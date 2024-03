BRNABIĆ: Napadi posledica narativa tajkunskih medija da za Hitlera imaju poštovanje, a za Vučića samo gađenje

PREDSEDNICA Vlade Ana Brnabić izjavila je da su sinoć napadnute još dve članice Srpske napredne stranke samo zato što su nosile stranačka obeležja.

Foto: Printskrin

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Hepi istakla da su svi napadi koji se dešavaju posledica narativa opozicije i tajkunskih medija, koji godinama pričaju kako je Aleksandar Vučić šef mafija, a Srpska napredna stranka kriminalna organizacija.

- Ti napadi su verovatno u sklopu akcije Srbija protiv nasilja. Tako izgleda njihova tolerantna i nenasilna Srbija. Juče u kasnim popodnevnim časovima još dve naše aktivistkinje, od kojih jedna devojka od 23 godine, napadnute su na Zvezdari, isključivo zato što su nosili obeležja SNS-a. U poslednja tri dana četiri žene su napadnute na ulicama Beograda samo zato što su iz SNS-a. Ni zbog čega drugog. Te osobe ženskog pola, koje su nasilnici brutalno napali, bile su krive samo zato što su članice Srpske napredne stranke. Ako danas pogledate tajkunske medije – nema ništa o tome. Ništa se nije desilo. Na kraju krajeva, oni su zahtevali da oni sami odlučuju ko će imati frenkvencije, a kome će je ukinuti. Sve se uvek svodi na dva zahteva – jedan je da bez podrške naroda uđu u Vladu, dakle prelazna Vlada - rekla je premijerka i nastavila:

- A drugi zahtev je nacionalna frekvencija za Šolaka. Sve se svodi na to, to je cilj svega. Dakle, sve se radi zbog privatnog interesa jedne kompanije, priivatnog interesa jednog tajkuna. Pričamo o Draganu Šolaku, koji je svoje bogatstvo stekao dok je na vlasti bila Demokratska stranka, dakle Dragan Đilas. Čovek koji je krenuo od jednog video-kluba, a danas iz hobija kupuje jedan klub u Premijer ligi. Zašto im smeta Aleksandar Vučić? Pa zbog mnogo stvari, ali počeo je da im smeta kada je narod rekao da je dosta da se pojedinci bogate na račun naroda. Bili smo na samom začelju Zapadnog Balkana po platama i penzijama. Narod je rekao dosta sa tim. Kada je Vučić postao presednik Vlade, nije želeo da tom tajkunu dozvoli da nastavi da se širi i jača na račun državnog Telekoma i na grbači naroda i državnih preduzeća. I tako je postao trn u oku. Tako je to eskaliralo polako, frustracija opozicije je rasla iz jednih izbora u druge izbore, a Vučiću je rasla popularnost bez obzira na teške mere fiskalne konsolidacije. Kada smo pokazali šta sve naš narod može, kada smo danas apsolutni lideri na Zapadnom Balkanu po porastu BDP-a, rastu plata i penzija, tako su oni samo tražili izbore i izbore. I uvek su iznova gubili, a frustracije tajkuna Đilasa i Šolaka je samo rasla i rasla.

Brnabićeva je rekla da je iz frustracije opozicije stvorena atmosfera u društvu u kome je prihvatljivo fizički napasti nekoga iz Srpske napredne stranke.

- Danas smo u vremenu potpune polarizacije, gde vi u tim medijima ne možete da nađete informacije da je jedna žena juče mučki napadnuta nasred Terazija, udarena u glavu. Vi to ne možete da nađete, nije se desilo. Da li je bilo ko iz Srbije protiv nasilja ovo osudio? Bilo ko iz Proglasa? Ne, nije. Njihov narativ je da je Aleksandar Vučić kancer, metastaza, zlo. Vi ste juče u jednom tajkunskom mediju mogli da pročitate da oni imaju strahopoštovanje prema nacistima, ali imaju gađenje prema Srpskoj naprednoj stranci. Da li razumete da je to poziv na apsolutni rat protiv SNS-a? Ljudi misle da preterujem, ne. Evo ga tekst iz građanskog dnevnog lista Danas. Ljudi iz Srbije protiv nasilja iznova ponavljaju da je Vučić šef mafije, Aida Ćorović kaže da će sve iz SNS-a ubiti kada padnu sa vlasti. I onda je potpuno prirodno da kada neko na ulici vidi nekoga sa obeležjima SNS-a, da ga udari u glavu. Oni su svojom frustracijom došli do toga da su legalizovali i legitimizovali ovu vrstu nasilja. Ne osuđuju ga i prave se da se nije desilo. Kada su studenti maltretirali aktivistkinju SNS-a na Banovom brdu, oni su bili za tajkunske medije aktivisti. Zato što je žena obilazila naše članove sa spiskovima tih članova! Kada oni to rade, to može, to je kampanja od vrata do vrata. Zamislite da neko iz SNS-a maltretira devojku iz Srbije protiv nasilja zato što obilaze svoje članove po zgradama? Mi bismo se prvi oglasili i rekli da je to nedopustivo. A ti njihovi aktivisti se slikaju sa oružjem, to je heroj nenasilne Srbije, takav čovek. Ivan Bjelić. Zamislite da vašu ćerku, majku ili suprugu takav čovek prati na ulici i snima je? Kako biste se osećali - upitala je Brnabićeva.

Ona je rekla da opozicija deli građane na one koji su viša klasa i imaju sva prava i na one koji su građani drugog reda i nemaju nikakva prava.

- Ali to se sve uklapa u taj fašistički narativ, koji se promoviše. Kada Nenad Mitrović kaže da ljude sa drugačijim naglaskom treba zaustavljati na ulici i pitati ih šta vi radite ovde? I voditeljka na televiziji N1 ga ne prekine i ne upita ga zašto to govorite? Da li je to Srbija protiv nasilja? Niko drugi sem nas se ne oglašava. Vi imate vođu Proglasa Dragana Bjelogrlića koji kaže da su za nas glasali Beograđani sa Vračara, iz Starog grada, pravi Beograđani. A Barajevo, Lazarevac, Obrenovac – to nije Beograd. To i ne treba da bude Beograd. Šta nas briga kako su oni glasali! To jeste fašistička ideologija, gde postoje građani koji su građani prvog reda i oni koji su manje vredni. Srbija nije takva, Srbija u svojoj osnovi nije takva. Srbija se kroz istoriju borila za slobodu svakog svog građanina. A ovo što priča Proglas, Bjelogrlić, Vladeta Janković, svi iz Srbija protiv nasilja je sve suprotno, to je Srbija podeljena u klasne staleže, u kojima neko ima veća prava, a neko nema nikakva prava. Ja dok sam juče držala konferenciju za medije, studenti koji su proganjali te žene su se smejali, pisali su komentare na kojima umiru od smeha - rekla je predsednica Vlade.

Brnabićeva je izjavila da je jedini cilj opozicije i njima naklonjenih medija da stvaraju narativ u kome je nešto što radi vlast nelegalno i pogrešno.

- Prvo je nakon izbora krenula opšta seoba van Beograda. Onda su zaboravili taj narativ, pa su rekli evo još naseljavaju ljude. Pa da li ih naseljavamo ili odseljavamo? Kao što su pričali o mrtvima u biračkom spisku – Borko Stefanović kaže da smo mrtve obrisali, da bismo umesto njih naselili neke druge, a Miroslav Aleksić kaže da smo mrtve ostavili. I obojica idu po tajkunskim medijima i nastavljaju svoju priču. I niko ih ne pita po tim medijima ali govorite suprotne stvari. Šta je istina? Zašto se ne dogovorite da makar imate isti narativ? Zato što nije važno. Važno je samo širiti neistine, stvarati destabilizaciju i haos, bitno je da se više ne zna ni ko pije ni ko plaća. Imate neverovatnu moć tih medija, da se ta priča tako brzo zavrti i ljudi dobiju utisak da tu ima nešto sumnjivo - izjavila je premijerka.

Brnabićeva je podsetila i na slučaj Dimitrija Radovanovića, koji je snimljen kako kamenuje policajce, ali je uprkos tome ostao heroj za opoziciju.

BONUS VIDEO: PODKAST "NIJE SAMO NASLOV" - Nemanja Starović: Američko društvo je podvojeno više nego ikada pre