"U SRCU NOSIMO ZAJEDNIŠTVO SRPSKOG NARODA I SLOGU" Brnabić i Stevandić o Svesrpskom saboru: Ovo će ispisati stranice istorije

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić gostovali su u Nacionalnom dnevniku na TV Pink.

Foto: Pink Printscreen

O programu

Stevandić je izjavio da su mnoge institucije počele da ulaze u zajedničke projekte u Srbiji.

- Mogao bih da pričam pet dana o tome koliki je značaj ovakvih projekata. Istorija nije nastala odjednom. Nekada smo se stideli da obeležavao pogrome, a onda smo to krenuli zajedno da radimo. To je etapa koju je otvorio Vučić i ovo će biti proces koji će imati budućnost. Ovo postaje živo i postaje naša obaveza.

- Ova proslava nije uperena ni protiv koga. Ono što je nama u srcu je zajedništvo srpskog naroda i sloga. Ovo je jedan dan koji ćemo nastaviti u budućnosti - zaključila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

Foto: Pink Printscreen

O deklaraciji

- Deklaracija se tiče svih Srba ma gde se nalazili. Mi to možemo da uradimo jer je Srbija na svakom planu postala lider i u geopolitičkom smislu, videli smo da je u GS UN osvojila 2/3 glasova. Znam koliko su se i Ana i Vučić borili. Ovo potpisivanje sporazuma ne dolazi kadaje država slaba, i to je dokaz koliko je Srbija ojačala. Ne smem da zaboravim - ne postoji grad u RS koji ima vrtić, školu, bilo šta što nije pomogla Srbija - rekao je Stevandić.

- Ja Svesrpski sabor nikada ne bih povezivala sa rezolucijom. Znam da je predsednik Vučić sa Dodikom o saboru govorio mnogo pre nego što smo znali da se rezolucija priprema. To je rezultat dugotrajnog procesa. Sećam se kada je Vučić bio premijer 2014. kada je krenulo da se radi na jačanju veza sa RS. Verujem da će biti dušebrižnika koji će reći da to nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom, a jeste. Setite se u vreme poplava kako je Srbija pomagala RS. Srbi smo i sa jedne i sa druge strane Drine. Uložili smo oko 107 miliona evra u projekte u RS, tako da ovaj sabor dolazi 10 godina nakon što je predsednik započeo izgradnju ovakvih odnosa. Danas to svi vide - rekla je predsednica Narodne skupštine.

O Saboru

- Nenad i ja smo zaduženi za parlamentarnu saradnju i sutra je istorijski dan i veliko je zadovoljstvo videti da su se svi članovi Vlade aktivirali - rekla je Brnabić i dodala da nas sutra očekuje lep dan.

- Sreli smo se na mostu koji spaja obale i narod. Granica više ne postoji jer su one administrativne, a mi smo jedan narod. Ovo će ispisati stranice istorije. Ulazimo u formalizaciju srpskog jedinstva. Biće mnogo sporazuma. Ponosni smo na parlamentarni forum koji će biti dva puta godišnje. To je nadgradnja naših odnosa. Srećan sam što to prolazi u miru, uprkos ratu koji se odvija u svetu - kaže Stevandić.

Foto: Pink Printscreen

- Učestvovaćemo na zajedničkoj sednici dve vlade. Verujem da će sednica biti o konkretnim projektima od kojih je najvažniji Memorijalni centar u Donjoj Gradini i Beogradu i to moramo da završimo u narednim godinama, pitanja infrastrukture, kulture, obrazovanja.. Radni sastanak u skupštini će biti o parlamentarnom forumu. Orlić i Stevandić su to dogovorili ali meni je čast što to nastavljam - izjavila je Brnabić i dodala da se prvi forum očekuje već na jesen.

Pozvala je narod da se pridruži brojnim manifestacijama koje će biti priređene.

- To je dan sloge i zajedništva - kaže predsednica NS.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i premijer Miloš Vučević dočekali su danas predsednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, srpskog člana Predsedništva Bosne i Hercegovine Željku Cvijanović i predsednika skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića na graničnom prelazu Sremska Rača.

Foto: Srna

Oni su nakon dočeka obišli radove na izgradnji mosta preko Save.

Podsetimo, zvaničnici iz Republike Srpske prisustvovaće zajedno sa zvaničnicima iz Crne Gore i Severne Makedonije na Svesrpskom saboru koji se održava sutra u našoj prestonici, a tokom koje će pored celodnevnog raznovrsnog programa biti održana i zajednička sednica dve vlade, kao i sastanci zvaničnika Srbije i RS.

