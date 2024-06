ZNA SE DOBRO KO KORISTI REČENICU "ZNAŠ TI KO SAM JA!" Lutovac pomešao lončiće - Optužuje Vučićevu porodicu za reči svog saborca Đilasa

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je na konferenciji za medije između ostalog govorila i o stravičnom napadu na nastavnicu biologije. Tom prilikom Brnabićeva je istakla kako ne može da veruje da se i jedan takav događaj koristi u političke svrhe.

Foto: Printskrin

Kako je istakla, predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac ovaj slučaj iskoristio je da ponovo napadne porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ona je dodala da je šokirana i duboko razočarana što se ova tema koristi u političke svrhe.

- Ova tema nije tema za političku borbu. Kada ovu temu stavite na dnevni red političkih stranaka da se politički razračunavaju sa svojim političkim neistomišljenicima, vi time najbrutalnije relativizujete ovu temu, nasilje i nasilnike. Time želim i da osudim pres-konferenciju koju je imao predsednik Demokratske stranke gospodin Zoran Lutovac u ovom Narodnom domu, kojom je ponovo pokazao da mu apsolutno nije važno šta se desilo - rekla je ona.

Istakla je da opozicija sve što se desi, čak i napad na nastavnicu, žele da iskoriste za postizanje svojih političkih ciljeva, kakvi god oni bili.

- I umesto da najoštrije osudi nasilnike i da pohvali reakciju nadležnih institucija koja je bila brza i adekvatna, i nadam se da će se tako nastaviti, gospodin Lutovac je iskoristio to da bi napao ponovo porodicu predsednika Aleksandra Vučića - rekla je ona.

Upitala je i kako je našao kopču sa porodicom predsednika Srbije.

- Dakle, gospodin Lutovac je rekao da je majka koja je napala nastavnicu izgovarala rečenice poput "Znaš li ti ko sam ja?" Što je strašno i što naravno svi moramo da osudimo. A onda se odmah nadovezao i rekao poznato nam je ko sve to do sada izgovara, nismo do sada znali da su to ljudi iz najuže porodice predsednika Aleksandra Vučića. Kakve veze ima porodica predsednika Aleksandra Vučića sa ovim? Ko je ikada čuo bilo koga iz porodice predsednika Aleksandra Vučića da bilo kome preti? Ko je ikada čuo bilo koga iz porodice predsednika Aleksandra Vučića da izgovori rečenicu: Znaš li ti ko sam ja? - rekla je ona.

Zanimljivo da je Lutovac dobro poznate reči "Znaš li ti ko sam ja?" sramno pripisao porodici predsednika Srbije, a po toj rečenici poznat je upravo njegov saborac Dragan Đilas.

Đilas se ovakvom pretnjom "proslavio" još pre više od 10 godina, kada je pretio službeniku Ministarstva unutrašnjih poslova. Naime, kada ga je prilikom redovne kontrole policajac, koji je sam pre nekoliko godina govorio o ovom događaju, zaustavio kao vozača koji je napravio prekršaj, Đilas mu je dao vizit kartu i rekao "Evo ti ova kartica, da znaš ko te ostavio bez posla".

