SPECIJALCI KOPAJU RUPE PO PUTEVIMA: Žitelji sela Banje direktno ugrožena egzistencija

NIJE im dovoljno to što su nelegalno sagradili baze na imanjima koja su nam oteli, što su nam zauzeli zgradu Opštine, što naoružani dugim cevima svakodnevno zastrašuju žitelje, a pre svega decu, već nam sada prekopavaju i seoske puteve i onemogućavaju nam da obrađujemo imanja od kojih živimo.

Ovako meštani brdsko-planinskog sela Banje, u opštini Zubin Potok, reaguju na to što je tzv. kosovska policije na više mesta iskopala ogromne rupe na seoskim putevima, pod izgovorom da na taj način blokiraju alternativne rute i sprečavaju navodni šverc.

- U selu Banje specijalne jedinice policije s mehanizacijom prekopale su lokalne puteve i uništile imanja meštana, a time ih sprečili da se kreću i obrađuju zemlju koja je s druge strane administrativne linije - ističe Milija Biševac, jedan od političkih predstavnika Srba sa ovog područja. - Preoravanjem i iskopavanjem puteva nije samo uništena privatna imovina Srba, već im je direktno ugrožena egzistencija. Jer, osim zemljoradnjom i stočarstvom meštani sela uz administrativnu liniju nemaju čime drugo da se bave.

Biševac kaže da navodi tzv. policije Kosova da su putevi iskopani zbog sprečavanja šverca nisu tačni, jer put koji iz sela vodi do magistrale svakodnevno "obezbeđuju" njihovi pripadnici:

- Ko god od meštana želi da ode do prodavnice ili do Zubinog Potoka, odnosno do prelaza Brnjak, mora da prođe glavnim putem na kojem su svakodnevo naoružani pripadnici tzv. kosovske policije.



Članovi porodice Radovanović, jedne od tridesetak srpskih u selu Banje, pričaju da se njihova bašta s povrćem, imanje od 15 hektara koje obrađuju, sva šuma, voćak i livada, nalazi s druge strane puta koji je sada iskopan. Njihovi susedi ukazuju i da su naoružani pripadnici policije s mehanizacijom uništili i šumu meštana:

- Ni sa kim nisu hteli da komuniciraju, već su oružjem i mašinama demonstrirali silu.