ŠAPIĆ O DINKU GRUHONJIĆU: Neću da branim nikoga ko je spreman da ide protiv rođenog naroda

NEĆU da branim nikoga ko je spreman da ide protiv rođenog naroda, protiv srpskog društva, protiv Srpske pravoslavne crkve, protiv svega što je srpsko. Srbija treba da bude jedna pravna država u kojoj niko ne sme da se oseća ugroženo, ali isto tako i zakoni u ovoj zemlji moraju da se poštuju i primenjuju, rekao je Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa grada Beograda, komentarišući to što niko iz opozicije nije osudio ili se ogradio od antisrpskih, proustaških i secesionističkih izjava proglasovaca Dinka Gruhonjića, Ane Lalić i Zorana Kesića izrečenih u Dubrovniku.

Foto: Grad Beograd

Ocenjuje da je daleko važnije to kako je reagovala srpska javnost i srpska politička scena.

- Niko iz opozicije nije rekao, čekajte ljudi, ako je to taj Proglas, ako su to njihovi stavovi, mi se od njih ograđujemo i ne želimo njihovu podršku. Mi sad dolazimo do jedne potpune ogoljenosti na našoj srpskoj političkoj sceni, a to je da imamo prilično jasnu definisanu prodržavnu i prosrpsku politiku, i sa druge strane proustašku politiku koju reprezentuju proglasovci Gruhonjić, Hegediš, Kesić, a koju ne da niko iz opozicije nije osudio, već počinju i da je brane. Marinika Tepić je otvoreno brani u medijima, Miloš Jovanović ne sme treću nedelju da se ogradi od toga. Čovek kome su puna usta Kosova, kome su puna usta države Srbije, kome su puna usta Ustava, kome su puna usta secesionizma koji se dešava u našoj južnoj pokrajini, ćuti. Zato ovi beogradski izbori nisu samo lokalni izbori već i izbori na kojima biramo hoćemo li da imamo srpsku vlast i srpskog gradonačelnika, ili antisrpsku vlast. Da li ćemo stati u odbranu od ovakvih stavova proustaša, ili ćemo ovo jasno osuditi – istakao je Šapić.

Apropo pretnji Dinku Gruhonjiću, gde deo javnosti pokušava da predstavi kako on u Srbiji nije siguran, Šapić kaže da veruje da se Gruhonjiću ništa neće desiti, ali da bi voleo da su ga u Novom Sadu sačekali državni organi, a ne komšije koje mu prete.

- Postavlja se pitanje da li ta vrsta govora Dinka Gruhonjića treba da pokrene jednu ozbiljnu raspravu o tome da li su naši zakoni dobri, kada on može tako da priča i nikome ništa. Onda se ne bi bavili time da su ga komšije u Novom Sadu dočekale sa nekim natpisima, nego bi ga dočekali državni organi i videli da li je on zaista upotrebio govor mržnje. Zamislimo da dođete u Tel Aviv i da pričate, recimo, o Rudolfu Hesu, ozloglašenom SS oficiiru koji stoji iza više od dva miliona ubijenih ljudi u Aušvicu. Hajde da vidimo, da li ćete moći tamo da se vratite i da li će vam neko reći: „Jao napisale mu komšije nešto tamo na ulazu!“. Ovde je reč o tome što mi imamo stalno neke duple standarde i pitanje je da li neko preti Dinku Gruhonjiću, a ne šta je on tamo izgovorio, ko je iza toga stao i ko danas pokušava da odbrani stavove koji su apsolutno neodbranjivi svugde na svetu – kaže Šapić.

Ključno pitanje je, kaže, zašto čitava opozicija danas stoji iza tih ljudi i brani ih.

- Zaista sam očekivao osudu od strane opozicije. Oni prvo ćute, danas ih zvanično brane i smetaju im studenti na fakultetu koji ne žele da im profesor Gruhonjić i dalje predaje. Pa ko bi normalan, posle svega, to hteo – pita Šapić.

