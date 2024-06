MALI NA TV PRVA: Svesrpskim saborom šaljemo divnu sliku jedinstva i sloge

SINIŠA Mali, ministar finansija i potpredsednik Vlade bio je gost TV Prva, gde je govorio o Svesrpskom saboru, ali i drugim važnim temama za našu zemlju.

Mali će govoriti o značaju i porukama koje će biti poslane danas, odražavanjem Sverpskog sabora u Beogradu.

Na početku obraćanja Mali je istakao da već godinama unazad postoji dobra komunikacija sa zvaničnicima Srpske, te da je danas osmislio zanimljiv program za njih.

- Danas kada imate pritiske, važno je da pokažemo jedinstvo i da se radi o istom narodu. Nadam se da će nekada u budučnosti kada budu gledali ovajd atum govoriti da je bio značajan za Srbe.

Pomenuo je da je Deklaracija veoma važna, te memorijalni centri. Reči je juče bilo a biće i danas o brojnim infrastrukturnim projektima. Mali je pomenuo i EKSPO, te Skok u budućnost, koji su od ogromnog značaja za Srbiju.

Mali je istakao kako će se već naredne nedelje uplatiti još 10.000 evra za nastavak projekta puta od Sremske Rače do Bijeljine.

Kada je u pitanju izgradnja aerodroma Trebinje radi se na prikupljanju potrebne dokumentacije.

U studiju je prikazan kadar iz Hrama Svetog Save gde svakog momenta treba da počne moleban, a Mali je istakao kako je oduševljen istim i kako je lepo videti sve ljude iz Srbije i Srpske koji šalju sliku sloge i jedinstva.

- Svi smo se okupili... Ja sam okupio ljude vezane za finafsije i upravu, ministri zdravlja one vezane za zdravstvo, dakle svako u svom sektoru i mislim da na taj način šaljemo dobru sliku jedistva i sloge, i što više radimo to više šaljemo sliku jedinstva - rekao je.

Kako kaže Kuzmin - Rača bi trebao biti gotov do kraja godine.

Mali je napomenuo da Srbija u pogledu ekonomije gura napred, što je pohvalno, pogotovo uzevši u obzir činjenicu da mnogo jače ekonomije sveta imaju ozbiljne probleme.

- Imajući u vidu izazove i glolgalnu krozu idemo sa tim da raastu plate i penzije, da imamo veće strane investicije iako smo prošle godine imali istorijski najveći nivo, fabrike se otvaraju... Brza pruga Novi Sad - Subotica biće gotova do kraja godine - rekao je Mali.

Mali je govorio i o brojnim projektima koji predstoje Srbiji, te pozvao Republiku Srpsku da zajedno sa našom državom radi kako bi se podigao standard života građana.

- Neka odradimo 70% toga imaćemo tri puta veći BDP, sa 100 milijardi Evra mi smo snaga... Ekonomija vam omogućava da osavremenite vojsku, da imate bolji iidž, i impotentiju politiku - rekao je Mali.

Pominjući jučerašnje vozove, Mali je ponosno rekao "Pogledjate kako se Srbija menja". Napomenuo je i to da su mnogi bili skeptični za najavljene projekte, ali da je ono što je rečeno i ostvareno.

- Time postaje konkurentiji, dolaze investitori, imamo nova radna mesta... Istorijski imamo najnižu stopu nezaposlenosti - napomenuo je.

Mali je napomenuo da je posebno važno da je Srbija ponovo izašla na tržište kapitala.

- Tih milijardu i po dolara smo nabavili tako da smo prošli fenomenalno. Potpuno druga slika naše Srbije u odnosu na period pre 2012. Sada na računu imamo 5 milijardi evra, imamo sigurnost... Što smo želeli da uradimo, da imamo keša i gotovine na računu za slučaj da se desi nešto što ne treba da možemo da reagujemo. Do polovine naredne godine smo sigurni... - ističe Mali.

Ministar je ponovo pomenuo da vidi velike prilike za razvoj saradnje Srbije i Srpske, te da se nada da će projekti uspšeno biti realizovani.

Mali je naglasio da će aerodrom Trebinje imati veliki značaj za Republiku Srpsku i da je reč o ogromnom projektu. Takođe pruge, gasovodi, putevi i drugi brojni projketi iz svih oblasti šalju jasnu poruku da je Srbija uvek bila tu kada je trebalo za Srpsku.

- To ne bismo mogli bez jake ekonomije, to nam svima pomaže da rastemo i da se osetimo kao jedno... Poruka nije da pomažemo RS u poslednje vreme, već je to dgovorna politika koja se sprovodi poslednjih 10 godina - rekao je Mali, pomenuvši pomoć Srpskoj u poplavama 2014.

Jedno su obećanja, a jedno su konkretni projekti i to je politika prema Srpskoj od koje nećemo odustati napomenuo je Mali za kraj.

Podsećamo, Svesrpski sabor u Beogradu - okupiće nekoliko hiljada ljudi iz Srbije i Republike Srpske. Planirana je i zajednička sednica dve vlade, kao i zajednički umetnički program. Biće potpisani brojni memorandumi i sporazumi, a većina se odnosi na jačanje saradnje u oblasti privrede.