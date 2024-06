KAD SAGOVORNIK "ZAČEPI USTA" NOVINARU N1: SNS je u pravu, kol centri su jedna legitimna i sasvim normalna stvar (VIDEO)

TEK završene izbore pratili su i incidenti - kada su pristalice opozicije napadale kol centre Srpske napredne stranke.

Foto: Printskrin N1

Stigle su osude sa svih strana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je tužno gledati napade na kol centre, koji ne samo da su normalni, već i poželjni u svakoj demokratskoj zemlji.

A sada je potvrda stigla i odakle se nije očekivalo - sa N1.

Naime, Dejan Bursać - Naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, odgovarajući na pitanje Šolakovih novinara, dao je njima neočekivan odgovor:

* Ono što je tema dana bila juče, to je kol centar SNS-a u master hali Novosadskog sajma. SNS je rekao da je to zakupljena prostorija i da se tu tradicionalno nalazi njihov call centar. Da li ste Vi znali da se i ranije tu nalazio call centar SNS-a? Je li to legalno?

- Dobar deo Novosađana koji prate politiku je znao da SNS na Sajmu organizuje deo svojih logističkih aktivnosti. SNS je tu u pravu, kol centri su jedna legitimna, normalna i zakonom dozvoljena stvar i to radi svaka iole organizovana stranka u svetu! - rekao je Bursać.

