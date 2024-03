"PROMENIO SE BEOGRAD" Vučić: Nema tog istraživanja koje će reći da je opozicija ispred nas u prestonici

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da nema tog istraživanja koje će reći da opozicija ima bolji rejting od liste okupljene oko SNS i poručio da Beograđani ne žele politiku opozicije.

Foto Tanjug

- Oni (opozicija) imaju svoje limite u Beogradu. Oni misle da je dovoljno da vode antisrpsku politiku, da će da time dobiju podršku Beograđana. Promenio se Beograd - rekao je Vučić u obraćanju građanima.

On je to izjavio odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše navode da opozicija planira da bojkotuje beogradske izbore, nakon istraživanja javnog mnjenja koje je sproveo američki institut NDI, po kome opozicija gubi beogradske izbore.

Dodao je da je po svim istraživanjima rejting opozicije pao i istakao da Beograđani ne žele politiku opozicije i da je razlika trenutno, kako je naveo, dvocifrena u korist liste SNS.

- A nekada su, pre osam ili devet meseci, oni bili u prednosti. Govorim samo o Beogradu, a razlika u Srbiji - to je već koliko hoćete - rekao je Vučić.

Podsetio je da su mu upravo predstavnici opozicije u pismenu tražili da se protekli izbori održe prevremeno, pa im se izašlo u susret i oni su bili održani u roku u kome su tražili. Nakon toga su raspisani i ponovljeni izbori, iako je lista oko SNS, kako Vučić kaže, imala većinu u gradskoj skupštini. Zamolio je predstavnike opozicije da, kako je rekao, ne rade nešto što nije dobro za Srbiju.

- Veliku su štetu našoj zemlji naneli, a ništa nisu dobili onim što su radili u Strazburu, Briselu ili ne znam gde. Veliku štetu. A da ništa nisu dobili - rekao je Vučić.

Ocenio je da je Branimir Nestorović na veoma neodgovoran način pristupio rešavanju pitanja formiranja vlasti posle beogradskih izbora. Vučić je rekao da opozicione stranke mogu da dobiju svaku vrstu uvida u birački spisak i da on nema ništa protiv toga da svakog dana ako žele mogu da imaju uvid.

- Mislim na sve što je u skladu sa zakonom moguće. Samo ću vam odmah reći, pošto će dobiti svaku vrstu uvida u birački spisak i želim građanima Srbije da kažem, da u 10 godina njihove vlasti je u birački spisak u Beogradu upisano 140.000 građana više. A u ovih 12 godina od kada smo mi na vlasti svega 20.000 više. Samo da ljudi vide ko je koga upisivao. Ovo su vam precizni brojevi - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje kada će zamoliti vladu Srbije da omogući političkim protivnicima uvid u birački spisak i kako će to izgledati.

Vučić je rekao da je on uz Ivicu Dačića najiskusniji, ali da je on mnogo više od njega bio zadužen za rad na terenu i sa ljudima na terenu, na izborima.

- Smatram sebe veteranom srpske izborne scene. Ne postoji stvar koju ja o izborima ne znam. Ajde vi meni objasnite, molim vas, svi zajedno. Kakve to veze ima, birački spisak, i kako to mislite da možete da ukradete, kad imate sve moguće kontrolore iz svih stranaka? Kako to mrtav može da glasa? Svaki put pitam sve i nikom mi nikad nije objasnio - istakao je Vučić.

Vučić je rekao da bi to značilo da neko mora da glasa dva puta istog dana i upitao kako je to moguće, ako se pre glasanja poprska sprej na ruci. Vučić je rekao da je to zakonom kažnjivo i da može da se zbog toga dobije zatvorska kazna od 10 godina. Predsednik je rekao da ne zna kakvo to može tehnički da se izvede, jer postoje birački spiskovi.

- Znam kako to možda može u Americi. Znam kako to ide na nekim drugim mestima gde ne postoje birački spiskovi. Kako to možete u Srbiji objasniti? Zato evo odmah da vam kažem i zamoliću vladu da svaki dan imaju pet eksperata koji će imati uvid u biračke spiskove, ali da ih ne predstavljaju kao nezavisne eksperte. Neka budu opozicioni eksperti iz CRTE i odavde ili odande, da se zna da su opozicioni, i da nisu oni nikakvi nezavisni. Svaki dan gledajte birački spisak. Ubaci, izbaci koga hoćeš, u skladu sa zakonom. Uradite šta hoćete - poručio je predsednik. On je istakao da problem opozicije nije to, nego je njihov problem što znaju da ne mogu da izađu i da izgube izbore ubedljivo.

- Jer, kako će da kažu da je bila izborna krađa, kad je svakom jasno da nije bila. I svi to znaju - rekao je Vučić.