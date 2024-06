SVESRPSKI SABOR Moćan govor predsednika Vučića: Sačuvaćemo srpsko ime i prezime. Sačuvaćemo Srpsku i Srbiju (FOTO/VIDEO)

Migovi nadleću centralnu manifestaciju Svesrpskog sabora na Trgu republike

Migovi Vojske Srbije nadleteli su danas Trg republike na kraju Centralnog obeležavanja manifestacije - Prvog svesrpskog sabora "Jedan narod, jedan sabor - Srbija i Srpska zajedno" u prisustvu predsednika Srbije i Republike Srpske Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Pilot iz Miga je u uživo prenosu pozdravio sve učesnike Sabora.

Takođe, pušteni su beli golubovi koji označavaju slobodu, a velika srpska zastava razvijena je na Trgu.

Obraćanje Vučića

- Danas je važan dan iz mnogo razloga. Mi Srbi neretko nemamo svest o istorijskim događajima, toga se setimo posle mnogo decenija. Danas je postignut dogovor o srpskom jedinstvu koje će trajati doveka i niko više nikada neće moći da uništi srpsko jedinstvo. Pre 10 godina postigli smo dogovor sa Dodikom da bez obzira na razlike da se Srbija i Srpska nikada ne svađaju, da nam se nikad više ne ponove blokade i barikade na Drini, već da uvek budemo u svakoj muci zajedno i danas smo to potvrdili Deklaracijom i niko više nikada neće moći da sruši.

Kaže da će ministri uvek ići ministrima iz Srpske.

- Sada će ekskurzije ići u Srpsku, kao što će iz Srpske ići u Srbiju, pa kada upoznamo naše zemlje, onda možemo da upoznajemo i svet. Tako male odluke a tako velike i važne. Danas smo doneli i formalnu odluku o izgradnji memorijalnog centra povodom genocida počinjenog nad našim narodom u Jasenovcu.

Dodaje da će lično nadgledati rad na izgradnji memorijalnog centra u Donjoj Gradini i u Beogradu.

- Sa tim ćemo ići brzo, najbrže i najbolje moguće. Pričali smo i o svim konkretnim stvarima, o izgradnji auto puteva. U ponedeljak prebacujemo 10 miliona evra za izgradnju deonice Bijeljina-Sremska Rača. Hoćemo da budemo spojeni sa drugim najvećim gradom u RS - rekao je predsednik.

Podseća da će u ponedeljak biti izdvojen novac za autoput Bijeljina-Sremska Rača.

- Živimo u teško vreme, ne našom krivicom. Nismo mi zapodenuli ratove u svetu, neki drugi su. Neki su započinjali protiv nas to pre 20 godina, ilegalnom i kriminalnom agresijom protiv ove zemlje. Počinili su strašne zločine, a mi smo za njih bili kolateralna šteta. I zato danas umemo da prepoznamo koliko je važna sloboda, koliko je važna nezavisnost zemlje i da sami donosimo odluke gde i kakav je put Srbije. Pa gde i kakav je put Srpske. I nema ništa važnije od toga. Moramo da budemo mudriji nego obično, da pokažemo da smo dovoljno pametni. Ginuli smo u 20 veku više nego drugi, dajte da pametnom politikom sačuvamo glave naše dece! Da kroz mir ostvarimo naše interese i ciljeve. To je naš najvažniji zadatak - poručio je Vučić.

Kaže da danas nisu govorili predstavnici Srba sa KiM.

- A zašto da govore, kada oni imaju svog predsednika koji predstavlja teritoriju Kosova i Metohije kao deo Srbije. Nije to neka druga teritorija, to je deo Srbije. I biće deo Srbije uvek i nikada ne mogu da nam ga oduzmu.

On kaže da je mnogima u Sarajevu kriv samo Milorad Dodik i Republika Srpska.

- I ovde znate da je na KiM kriva samo Srbija i Aleksandar Vučić. Ali dolaze promene u svetu, moramo da sarađujemo i sa Zapadom, i sa Istokom. Moramo da se bavimo ekonomijom, to je ugaoni kamen naše bezbednosti. Sve što imamo danas imamo zahvaljujući ekonomiji. I fabrike, i ljude, i što možemo naše institucije da finansiramo širom regiona - istieč predsednik.

Kaže da nam je ekonomija potrebna i za pet migova koji će nadletati centar grada.

- Moramo znati šta nam je cilj, i da sve radimo na mudar i pametan način, onako kako je o tome mislio veliki Miloš. I da vam kažem, pošto su uvek postojale sumnje kako ćemo se odnositi prema KiM. I tako već 12 godina mi tobože ne vodimo računa o nacionalnim interesima, pa ćemo tobože sutra da ga priznamo. Tako su govorili i za RS.

On dodaje da smo nedavno imali jedan prelomni trenutak, posle decenija napadanja na Srbe.

- Pokušali su i u Savetu Evrope, i sa donošenjem rezolucije da smo genocidan narod. Kažu ne piše to nigde, to je individualna odgovornost. Imam tri pitanja za njih. Jeste li veliki pobednici, pošto ste je izglasali. Koliko je zemalja bilo uz vas, a koliko nije. Jedna mala Srbija vam se suprotstavila, jedna mala Srbija je odlučila da se bori da ne da svoju slobodu i srpsko ime, i uspeli smo u tome. Pitam ih imamo li danas više pomirenih ljudi u regionu nego što smo imali. Volimo li se više, jel to bio cilj? Niste postigli to, znali ste, lažovi jedni, da vam to nije cilj. I moje pitanje na kraju, šta ćemo sada sa svim tim? Da čekamo nove tužbe i probleme. Pošto ste vi navikli da svet izgleda onako kako vi hoćete. A ja sam doneo zastavu iz UN, da vam je pokažem. Sanjao sam je danima i noćima, znao koliko vredi. Znao da ništa lepše i vrednije od ove zastave nema. Borio se za nju. Mi ćemo jedinstvo da čivamo. Sačuvaćemo srpski ime i prezime. Sačuvaćemo Srpsku i Srbiju i ništa preče od toga nemamo. Živela trobojka! Živela Srpska! Živela Srbija.

Obraćanje Dodika

- U danu koji je važan za generacije Srpski narod je savladao prepreke u borbi za identitet. Ključna srpska reč za naš narod je sloboda. Boriti se za slobodu kroz vekove značilo je stradati. Srbi nikada nisu oklevali i tu slobodu su dali drugim narodima - kaže Dodik i dodaje:

- Sve ove godine traganja bili smo u neprilici da jasno i glasno iskažemo svoj nacionalni intres. Mi smo Srbi i pripadnici jednog jedinstvenog naroda ma gde živeli. I kroz borbu svih ovih godina i decenija našao se čovek koji je stao na čelo srpskog naroda i srpske države, predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik Aleksandar Vučić, koji je bez oklevanja u zavetnom odnosu prema narodu stao da vodi narod u teškim godinama oporavka i stabilizacije srpske države - kaže predsednik RS.

Danas smo doneli istorijsku deklaraciju, u kojoj se jasno analizira današnje stanje našeg naroda, rekao je on.

- Srbija se ne bi uzdigla da nije bilo upornog rada predsednika Vučića. Danas se Srbija oslobodila stranog tutorstva i ambasada. Srbija danas sme da kaže šta hoće, uvažena je, i može da kaže da podržava Srbe gde god oni bili. Vučić je uložio nemogući napor, i obezbedio da se čuje naš glas, čak i UN, tamo gde se veliki prema malima odnose sa ignorancijom - dodaje Dodik.

Kaže da su svi ponosni na Vučića zbog onoga što je uradio u UN i kako se borio za srpski narod.

- Čekaju nas godine koje nisu lake, zahtevaće ozbiljne odluke. Ali ono što Srbi imaju je stabilno vođstvo. Svi drugi su podložni nekim kancelarijama i čekanjima šta će ko da kaže, osim Srba. Mi se okupljamo danas ne da bi nekome pokazivali nešto negativno. Mi želimo da sa nama budu svi, svi koji uvažavaju žrtve koje je srpski narod dao - kaže on.

- Neka živi Republika Srpska! Živela Srbija! Živeo srpski narod!

Veliko kolo na Trgu

Na Trgu je odigrano veliko kolo koje je odigralo preko 2.000 folkloraša.

Počinje centralna manifestacija na Trgu Republike

Zvaničnici državnog vrha Srbije i Srpske okupljaju se na Trgu. Na centralnu manifestaciju stigli su i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Srpske MIlorad Dodik. Intonirane su himne Srbije i Republike Srpske, Bože pravde i Moja republika.

