"VUČIĆ JE MOJ PRIJATELJ, HRABAR LIDER I PATRIOTA" Bivši predsednik oštro: Ovo što je Moldavija uradila Srbiji je sramota

BIVŠI predsednik Moldavije Igor Dodon izjavio je da je siguran da je većina građana Moldavije protiv odluke vlasti te zemlje da u Generalnoj skupštini UN podrži i glasa za rezoluciju o navodnom genocidu u Srebrenici.

Foto: AP Photo/Roveliu Buga/Jutjub/One Man Wolf Pack

- Ovo je pogrešna i sramotna odluka, koju najoštrije osuđujem - rekao je on za današnju Politiku.

Dodon je naglasio da je za Moldaviju veoma važno prijateljstvo sa Srbijom.

- Lično poznajem vašeg predsednika Aleksandra Vučića, on je jedan hrabar lider i patriota svoje zemlje. Neću preterati ako kažem da ga smatram i svojim prijateljem i da mi je uvek bilo zadovoljstvo da se sa njim lično sretnem - rekao je Dodon.

Odgovarajući na pitanje da li razmišlja o kandidaturi na predsedničkim izborima u Moldaviji u oktobru, on je naveo da će tražiti mogućnost da se ujedini sva opozicija i da se izađe sa zajedničkim kandidatom.

FOTO: Tanjug

- Ukoliko se to ne desi, postoji mogućnost da me moja Partija socijalista, glavna opoziciona i druga po broju mandata u parlamentu, predloži kao predsedničkog kandidata - rekao je on.

Prema rečima Dodona, između 60 i 70 odsto stanovništva Moldavije je protiv ulaska zemlje u NATO.

- Naš ustav je decidno propisao apsolutnu vojnu neutralnost - istakao je Dodon, ocenjujući da opstanak Moldavije kao države zavisi upravo od neutralnog statusa.