VUČIĆ SE OBRATIO NA SVESRPSKOM SABORU: Duh slobode širi se svetom

PRVI svesrpski sabor Srbije i Republike Srpske pod nazivom "Jedan narod, jedan sabor - Srbija i Srpska" održan je danas u Beogradu.

Foto: Novosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da se na ovom mestu, ispred kule Beograd, najbolje vidi šta je urađeno prethodnih godina.

- Vidite sada zašto je Miletu danas za nijansu lakše. Kada vam padnu na pamet politički protivnici, onda je vama relativno lakše. Ja nemam vremena da o njima govorim, što znači da je Miletu verovatno lakše. Ja vidim tešku situaciju. On je spomenuo svog oca, i ističe da kad god su išli u njegov kraj, ljudi su govorili: "Vi u Srbiji ne razumete koliko vas mi Srbi preko Drine volimo, nikada to nećete razumeti".

- Tek kada sam odrastao shvatio sam to, da je Srbija sve čoveku i na Sokocu, i u Trebinju, i u Bijeljini, i u Šamcu, i svuda. Ali i nama Banjaluka i svaki od ovih gradova postaje jednako drag kao i bilo koje mesto u Srbiji. Danas sam rekao, od danas će svaki naš ministar na prvi svoj put ići u Banjaluku. Da smo samo to uradili, a mislim da smo mnogo toga danas uradili, postavili temelje za mnogo važnih i divnih stvari. Tiha voda breg roni - kazao je predsednik.

Vučić se zahvalio Dodiku, na tome što se u svakom trenutku borio da sačuva Srpsku, u gotovo nemogućim uslovima.

- Ja se hvalim investicijama, a lako je meni. Njima je deset puta teže, iz milion razloga. I čestitam vam na tome što ste sačuvali ognjišta naših naroda. Znam da će vam biti teško, da spremaju presude za jul i avgust, da nema pauze za procese protiv predsednika Srpske. Ali ja znam da je narodu u Srpskoj lakše zato što ćemo pametnom i mudrom politikom grabiti ka ostvarenju naših nacionalnih ciljeva. I niko ne treba da sumnja da ako neko ugrozi opstanak Republike Srpske na kojoj strani će biti Srbija - istakao je on.

Dah slobode i duh slobode šire se Evropom i svetom, a mi pamet u glavu da sačuvamo ljude, poručio je Vučić.

- Sačuvaćemo slobodu i Srbije i Srpske. Živela Srbija, živela Srpska - zaključio je predsednik Vučić.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da večeras svi ljudi iz Republike Srpske osećaju da su voljeni.

- Mi smo odlučili da kažemo da ovaj narod koji je u prošlom veku izgubio pola svog stanovništva sigurno će biti jedno. Jel se ovo snima - zapitao je on kroz smeh.

Država nije samo teritorija i izvršna vlast, već ljubav prema istoj, ističe Dodik.

- Kakva je to država u kojoj nema ljubavi, poput Bosne i Hercegovine. Tu sam da se zahvalim svima koji su danas došli. Danas smo posle deklaracije dobili mnoge pozive, da nas pitaju šta je. Ali Aleksandar i ja znamo šta je. 15. februara ćemo od sada obeležavati dan državnosti Srbije i RS. Video sam neke među nama koji o tome nešto govore. Mnogi vole da govore samo radi neke poze. Mi smo to preboleli, ali oni sebe nisu preboleli - kazao je Dodik.

Govoreći o Vučiću, Dodik je rekao da Srbija odavno nije imala takvog čoveka.

- Ne želim mnogo da pričam o njemu, on to ne voli, strah me da će otići. Živela Republika Srpska, živela Srbija, živeo srpski narod - zaključio je on.