BRNABIĆ O OPOZICIJI: Ako već pričate o propagiranju nasilja u Srbiji, onda, gospodo, pođite od sebe

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da najoštrije osuđuje verbalno i fizičko nasilje nad zaposlenima u prosveti, vaspitačima, nastavnicima, profesorima.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Ona je na vanrednoj konferenciji za novinare u Skupštini Srbije rekla da opozicija želi da iskoristi i ovu situaciju za postizanje političkih poena.

- Čak i napad na nastavnika opozicija hoće da iskoristi za postizanje političkih poena. I umesto da pohvale rad službi, gospodin Lutovac je iskoristio to da odmah napadne porodicu predsednika Aleksandra Vučića. I to je neshvatljivo.

- Kako je on našao kopču da to poveže sa porodicom predsednika Vučića, to je za mene već pitanje psihološkog profila Lutovca.

- Kakve veze ima porodica predsednika Vučić sa ovim? Ko je ikada čuo da je neko iz porodice predsednika Vučića nekome pretio?

- Ako već pričate o propagiranju nasilja u Srbiji, onda, gospodo, pođite od sebe. Ovu rečenicu "Znate vi ko sam ja" je Dragan Đilas 100 puta rekao. Pretio šamaranjem Milenku Jovanovu, i nije se izvinio - rekla je Brnabićeva.

Predsednica Narodne skupštine dodala je da "poslanici stranke Dragana Đilasa nisu bili na kolegijumu, Novi DSS Miloša Jovanovića, Ponoševi i Nestorovićevi nisu našli za shodno da dođu na kolegijum, a zanimljivo je da je Lutovac neposredno pre imao konferenciju za medije na kojoj je rekao da ima važnija posla. To je njihova neodgovornost prema građanima".

