HAJDE DA RAZGOVARAMO BEZ STRANACA Vučić za sarajevski "Dnevni avaz": Biće nam bolje kada sami budemo rešavali svoje probleme

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se stanje na celom Balkanu smiriti kada uzmemo stvari u svoje ruke i kada sami budemo rešavali svoje prebleme, bez mešanja stranaca.

Foto: Printskrin

- Nama će se smiriti stanje na celom Balkanu i sve će biti drugačije onog sekunda kada mi budemo uzeli stvari u svoje ruke i sami budemo rešavali svoje probleme - rekao je predsednik u intervjuu za sarajevski list Dnevni avaz.

Predsednik je naglasio da će nam biti bolje kada nam ne bude nikakvog posrednika u razgovorima i kada kažemo ajde da se nađemo gde hoćete - hoćete u Goraždu, hoćete u Banja Luci, hoćete u Nišu, u Grudama ili bilo gde.

- Hajde da razgovaramo o problemima, ali da budemo sami - rekao je predsednik i ocenio da je problem u tome što nam stranci nikada nisu dali da između sebe razgovaramo.

Problem je u tome, kako kaže, što nama svi ti stranci nikada nisu dali da mi između sebe razgovaramo i zato što je deo bošnjačkog rukovodstva uvek mislio, kako je rekao, "mi imamo na svojoj strani Ameriku, Nemačku i ne znam koga, pa ćemo njih da koristimo kao batinu protiv Srbije i Srba".

Govoreći o rezoluciji o Srebrenici kaže da on nikada nije govorio o pravnoj prirodi samog akta već da ga zanima zbog čega se to pitanje poteže u ovom trenutku i da li bi takav potez mogao da donese pomirenje u regionu.

- Različite smo argumentacije koristili. Niste mogli kod mene da slušate priču o pravnoj prirodi samog akta. Ja sam postavljao tri pitanja suštinska. Prvo, zašto u ovom trenutku, kom je potrebno i šta donosi ta rezolucija - rekao je Vučić.

Dodao je da razume da je za Bošnjake važno da se govori o stradanju njihovog naroda.

- Pognuću glavu svaki put pred žrtvama Srebrenice i nemam nikakav problem da to kažem. I na stranu, i uopšte neću da pričam o tome da li je nekad neko došao pa pognuo glavu pred srpskim žrtvama u Bratuncu, na ovom ili na onom mestu. Uopšte nije. U ovom trenutku ostavite po strani - naveo je Vučić.

On je dodao da se njegovo drugo pitanje odnosi na pomirenje u regionu, odnosno na pitanje da li je ta rezolucija donela pomirenje.

- Pod broj tri - što otvarate Pandorinu kutiju? Zbog toga ćemo sada da imamo još problema u budućnosti i u regionu, jer će da slede predlozi rezolucija i o Jasenovcu, ali i mnogim drugim mestima. Jesam li ja u pravu ili oni - pitao je Vučić.

On je upitao i kako je "malena Srbija" uspela da ubedi 109, odnosno 108 država koje nisu htele da glasaju "za".

- Nijedna od njih ne negira šta je to što se dogodilo u Srebrenici. A što vi mislite, da li su svi ludi u 108 zemalja - istakao je Vučić i naveo da su ti ljudi postavljali isto pitanje koje i on postavlja. On je ocenio i da je tema toliko nezgodna, teška i bolna, da je logično da je najveći broj ljudi bio uzdržan, odnosno da je ili bio uzdržan ili je napustio sednicu.

- Kad izuzmete ovih 19 koji su bili protiv, poput nas, dodajete još 20-21, ovih koji su napustili, videćete da su ti koji su napustili i ti koji su bili uzdržani - bili najbrojniji. Brojniji od onih koji su bili za - naveo je Vučić.

Ponovio je da su to ljudi koji su shvatili da je reč o političkom momentu koji nije dobar i koji ništa dobro neće doneti regionu, a koji nisu hteli da govore ili da negiraju bilo šta.

- Molim ljude da razumeju našu poziciju. I nije to pitanje da mi mrzimo Bošnjake, pa smo to radili. Najmanje se ticalo Bošnjaka, mi smo najmanje o Bošnjacima govorili. Mi smo više govorili o Nemcima i o svima drugima - istakao je Vučić.

