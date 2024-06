"KURTIJU NE PADA NA PAMET DA FORMIRA ZSO" Premijer Vučević: Ne smemo da dozvolimo da nas uvuče u sukob

PREMIJER Miloš Vučević izjavio je u Atini, posle više od sat vremena razgovora sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom da je njegov utisak da nema ni govora da će Aljbin Kurti ući u formiranje Zajednice srpskih opština.

Foto: VLADA REPUBLIKE SRBIJE/ SLOBODAN MILJEVIĆ

- To je moj utisak, ja ne mogu da kažem da je to zvanična poruka Miroslava Lajčaka ali sam stekao utisak da Kurtiju ne pada na pamet da formira ZSO. Do kraja ove godine niko ni ne vidi plan njegove aktivnosti na formiranju ZSO, da ne ulazim uopšte kakav bi bio sadržaj te zajednice - rekao je Vučević srpskim novinarima u Atini.

Vučević je kazao da ne može da kaže da je optimističniji posle razgovora sa Lajčakom ili da je dobio neka uveravanja da Priština ima dodatnu volju da smiri situaciju na terenu, ali je naveo da će Lajčak vrlo brzo posetiti Beograd i razgovarati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

- Veoma sam zabrinut za situaciju na KiM, za sudbinu našeg naroda, moramo da čuvamo naš narod na KiM, da mu pomognemo a istovremeno da budemo strpljivi da razumemo geopolitičke okolnosti, da ne nasedamo na provokacije da nas ne uvuku u ono što bi želeli - poručio je Vučević.

On je ocenio da je imao važan sastanak sa specijalnim predstavnikom EU.

- Važan susret sa Lajčakom, mislim da on razume šta se dešava na terenu, meni je nejasno da niko ne može da izvrši pritisak na Kurtija ali dozvoljavam da ja nemam najbolji pregled situacije za to što se dešava - rekao je premijer.

Naveo je da su pred Srbijom ne lake okolnosti i ne lak period.

- Moramo da čuvamo državu, da pomažemo naš narod na KiM, da ga sačuvamo, a da istovremeno ne ugrozimo celu državu Srbiju, da ne budemo uvučeni u neke sukobe jer bi Kurti to najviše želeo i da budemo prikazani kao negativci - zaključio je Vučević.

