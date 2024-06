ŠEŠELJ UPOZORAVA: Muslimani BiH ne žele rat, ali njihova politička elita misli da je svemoćna ako ih Amerikanci podržavaju

ZAMENIK predsednika SRS Aleksandar Šešelj izjavio je da politička elita bosanskih muslimana takva da misle da su svemoćni ako ih Amerika podržava.

- Mislim da muslimani Bosne i Hercegovine ne žele da ratuju, da oni ne žele rat, oni su ipak procentualno najviše stradali u građanskom ratu, takođe to je činjenica, mislim da im takvo iskustvo sledeće ne treba. A njihova politička elita je takva da oni misle da ako ih Amerikanci podržavaju da su oni svemoćni i da oni mogu da diktiraju uslove i da diktiraju šta će ko da radi, jednostavno da će morati da ih neko posluša i slično što nije slučaj. I naravno to je iz razloga što muslimani Bosne i Hercegovine nikada nisu u tom smislu bili politički emancipovani, oni nikada nisu ni imali svoju državu u istoriji i navikli su na taj način da se ponašaju, da imaju svog patrona i da im on otprilike izda naređenja i govori šta treba da rade i šta treba da budu njihovi politički cilji i pa tako i sada - rekao je Šešelj za Kurir TV.

