VULIN O SKANDALU NA EURO 2024: "Ubij, ubij Srbina", nije pesma, to je proslava već ubijenih Srba i nada da će još Srba biti ubijeno

POTPREDSEDNIK Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin, oglasio se o skandalu na fudbalskom Evropskom prvenstvu, gde su se ovih dana mogle čuti sramne izjave i antisrpska histerija.

Foto Tanjug

- Braća po oružju Šiptari i Hrvati pevali su: "Ubij, ubij Srbina", a pesma nije bila mrska ni UEFI. Ne znam čemu se srpska javnost čudi, "Ubij, ubij Srbina", nije pesma, to je proslava već ubijenih Srba i nada da će još Srba biti ubijeno. Svi Srbi koji bi da letuju u Albaniji ili Hrvatskoj neka još jednom poslušaju šta im poručuje "Ubij, ubij Srbina", pa ako ni to nije dovoljno, uživajte na moru, dok vas ne pronađu - poručio je Vulin reagujući na to što su Hrvati i Šiptari skandirali "Ubij Srbina" na Evropskom prvenstvu.

BONUS VIDEO: SRAMNO: Opozicionim medijima i za skandiranje Šiptara i ustaša “ubij Srbina” kriva vlast u Srbiji