u Boru, i da od kada je napravljena transakcija sa Kinezima, budžet je pet puta veći nego u periodu 2012. godine u Boru. Pomenuo je i budžet Loznice, te dodao da ljudi ne znaju šta da rade sa novcem od njegovog povećanja.

Pričajući o ekonomskim efektima, Vučić je naglasio da će u narednomperiodu da se vode ratovi o kritičnim minelarlin sirovinama poput litijuma, peska, soli, nafte, nafte... Litijum postaje najvažnija kritična mineralna sirovina.

Foto: Printskrin RTS

- Mogao bih kao teroretičar zavera da kažem da nismo lsučajno zaustvljeni pre dve godine. To je bila minijatura zapadnih službi da zaustave razvoj službe. Prava šahovska minijatura u kojoj su nas porazili, oduzeli nam dve godine, i dok nisu sačekali vreme da se mi opametimo i razmemo stvari na drugačiji način. Vreme je da ne gubimo vreme, ali možda ćemo da izgubimo i narednih 10 ako argumenti budu takvi da to ne možemo da prihvatimo... - kazao je Vučić.

Pomenuo je da je EFP baterija napravljena u Srbiji od sstrane ljudi u Subotici. I Folksvagen i Reno su rekli da ovo žele, i da to čini motor sutrašnjice.

Foto: Printskrin RTS

- Sastoji se od litijuma, fosfata i gvožđa ako se ne varam.. Ako ovo uspemo da proizvedemo u Srbiji, time obezbeđujemo ogroman novac i doprinelo bi uvećanju DBP... Ukoliko ne možemo sami u našoj zemlji to da radimo, nećemo ni da pručamo o tome. Tada imamo uticaj od skoro 4% na BDP, to je 3 milijarde nove vrednosti na godišnjem nivou. Ode Srbija u nebesa! Dovedemo svetske proizvođače električnih automobila idemo na +16,45 dodatnih 20 milijardi evra. Ovo je važnije od nafte. Važnije od svega. To je svake godine to nije jednokratno. To je desetinama godina jer se teško iscrljuje. Svake godine i pogledajte koja je naša prednost u odnosu na sve drugo - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin RTS

Predsednik je istakao da je lepo bilo videti da Srbija ima struje, kada je ceo region ostao u mraku pre par dana.

Dodao je i da je porasla potrošnja električne enrgije, prvenstveno zbog upotrebe klima tokom lljtnjih dana, a da tek svi nadolaći projekti poput letećih automobila i data centara će zahtevati još više struje.

Napomenuo ja da nije izgrađen termoblok Srbija ne bi imala struju i da mora da se požuri za kostolačnik vetroparkom, obnovljivim izborima sa baterijama. Vučić je naglasio da mora da se radi na novim otkrivanjima kako bi se izbegli problemi. Kako kaže mora da se nađu rešenja za male nukelearke.

Foto: Printskri TV Pink

O rudnoj renti, predsednik je istakao da je pokušao ali u tome nije uspeo, jer je to naišlo na žestok otpro Rusa u to vreme kada je bio premijer, i da veruje da bi i danas bilo tako, samo bi tu bilo protivljenje Amerike, Španije i drugih zemalja koja se bave istraživanjima i sikopavanjima.

- Mnogo problema u energetici - kazao je.

Predsednik je potom pričao i namirnicama. Kako je naglasio obezebeđene su određene količine pšenice, kuhinjske soli, tovnih prasića, šećera, testenine i svega drugog.

Foto: Printskri TV Pink

Foto: Printskri TV Pink

Vučić je pričajući o infrastrukturi, ukazao da su u toku pregovori sa Kinezima oko finansiranja.

- Možemo mi sada potrošiti milijardu i dve više, ali smo time napravili rpoblem za budućnost. Ovo je stara pruga od Pančeva, ništa ne funkcioniše, uradićemo poptunu obonvu od Pančeva, preko Zrenjanina, produžići do Kikinde, Sente i Subotice. Uradićemo i Vrbas-Sombor - naglasio je Vučić.

Foto: Printskri TV Pink

Kako je predsednik istakao očekuje postizanje dogovora u narednih danima, i da će u septembru biti brza saobraćajnica do Valjeva. Odlično nam ide dunavski koridor, uradili smo Gradište-Golubac, i do krja sledeće godine kompletan Dunavski koridor biće završen najavio je Vučić.

Foto: Printskri TV Pink

- Razmišljamo gde Dunav spaja dva dela Srbije da podignemo velelepni most, ali tek treba da uradimo studije pa tek onda projekat - rekao je Vučić.

Najvio je obraćanje premijera Vučevića 28. juna iz Kruševca.

Važna stvar i inicijativa za zdravstvo je obezbeđenje zdravih obroka i najbolje moguće hrane deci u školama.

-Daćemo sve od sebe da dovedemo najbolje Univerzitete iz sveta, vodimo pregovore sa dva evropska univerziteta, Prvo će doći fakultetski kampusi, jer želimo da naša deca koja neretko idu an evropske univerzitete ostanu ovde i ne moraju da idu od roditelja i daleko od svoje zemlje - rekao je on.

Za kraj je predsednik istakao da sutra uveče ide u Brisel, gde će imati važne razgovore.

Foto: Printskri TV Pink

Naglasio je da izradom baterija dolazi do ukidanja PEMP konvencije.

- Trusćimeo se dijalogom da rešavamo stvari, ne verujem u drugu stranu i njihovu želji za formiranje ZSO - rekao je Vučić.

Istakao da se obziljno radi na nabavci novih sistema u vojsci Srbije i da se mnogo ulaže, ali da se ne pokazuje te da će nešto malo biti pokazano u narednom periodu.

- Moramo da budemo spremni i da odbrani zemlju u svakom trenutku. Takva su vremena da nikome nije za verovati, a ljudi u Srbiji znaju da u rukovodstvu zemlje imaju ozbiljne njude koji se trude da urade sve da sačuvaju zemlju - rekao je on.

