VUJOVIĆ: Najoštrije osuđujem napad na aktivistkinju SNS

Irena Vujović, potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke, osudila je napad na aktivistkinju SNS.

Foto: SNS

- Najoštrije osuđujem divljački napad na još jednu aktivistkinju Srpske napredne stranke, u strogom centru Beograda i to samo zato što je nosila ranac sa natpisom "Aleksandar Vučić - izjavila je potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Irena Vujović i dodala:

- Još jedan u nizu fizičkih napada na naše aktiviste, samo je iznova potvrdio poražavajuću činjenicu da je nasilje jedina politika i metod koji opozicija poznaje. Ironično je i licemerno da se oni koji pratikuju otvoreno nasilje nad neistomišljenicima, okupe oko liste paradoksalnog naziva "Srbija protiv nasilja". Da li je to Srbija za koju se oni zalažu – Srbija u kojoj se propagira nasilje i u kojoj se fizički napadaju i zastrašuju građani na ulici samo zato što pružaju otvorenu podršku politici mira i prosperiteta.

Zato danas više nego ikad, moramo da budemo složni i da odbranimo pristojnu Srbiju koju smo duže od decenije zajedno gradili. Moramo da se borimo i da pobedimo one koji ne prezaju od nasilja nad ženama. Žene su stub našeg društva, ali i stub naše stranke. One dobro razumeju i brane politiku stabilnosti i daljeg razvoja, a to je politika Srpske napredne stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.