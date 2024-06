ČUJE SE KAKO REPETIRA PUŠKU! Jezivo - Pogledajte kako Kurtijevi policajci sa dugim cevima maltretiraju srpske mladiće u Leposaviću (VIDEO)

U NOĆI između petka i subote, sat vremena nakon ponoći, u centru Leposavića, privedena su dva maloletnika, srpski mladići, zbog toga što su, kako su i sami potvrdili, pevali pesme na jednom rođendanu. Tkozvana kosovska policija ih je, kako su ispričali, prskala suzavcem i primenjivala silu sve do policijske stanice, a sada se pojavio i snimak koji dokazuje njihove reči.

Foto: Printscreen

Na snimku privođenja srpskih mladića jasno se vide pripadnici takozvane kosovske policije sa dugim cevima kako privode maloletnike u Leposaviću. U jednom momentu može se čuti i repetiranje puške, što u snimku i potvrđuje jedna od osoba koje su bile iza kamere.

Mladići iz Leposavića kažu da su sada uplašeni šta smeju i kako da rade u svom rodnom mestu.

Aleksa Babić kaže da su ih policajci maltretirali sve do policijske stanice.

- Bili smo prekoputa kafića ’Mistik’ i pevali smo naše pesme koje smo slušali na punoletstvu o našem Kosovu, zbog toga su nas pripadnici policije priveli i odveli u pritvor, gde smo morali da dajemo izjavu i gde su nas maltretirali. Terali nas da kažemo što smo to pevali, vređali su me u kolima. Prskali su nas suzavcem, a prskali su me i u kolima kada su me sprovodili do stanice - priča Babić.