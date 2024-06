VELIKI PROBLEM I BEZBEDNOSNA PRETNJA ZA VUČIĆA: "Postao je meta broj jedan organizovanom kriminalu"

MINISTAR unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je veliki problem i bezbednosna pretnja, naročito po predsednika Srbije Aleksandra Vučića, to što je vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer na slobodi i da bi policije dve zemlje, a posebno Crne Gore, trebale intenzivno da se bave tim pitanjem.

Foto: Profimedia, MUP, Libertas, privatna arhiva

- Ako želite da vodite ozbiljnu borbu protiv kriminalaca, ne možete to da uradite bez posvećenosti svih organa koji se bore i koji rade na sprovođenju zakona. A inicijalnu kapislu dao je predsednik Vučić, koji je bio na čelu tog tima, koji je izveo tu akciju. Izvesno je da je, nakon saznanja da je predsednik Vučić taj koji gura borbu protiv kriminalaca, postao meta broj jedan, odnosno glavna smetnja i pretnja organizovanom kriminalu u ovim zemljama - rekao je Dačić na TV Pink.

Dodao je da kod nas uvek postoji priča da se problemi kriminalnih krugova iz raznih drugih krajeva Jugoslavije neće rešavati na beogradskom asfaltu, ali dodaje da se to nikada ne možete potpuno isključiti, jer je kriminal multinacionalan i ne poznaje granice.

- I ne samo da ne poznaje granice, već ima svoje kriminalne grupe sastavljene od različitih nacionalnosti - konstatovao je Dačić.

On je naveo da je Evropol saopštio da su postignuti izvanredni rezultati u zajedničkoj akciji koju je koordinirao Evropol, a koja se tiče narko-kartela, a u kojem je učestvovala i policija iz Srbije.

Foto: Zoran Jovanović

- Tamo piše da u tim zajedničkim akcijama, da, kada je Srbija u pitanju, da je uhapšeno više desetina ljudi, i to ne samo u zemlji, već u inostranstvu, i da je na osnovu toga što je oduzeta imovina u Srbiji, vredi više od 50 miliona evra. To su ogromne količine novca koje kriminalci koriste. Dakle, znate šta, to su ozbiljne stvari i zato je veoma važno da svi oni koji nisu uhapšeni sada budu ozbiljno procesuirani - istakao je Dačić.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je juče, povodom objavljivanja prepiske sa Skaj telefona između osumnjičenih pripadnika narko-kartela u Crnoj Gori, da javnost nije svesna kolika opasnost preti po život predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ona misli da javnost nije svesna kolika opasnost preti po njegov život, jer se to, kako je rekla, banalizuje u javnosti i dodala da je to unapred smišljen plan i da je to ključno u ovoj prepisci.

- I od toga se i neki mediji potpuno prave ludi kao da ova Skajp prepiska nije ni izašla i kao da Zvicer nije rekao da će oni udariti po Vučiću - kazala je ona za Hepi TV.

Brnabićeva je navela da je Vučić jedina brana crnogorskoj mafiji i dodala da su to pretnje prema Vučiću lično od strane kavačkog klana.

- Pretnja po život Vučića postoji dok god je Radoje Zvicer na slobodi - ocenila je Brnabićeva.

Foto: TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ/

Kako je navela, opozicioni mediji su negirali da Zvicer preti predsedniku Srbije, ali, kako je rekla, tek iz Skaj prepiske su shvatili da se to zaista i desilo.

- Medijski udarci i napadi na Vučića i njegovu porodicu traju u kontinuitetu. To je kontinuirana dehumanizacija o kojoj mi pričamo svih ovih godina, a kroz ovu Skaj prepisku vidite i dokaz da je to sve i bio plan - kazala je ona.

Prema njenim rečima, iz ove prepiske vidimo da je jedini, ozbiljni, kao i odlučni borac protiv mafije organizovanog kriminala, upravo predsednik Srbije i da jeste, kako je rekla, stavio svoju glavu u torbu kada je objavio rat mafiji.

Brnabićeva je poručila da oni razmišljaju tako da, ukoliko ne bude bilo Vučića, oni će biti slobodni ljudi.

- Kada ne bude bilo Vučića, mi ćemo moći da radimo ono što smo radili nekada. Kada ga ne bude bilo, mi ćemo moći da gospodarimo, ne samo Crnom Gorom, nego i čitavim regionom - kazala je ona.

Ona je ukazala da je Vučić jedina brana toj mafiji i dodala da ga oni napadaju preko medija.

- Imate one koji plasiraju napade na Vučića, a neki od njih i ne kriju da je njima direktni izvor informacija Belivukov advokat ili Belivuk lično - navela je ona.

- Belivuk je lično izvor informacija koje oni puštaju kroz njihove istraživačke medije, koje onda preuzimaju tajkunski mediji i te priče se onda etabliraju kao potpuna i nesporna istina, a koje se na kraju krajeva šire i kroz Narodnu skupštinu Republike Srbije preko poslanika opozicije - navela je ona.

Pozvala je sve da se uozbilje, kao i da čuvaju ustavni poredak Srbije i volju građana, a da svim tim treba da se bave službe bezbednosti.

Brnabićeva je poručila da je Vučić ne samo brana da ovom zemljom i ovim regionom zavlada organizovani kriminal i mafija, već garant sigurnosti i stabilnosti Republike Srbije, kao i da imaju fantastične vesti za naše građane.

Kao primer za to ona je navela da je, prema podacima Narodne banke Srbije, do 10. juna u Srbiju stiglo preko dve milijarde evra priliva stranih direktnih investicija i dodala je da je to za 9,6 odsto više nego u istom periodu prošle godine.