POZIVA NA BLOKADU NA DAN SABORA SVIH SRBA! Manojlović najavljuje izlazak na ulicu zbog navodne izborne krađe, iako OEBS tvrdi suprotno

BROJKE su na lokalnim izborima 2. juna rekle svoje, Kancelarija OEBS za praćenje izbora konstatovala je da su izbori, na kojima je gotovo svuda trijumfovao SNS, bili dobro ogranizovani, a opozicija i dalje po starom - najavljuje borbu za vlast izvan institucija, na ulicama, i preti - blokadama!

FOTO TANJUG/ KRENI PROMENI/ LILIT ANDRIĆ

Već viđen scenario juče je potegao novopečeni političar, koji je već poznat po zakrčenju auto-puta na beogradskom mostu Gazela", lider "Kreni-promeni" Savo Manojlović, koji je svojim kolegama iz opozicije maltene ispostavio ultimatum i pozvao ih da "zbog izbornih manipulacija i izmena biračkih zapisnika u Nišu, Beogradu i opštini Novi Beograd napuste ove lokalne parlamente, kao i republičku skupštinu, ukoliko se nastavi prekrajanje izborne volje građana". Traži i uvid u kompletan birački materijal.

- Predstavnici Pokreta "Kreni-promeni" pre nego što su ušli u politiku nisu želeli da predlažu ovakve mere zato što nije bila naša koža u pitanju. Sada imamo situaciju da smo ostvarili procentualno najbolji pojedinačni rezultat od 2012. godine. Ono što se sada ovde dešava sa prekrajanjem zapisnika jeste zapravo direktna razlika između autokratije i diktature - rekao je Manojlović.

Ćuta: Što nas zove preko medija? POSLE poziva Manojlovića, poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta rekao je medijima da je lider "Kreni-promeni" o tako krupnim stvarima prvo trebalo da razgovara sa svim opozicionim strankama, a ne da ih poziva preko medija. - On nije najbolja adresa za davanje ultimatuma i rokova od 24 sata za izjašnjavanje. Za lidera Demokratske stranke Zorana Lutovca nije sporna spremnost da se odrekne mandata da bi se odbranila izborna volja. Stranka Zajedno je saopštila da ne priznaje rezultate junskih izbora i pozvala je opozicione saborce da izađu iz republičkog parlamenta i svih lokalnih skupština i da se uključe u sveopšti građanski otpor.

On je dao rok opoziciji da se izjasni do danas u 10 časova i zapretio da bi u subotu moglo da se uđe u potpunu građansku neposlušnost:

- Nema vremena da se ide u pojedinačne proteste i da se čeka do jula, avgusta i da se šeta po dva meseca. Imamo tačan plan kako ćemo organizovati građansku neposlušnost, ali to je poslednji vid borbe. Ono što je pre toga potrebno jeste da na neki način radikalizujemo odbranu volje građana izlaskom iz institucija. Koliko je ova Manojlovićeva ideja opasna govori i to da bi najavljeni protesti mogli da otpočnu baš u subotu, 8. juna, za kada je najavljen Svesrpski sabor koji bi, osim rukovodstava Srbije, Republike Srpske, vrha SPC, trebalo da okupi i naše sunarodnike iz regiona, koji će se organizovano zaputiti ka Beogradu. Osim maltretiranja vozača i običnih građana, što je stari recept prozapadne opozicije, ovde bi u najcrnjem scenariju moglo da dođe i do direktne konfrontacije naroda koji će se zaputiti ka prestonici i demonstranata.

PREDSTAVNIK RUSKE STRANKE U NIŠU O PODRŠCI NAPREDNjACIMA NIKO ME NIJE UCENIO PREDSTAVNIK Ruske stranke Tihomir Perić, koji je odlučio da se prikloni naprednjacima i sa njima formira vlast u Nišu, čime je ostvarena potrebna većina od 31 odbornika, rekao je da je podršku SNS pružio zbog njihovog kandidata za gradonačelnika Dragoslava Pavlovića. Naveo je da ga poznaje odavno, da su naprednjaci na izbore izašli sa novim licima i da se sigurno ne bi priklonio ljudima koji su protiv Rusije ili nacionalnih opcija. Napomenuo je i da ga niko nije ucenio već da odluke donosi onako kako misli da treba. 

Ministar za kapitalna ulaganja i član predsedništva SNS Darko Glišić naveo je da je lista "Aleksandar Vučić - Niš sutra" osvojila gotovo 50.000 glasova - 30 od 61 mandata i to na jednoj vrlo reprezentativnoj izlaznosti, i da su utvrđeni rezultati sa svih 197 biračkih mesta:

- Suštinski ne postoji nikakva primedba, ne postoji ništa što biste mogli da zamerite izbornom procesu u smislu da je jedan jedini glas zloupotrebljen, krivotvoren ili na bilo koji drugi način upotrebljen u svrhu da rezultat ne bude onakav kakav jeste. Sad što neko smatra da možda može taj jedan mandat koji mu nedostaje da na viku, buku i galamu nadomesti, videli smo kako se to završilo u Beogradu. Opozicija nije ništa naučila iz decembra 2023. godine i zato su ovako prošli na izborima. Ako i sada budu pokušali nekim nasiljem to da urade, kazna će ih stići na prvim narednim. Biće izbori 2025. godine u jednom gradu i tri opštine. Imamo 2026. u jednom gradu i 10 opština. Ozbiljne stranke i organizacije rade, planiraju, gledaju napred, trude se da se što bolje organizuju za naredne izbore.

Glišić je sumirao da je u 15 velikih gradova, u kojima je glasalo više od 70 odsto ljudi od onih koji su imali pravo glasa, "naša koalicija osvojila većinu u 14":

- U Jagodini je pobedila lista našeg koalicijskog partnera Dragana Markovića Palme. Od 23 gradske opštine u 21 smo pobedili. U 12 od 14 gradova možemo samostalno da formiramo vlast, ali ćemo sarađivati sa svima koji žele saradnju za dobrobit građana. Što se tiče 52 opštine, ostvarili smo pobede u 44. U onim sredinama gde su stranke nacionalnih manjina dominantne, oni su ostvarivali rezultate koji su bili najubedljiviji. U Čajetini je pobedio koalicioni partner SNS stranka Zelena Srbija Milana Stamatovića, a u Tutinu predstavnici bošnjačkih stanaka.

Brojke demantuju MANOJLOVIĆ, od kada su proglašeni preliminarni rezultati za Beograd, govori da je njegova lista ostvarila "najbolji pojedinačni rezultat od 2012. godine", kada su u pitanju predstavnici opozicije. To, međutim, nije tačno. Manojlovićeva lista "I ja sam Beograd", prema preliminarnim razultatima, osvojila je u prestonici 17,71 odsto, 21 mandat odnosno 122.898 glasova. Na lokalnim izborima 4. marta 2018. godine, lista "Beograd odlučuje - ljudi pobeđuju - Dragan Đilas" dobila je 154.600 glasova, što je 26 mandata odnosno 18,95 procenata. To znači da je Đilas tada dobio 30.000 glasova više nego Manojlovićeva lista sada

Direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić izjavio je da su lokalni izbori pokazali da Srpska napredna stranka, njeni rezultati i programi za nastavak razvoja Srbije i svih lokalnih samouprava i zajednica uživaju nepodeljeno poverenje građana:

- Stranke koje su se opredelile za bojkot doživele su potpuni politički debakl. S druge strane, SNS i koalicija okupljena oko nje, koja je dobila ogromno poverenje građana, imaće veliku odgovornost da sprovede sve ono što je obećala. Opozicija ima pravo da traži ponovno prebrojavanje glasova, ali ono neće doneti ništa novo. Cilj im je verovatno da se podignu tenzije kako bi se pokazalo da su izgubili za nekoliko glasova i da su maltene snažni kao SNS, što je pogrešna strategija.

Matić smatra i da je izveštaj ODIHR o izborima 2. juna potvrdio da su oni bili regularni, legalni i legitimni u zakonskom, političkom i demokratskom smislu i da je napravljen određeni napredak u ispunjavanju preporuka ODIHR, što pokazuje da postoji dobra volja od strane vlasti i čitave države da se izborni proces unapredi.

Inače, opozicija tvrdi da je u Novom Beogradu došlo do prekrajanja zapisnika, da je preko noći jedan mandat dobila Ruska stranka, a jedan se "prelio" SNS, i da im je tako uzeta pobeda. Isto govore i za Niš, da su imali 31, SNS 29, a Ruska stranka jedan, ali se onda promenilo, pa je jedan njihov mandat otišao naprednjacima. Ipak, iz izbornih komisija objašnjavaju da rezultati na osnovu uzorka i posle brojanja glasova sa svih mesta nisu isto i da uvek mora da se sačeka da se upiše svaki glas.