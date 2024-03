VUČIĆ NA TV PRVA: Moju ideju i idelologiju ne možete da pobedite

GOST emisije "Prva tema" na Tv Prva večeras je gost bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Printskrin

Govoreći o terorističkom napadu u Moksvi, Vučić kaže da je sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost iz više razloga.

On je izrazio saučešće građanima i rukovodstvu Rusije.

- Nadam se da se ovo nikada više neće ponoviti - rekao je Vučić.

Izrazio je i nadu da će teroristi privesti poznaniju prava.

Foto: Printskrin

Komentarišući reči Dmitrija Medvedeva "smrt za smrt", Vučić kaže da je 7. marta američka ambasada u Rusiji pozvala građane da ne idu u šoping molove i koncertne dvorane.

- To znači da su njihove specijalne službe presrele određene razgovore i znale da će to da se dogodi - tvrdi Vučić.

Očekuje veću eskalaciju u Ukrajini i približavanje svetskog sukoba koji će "imati nesagledive posledice".

- Postoji jedna velesila koja nije Amerika čiji je to način delovanja. Ovo oko terorističkih napada ćemo videti šta će saopštiti Bortnjikov. Ne znači ništa ako su teroristi iz Ingušetije ili Dagestana, pa čak ni iz Ukrajine, već ko je organizator - kazao je predsednik Srbije.

Ističe i da su slike iz Moskve jezive. Kaže i da je juče video neke bezbedonosne propuste i da Rusija, kao zemlja u sukobu, nije smela da dozvoli da igrači upadaju na teren tokom prijateljske fudbalske utakmice Rusije i Srbije.

- Mi jesmo jedna od najbezbednijih zemalja na svetu. Važno je da mi preduzmemo sve moguće mere, iako nikada ne možete da znate šta i gde može da se dogodi. Sutra ćemo reći policiji da šoping molove i stadione dodatno obezbede, sva mesta gde ima veliki broj ljudi. Da mi sačuvamo naše stanovništvo, da se pripremimo za to - rekao je Vučić.

Siguran je da će ruski lider Putin pronaći i krivce, ali i dodatno pojačati rad bezbednosnih službi.

Foto: Printskrin TV Prva

Vučić je rekao da će se raditi na apsolutnoj zaštiti bezbednosti u Srbiji, i da će na tome raditi sve agencije.

- Predlagaćemo i neke nove zakone. Pošto je sada postalo moderno, mediji se bore za klikove, ali vidite da postoji neki trend porasta napada nožem. Posebno kod korisnika narkotika, i značajno ćemo povećati krivične kazne za one koje uhvatimo sa hladnim oružjem bilo gde. Idemo u narodnu skupštinu sa tim predlogom. Hoćemo da Beograd bude jedan od tri najsigurnija grada - kaže on.

Vučićev stariji sin je u Moskvi.

- Išao je da navija za Srbiju i strašno se iznervirao zbog loše igre naših fudbalera. Javio mi se. Nije mi se javljao sat vremena. Živi niste dok se ne javi - kazao je predsednik.

Foto: Printskrin TV Prva

Kaže da će sutra biti bezbedno na utakmici Crvena zvezda - Zenit, iako se radi o meču "visokog rizika".

- Ptica neće moći da proleti da ugrozi bilo goste, bilo domaćine. To neka sada razmišljaju oni koji su hteli bilo šta da urade. I bićemo nemilosrdni prema svima koji hoće da nam ugroze bezbednost. Sit sam onih kojima smo pružili gostoprimstvo, koji beže od rata, a ne znaju to da cene - kazao je predsednik.

Vučić je istakao da građani Srbije uvek znaju da mogu da se oslone na svoje rukovodstvo, i da znaju da je država iznad svega.

- I životi građana su iznad svega i znaju da ćemo ih zaštititi. Za mene je važno sa kažemo sutra i našoj policiji i BIA da u većem broju zaposednu šoping molove, stadione. Da uradimo sve što je moguće da sačuvamo naše stanovništvo - rekao je on.

Situacija na Kosovu i Metohiji

Govoreći o lažima Aljbina Kurtija, koji je tvrdio da je Vojska Srbije na korak da uđe na Kosovo i Metohiju, predsednik kaže da se mi ne spremamo za rat.

- Ja tu ne vidim granicu, već administrativnu liniju. Taj snimak koji je pokazao je iz Kopnene zone bezbednosti. Tu boravi manje vojnika nego što je bio slučaj ranije, ali su to jako dobro obučeni vojnici. Oni dobro sarađuju sa pripadnicima KFOR. Kurti to radi zato što je nervozan, to ste mogli da vidite i danas po pojedinim analitičarima sa Zapada. Kurti je nervozan zato što ne zna šta će biti u Ukrajini, a ne zna ni šta će biti na izborima u SAD. On hoće da se nešto što pre dogodi, da bi NATO ovde reagovao. A mi smo strpljivi i mirni, nama treba mir i pametno ponašanje - kazao je Vučić.

Još jednom je ponovio da nam ne treba rat, da ćemo biti mudri i čekati drugačiju političku priliku. Potom je komentarisao izjave zapadnih zvaničnika.

- Njih niko neće oprati za 1999. Mogu to da pravdaju kako god hoće, mnogo je bolje da ćute nego da pričaju sve ovo. Moraju da pravdaju to što su uradili, a na kraju će Putin da im ispostavi račun za Kosovo. Reći će da oni imaju jedno Kosovo, a da on ima pet. Kada pređe Dnjepar, pa preko Nikolajeva i dalje - rekao je predsednik.

Kaže da ne razume čak ni predsednika SRS Vojislava Šešelja kad govori da su Rusi napustili Kosovo i Metohiju jer su izdajnici bili na vlasti.

- Kako god, to nikada neću razumeti. NATO je na Kosovu, oni su dominantna sila. Sila Boga ne moli... - kazao je Vučić.

Predsednik je dodao, komentarišući pisanja hrvatskih medija o napadu Srbije na srpsko Kosovo, da je to "lupetanje".

- Briga me šta će da kaže Kurti, ovaj ili onaj. Niko ne pominje invazije niti ratove, a oni to svuda vide. Kada oni svaki dan pominju rat, u tome ne vide ništa loše. Kada vide zastave Albanije u Skoplju ili u centralnoj Srbiji, nikome to ne smeta. A gde god vide jednu trobojku, makar je videli u 33 odsto srpskih kuća u Crnoj Gori, to je najveći problem i počinje rat - kazao je Vučić.

On je istakao da je precizno rekao da nas niko neće naterati da prihvatimo najgore moguće stvari za našu zemlju.

- Sve ste nas slagali. Pričali ste o Banjskoj, a nije došla iznebuha, nego zato što ste lagali te ljude. Pobunili su se zbog svoje slobode, i niko od njih nije bio iz centralne Srbije. Ne, navijaćemo za one koji su ih napadali. Pa ste preko kmetskih duša napravili ovde da svi treba da progonimo Srbe. 12 godina će uskoro kako nije formirana ZSO. Niko je nije ni pomenuo. Svaki dan slušam neke gluposti, a to ne pominju - dodaje predsednik.

Foto: Printskrin TV Prva

Govorili su da potpišemo peticije za ZSO, za ostavke lažnih gradonačelnika, mi smo sve radili, a onda pričaju o demokratiji, tvrdi Vučić.

- I onda njihove sluge govore da ovde nema demokratije, a da dole ima. Pa da sam najgluplji na svetu, toliko glup nisam. Neko ko ima bazično poverenje možete jedanput da prevarite. Ja sam verovao, i pričao i sa Lajčakom i sa Eskobarom. I govorio sam Radočiću i svima koliko šta možemo da dobijemo. Oni su rekli da će ih goniti kao zečeve, i to se i desilo - ističe Vučić.

Kaže i da očekuje da Priština bude primljena u Savet Evrope.

- Vi idite sa tim, a onda ćete da vidite da li će Srbija da ostane u Savetu Evrope ili neće. Videćemo - kazao je Vučić.

Ističe da smo uvek imali slobodarski stav otkada je predsednik Srbije/predsednik Vlade.

- Ionako je to organizacija (Savet Evrope) koja maltene niočemu ne odlučuje. Jedna od opcija je da izađemo. Rusiju su izbacili, i ovo bi defakto bilo izbacivanje Srbije - objasnio je on.

Predsednik Srbije izjavio je da nema dogovora oko dinara i da sve što donese Aljbin Kurti uz podršku EU ili SAD, biće samo nametnuto.

- Možete da donesete sve protiv nas, nema dogovora oko dinara, sve što donesete biće nametnuto i mi ćemo reći u redu je, nametnuo je Kurti uz podršku EU, SAD, videćemo koga još, ako još neko bude. Mnogo ste veliki, mnogo jaki, mi ćemo da izdržimo - rekao je predsednik.

Predsednik kaže da u našoj zemlji mogu da se gledaju sve televizije - i ruske i ukrajinske.

- Gde to još ima u svetu? A svi nam oni sole pamet o demokratiji - rekao je on.

- Nije pitanje da li je naša pozicija održiva, to me svaki put pitate. Mene su izabrali građani Srbije, i ja za njih radim. Naša je pozicija drugačija od mnogih zemalja, i zbog Kosova i Metohije. Neki stručnjaci traže uvođenje sankcija Rusiji, a ja pitam onda na koga ćemo da se oslanjamo u Savetu bezbednosti - zapitao je on, govoreći o sastancima sa Makronom i čestitki Vladimiru Putinu.

Foto: Printskrin TV Prva

Vučić je dodao da mu često padne mrak na oči kada priča sa agentima tuđih zemalja.

- I vidim da je toga sve više, i da je sve manje ljudi koji hoće da se bore za svoju zemlju. Ja nisam ničiji agent niti sluga, osim sluga građana Srbije. Neću da radim ni za Amerikance, ni za Ruse, već samo za građane Srbije. To je razlika između mene i ovih drugih. Videli ste kako se u trenutku ujedine.

Predsednik je podsetio da su ga danima napadali zato što tobože nije čestitao Putinu pobedu na izborima, a onda ga napadaju zato što je čestitao.

- I to pokazuje koliko sam samostalan i nezavistan. A naravno da ću da sedim sa Makronom, on je veliki evropski lider. Kao i što Putin ima veliku podršku svog naroda. Zar to nije nešto dobro. Ja kada pričam, sa Makronom ili Fon der Lajenovom, to znači stabilnost za Srbiju, nove investicije... Čestitali su Putinu i Orban i Fico. Ali nije to u pitanju, to je stvar poštovanja. Neki drugi kada pričaju sa strancima, hoće Srbiji da donesu nevolje - istakao je Vučić.

Svetski rat

Tvrdi da Emanuel Makron reaguje racionalno, jer iz njegovog ugla je bolje da se suprostavi Putinu na području Ukrajine, "ako će Putin da ide dalje". Kaže da je ogromno nerazumevanje između dve strane.

- Ukrajinci su izuzetno hrabar narod, ali su njihove defanzivne linije trenutno ugrožene. Ako Rusi probiju te linije i pređu Dnjepar, tad pada po 100km dnevno! Gde će da ih zaustave? - pitao je Vučić.

Foto: Printskrin

Ističe da ne očekuje da će Putin pristati na pregovore.

- "Voz pun problema" je krenuo i ja ovome kraja ne vidim. Plašim se da će se završiti najvećim svetskom sukobu ikad. Dao bih sve na svetu da mogu da izađem i da kažem ljudima da sam pogrešio - rekao je on.

Kaže da postoji strah u Evropi da će, pošto Rusi imaju problem sa pomorskim snagama, Rusi bi išli kopnom i išli bi na Herson ili da obiđu Nikolajev, onda bi okružili Odesu, a ono što je strah Evropljna - prema Pridnjestrovlju. Ističe da je to strah koji je čuo 10 Evropljana.

- Oni to da puste ne mogu - kaže Vučić.

On je otkrio da do 20. marta mi imamo milijardu i 172 miliona evra stranih direktnih investicija, što je apsolutni rekord za našu zemlju.

- Imali smo skoro Kontinental iz Nemačke, Ling Long kineski, i američka investicija. To su bile najveće investicije u drugoj dekadi marta. Nećemo da nas uvlače u sukobe, to nećemo. Hoćemo mir! Ali da nas ponižavate, to nećemo da prihvatimo - poručuje predsednik.

Foto: Printskrin

Predsednik kaže da je poseta Briselu bila jedna od najboljih do sada, i da je imao odlične razgovore sa svetskim liderima.

- Ljudi ovde imaju budućnost, ovo će biti najsigurnija zemlja u budućnosti, i zato pozivam naše ljude da se vrate. Kako će drugde biti, u to nisam siguran. Pričali smo o nuklearnoj energiji u Briselu, i mi ćemo morati da menjamo zakone iz doba SFRJ. Slovencima ostavili Krško, a nama ništa! Uvek smo bili skloni da donosimo ishitrene poteze, a sada ćemo to da prekinemo. Do 2050. godine trošićemo četiri puta više struje nego sada. Mi jedva danas krpimo ovo da ljudi nemaju problema. Potrebe građana i industrije su veće nego što su ikada bile - kazao je on.

Vučić ističe da moramo graditi naftovod ka Mađarskoj, i nove puteve kako ne bi bilo više čekanja.

- Moramo da obezbedimo skladišta za gas, i molim Ruse da ne odugovlače sa tim, već da nam daju mogućnost. Mora da se prave skladišta u Česteregu ili Itebeju, tamo gde već imamo gasa. Da idemo sa naftovodom ka Mađarskoj, ali da pravimo mnogo veća skladišta. Izdao sam naređenje vojsci da na 100 odsto doda još 50 odsto, i to mora da bude izvršeno što pre. To je od ključnog značaja - rekao je predsednik.

Foto: Printskrin TV Prva

On kaže da se radi sa UGTR-om, američkom kompanijom, veliki broj solarnih panela u Srbiji.

- Sada se završava veliki kompleks, termoelektrana B3 u Kostolcu. Da makar ugalj možemo da koristimo. Ali ne smemo da se oslanjamo samo na ugalj, pošto bi nam naplaćivali dodatne takse. Treba nam i zelena energija, moramo da gradimo. Najbolje bi za nas bilo da napravimo jednu veliku nuklearku, kakvu rade Mađari sa Rusima. Ali to košta 11 milijardi, i treba 10 godina. I da pored toga uradimo 4 SMR. Pregovarali smo i sa Rols Rojsom, i sa mnogima - ističe Vučić.

Dodaje da moramo da preživimo i da imamo struju.

- Zamislite da neko u Bugarskoj ili Mađarskoj pogodi nuklearku, pa nismo ni mi bezbedni. Kakva je razlika da li je ovde ili u komšiluku. To je ogroman novac, i sve mora biti apsolutno bezbedno. Kada uradimo to, Bog da nas vidi. Onda nema problema sa suncem i vetrom, to je čista enegija. Mi problem nemamo. Zato sam išao da donosimo investicije, da otvaramo radna mesta. Ne možete gledati stvari samo godinu dana unapred - rekao je predsednik.

Izbori i cirkus opozicije u Skupštini

Vučić kaže da veruje da ćemo u roku od 7 dana imati mandatara.

- Vrlo brzo će to biti. Nisam gledao sednicu Skupštine, bio sam u Briselu, postavljao kamen temeljac u Inđiji. Malo šta sam gledao, a čujem da sam propustio mnogo uvreda - rekao je on.

Foto: Printskrin TV Prva

Komentarišući ponašanje opozicije u Skupštini, kaže da je čuo uvrede na svoj račun.

- Ja sam predsednik Srbije, pokušaću tako da se ponašam. Obraćam se ljudima koji deceniju viču da im neko napada decu, a niko ih nije pomenuo. Hoću da im se zahvalim pošto je jedina tema bila moja porodica, deca i brat. Ako mislite da nemam šta da govorim, zaprepastili biste se. Ne pada mi na pamet da u njihovu baru bezidejnosti i mulj političke propasti ubacujem njihovu decu. Razumem da su bratovu decu napadali zato što jedno od njih dvoje, Aleksandar, je nešto mlađi od mog Vukana. Ne mogu valjda da podnesu još jednog Aleksandra Vučića. Oni su sa ovim toalet papirom, koji su ukrali u Skupštini, pokazuje kakva je vaša kleptomanska podsvest, da kradete sve što stignete - rekao je on.

Kazao je da je EKSPO prilika da promenimo sebe i pokažemo se u najboljem svetlu.

- Vidite snimak sa ovog ekrana, izveštava se o svakom drvetu koje padne, a niko ne piše o ovome. Pogledajte šta gradimo, tu će biti nacionalni stadion, pruga. Tu vri od mašina i rada. Metro nije bajka koja mora da se desi, neki ljudi stalno rade na tome. Zato ovi koji bacaju toalet papir ne razumeju potrebe građana i cele naše zemlje - ističe predsednik.

Dodaje da Kurtija nisu gađali toalet papirom, ali su gađali Radenovića i Anu Brnabić.

- Ne smemo da im uzvratimo na isti način, moramo im pokazati da pristojna Srbija mora da pobeđuje. I opozicija zna koliko je uprskala, svi to znaju. Moja je poruka Vučeviću i Ani Brnabić, svima, da im daju sve što treba oko biračkih spiskova, samo da ne krše zakon. Dajte im sve! To su besmislene priče - rekao je on.

Zapitao je i šta se radi sa ljudima kojih nema u biračkom spisku.

- Kako neko može dva puta da glasa, ili ako ga nema u spisku. Kako je to moguće ljudi? Pustite gluposti oko migracija. Ali mi objasnite kako je moguće da glasa neko ko ne može. Ne postoji niko ko to zna bolje od mene, ja sam politički veteran. Sve procedure znam, recite mi kako je to moguće - pitao je predsednik.

Naravno da to nije moguće, odgovorio je on, i rekao da se zato opoziciji ne žuri na izbore.

- SNS bi samostalno, bez SPS, bio na 55 mandata u Beogradu. Na moju najveću žalost i dalje se drže visoko Nestorović i moje najveće razočaranje u politici - Jovanović. SPN bi imala manje od 44 odsto, koliko su imali. Sada bi imali tri manje - kazao je on.

Kaže da Draganu Đilasu niko nije spominjao njegovu decu, što se za Đilasa ne bi moglo reći.

- Šta hoćete, da cmizdrim ili da kukam? Niti ćemo da pretimo njemu i njegovoj deci. Mi ćemo nastaviti da čuvamo i njegovu decu i tako ćemo nastaviti da se ponašamo. Ljudi su mogli sami da vide sve i da zaključe - rekao je predsednik posle prikazanog snimka uplakanog Đilasa.

Foto: Printskrin

On kaže da se opoziciji ne žuri na beogradske izbore i da planiraju da bojkotuju.

- Verujte mi SNS će mnogo lakše da pobedi u Beogradu. Situacija je prilično jasna, prednost je prilično ubedljiva - kaže Vučić.

Srebrenica

Na uvrede poslanika POKS-a da je "išao u Srebrenicu da klanja", i da je "dogovorio linč", predsednik kaže da u klanjanju nema ništa loše.

- Smatram da su i Petrova crkva i Altun džamija u Pazaru naše zajedničko nasleđe. Pozivam ljude da posete i jedno i drugo, da vide naše bogatstvo. Išao sam da odam počast bošnjačkim žrtvama, i ostavim cvet. Ne mogu da klanjam, ja sam Srbin pravoslavne vere, kome su gotovo svi stradali od ustaša - kazao je predsednik.

On dodaje da je jedva preživeo napad u Srebrenici, i da to nikome ne bi poželeo.

- U trenutku kada sam položio cvet, pošto imam iskustva sa time i nisam od juče, shvatio sam šta se zbiva. Stampedo je krenuo sa svih strana, i pomirio sam se sa životom. Rekao sam da moram biti ponosni Srbin, i nisam hteo da oborim glavu. Ako neko hoće da kaže da je to namešteno, ili je pokvaren, ili lud. Inače imam velike sumnje da je Davutoglu znao šta će da se dogodi, čudno je bilo ponašanje Izetbegovića. Imam neke sumnje, mogao bih mnogo da objasnim šta se tamo dešavalo. Zvali su me da dođem, a onda bežali od mene kao đavo od krsta. Filip Vujanović je bio iza mene, pa se povukao. Svakako nije bilo prijatno - rekao je Vučić.

Stojan Radenović - divan čovek

Ističe da je Stojan Radenović divan čovek. Komentarišući nedolične reči koje je Radenoviću uputio Miloš Parandilović, predsednik kaže:

- Vrati se sine kući, da ti roditelji uši iščupaju i nauče pristojnosti, kad te već u školi nisu naučili. Stojan Radenović mapetovac, a ti si Albert Ajnštajn? Sve je kod nas inverzno - kazao je Vučić.

Zahvalio se Radenoviću što nas je zadržao na Šangajskoj listi.

Kaže da je slušao Miloša Jovanovića kako mu soli pamet o Kosovu i Metohiji, a ćutao je tokom pogroma 2004. godine.

O antisrpskom festivalu u Hrvatskoj

Vučić je komentarisao festival REBEDU u Dubrovniku, na kom su govorili Aida Ćorović, Ana Lalić, Zoran Kesić, Dinko Gruhonjić...

Ističe da niko nema pravo nikome da preti, pa čak ni onima koji kao Dinko Gruhonjić govore o ustaškom zločincu Dinku Šakiću kao svom imenjaku.

- - Svakome sam ja kriv za sve u ovoj zemlji. Meni dođe da odem na jednu Partizanovu utakmicu, napišem ime jednog čoveka, i da kažem taj nije peder, a ja jesam. Smejala bi se cela zemlja. Šta da radite. Niko nema pravo da preti nikome, pa čak ni ovima koji govore ove gadosti. A da bi ljudi razumeli Dinko Šakić je bio upravnik Jasenovca. U Beču se pridružio ustašama, bio nasilnik i siledžija, u Hrvatskoj je bio najbahatiji mogući od svih Ustaša. I umro je u Zagrebu 2007. ili 2008, i sahranjen na Mirogoju. I tada su na mnogim mestima stvarno žalili. Dinko Šakić je odgovoran za ubistvo desetine hiljada Srba i da se vi kliberite i da vam je to smešno... Ništa nije smešno! Još manje je smešno mom ocu koji nikada svog oca nije video jer je bio u utrobi majke - kazao je Vučić.

U ovoj zemlji neće praviti "zaje*anciju" od crkava, kazao je Vučić.

- Najveća kazna za njih je da ih pustite da narod čuje šta govore. Za ovu što govori da sam svakako mrtav, ja im preporučujem već milion puta da me neće pobediti i da ću sam da se sklonim. Rekao sam im da ako hoće ranije da se dočepaju vlasti, pošto im je politika krađa toalet papira, što me ne ubijete? Rešite taj problem već jednom. To što ćete vi da me hapsite, a ja dinara nisam uzeo, a vi multimilioneri, slobodno to uradite. Pobediću vas i iz zatvora. Moju ideju i idelologiju ne možete da pobedite. A moja ideja je Srbija - kaže Vučić.

Zapitao je i zašto Dverima, POKS-u i Novom DSS-u smeta crkva na Limanu, iako su "veliki vernici".

Vučić je potom komentarisao razgovor Siniše Malog i Nebojše Šurlana, direktora iz Železnice, koji se ponašao kao najveći bednik.

- To samo najgori ljudi na kugli zemaljskoj mogu da rade. U svemu tome što su oni objavili nema ničega. Bila je priča da se pomogne oko nekog pregradnog zida na stadionu Zvezde. I Mali kaže sasvim sigurno je da će i "glavni šef" reći da pomogne. Šta je tu loše? Svakoga dana kažem svima da pomognu. Ja to kažem hiljadu puta dnevno. Moram da kažem da ja dnevno to kažem 1000 puta. I za svakoga kažem, sve što je u skladu sa zakonom. I za sve što su molili drugi klubovi iz cele zemlje - rekao je predsednik.

Kaže da su mislili da je on Oskar koji se spominje u Skaj komunikacijama, ali da su kasnije oni koji su pominjali Oskara prošli poligraf. Ipak, dodaje da su o Oskaru govorili sve najgore.

- Ja sam stara čekalica, pa sam prikupio mnogo podataka. Naravno, ja sam od početka izveštavan kada sam bio šef svih službi, kako je to praćeno. Postojali su posebni skaj telefoni, a deo njih su imali i neki predstavnici vlasti. Ja nisam nikada u životu. Sada nemam ni vajber ni bilo šta. Međutim, mi nismo 100 odsto sigurni, iako izgleda da pričaju o meni. Pošto na mnogo mesta pominju i Vučića. Pa na mnogo mesta pominju i Vučića i Oskara. Dakle pričali su u šiframa, doneo sam takvih primera koliko hoćete. Sve iz skaj komunikacije, i nigde nema ništa pohvalno ni lepo. Ovde govore Vučić, ovde Oskar. Međutim: Bolestan je ovaj Vučić, teško đubre, patološki slučaj... Opet, bolesni psihopata Vučić, pa onda nešto protiv Vulina... Ovo su ti mediji preskočili da kažu, ja sam to video. Oni sednu sa jednim advokatom i jednim novinarom, pa misle da su pametni kada objave neki tekst- dodaje on.

Tiršova

Za "Tiršovu 2" u aprilu kreću suštinski radovi, kazao je on.

Ističe da ga za to napadaju oni koji nijednu bolnicu nisu uradili, te dodao da će Tiršova 2 biti uskoro izgrađena.

Ekonomi

Predsednik se vratio na temu ekonomije i rekao je da imamo dobre ekonomske pokazatelje. Ukazao je na reči šefa MMF-a koji je za srpsku ekonomiju rekao da je "otporna" i da se sa nedavnim globalnim udarima "izborila na impresivan način".

- Imamo najveće devizne rezerve i zlata ikada. Cena zlata raste, ali čim vam zlato raste, i bakar raste, to znači da nam rat predstoji. Ili smo u velikom ratu, ili se još gori približava. Tako reaguju berze. Imate Hute, napade na ruske rafinerije, a onda im kriva srpska vlada za povećanje cene goriva. To nema veze sa nama, ali je lako da nas okrive - kaže on.

