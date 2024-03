OVO ŠTO RADE JE PROMOCIJA FAŠISTIČKOG DRUŠTVA: Brnabić o nasilju nad aktivistima stranke

POTPREDSEDNICA GO SNS Ana Brnabić oštro je osudila fašističke napade na članove stranke.

Foto Novosti

- Ono što oni rade je promocija fašističkog društva. Oni imaju pravo da rade šta god hoće, imaju pravo da prete, ubijaju, imaju pravo na sve. Zato što su oni elita, a svi ostali nemaju pravo ni na šta. Napadaju žene, pa dan nakon toga najavljuju mobilizaciju. Da ima još grupa, da napadaju još žena koje se drznu da nose rančeve.

Jeste li čuli da je ProGlas to osudio. Koji se javlja po svakom pitanju. Jeste li čuli N1, Nova S, NIN, Vreme, Radar, Dubrovnik, Zadar gde gostuju? To njima nije za osudu, ako je nasilje protiv SNS, to nije nasilje - dodaje ona.

Podseća na slučaj Dimitrija Radovanovića koji je učestvovao u nasilnim protestima i upadu u Skupštinu Grada, a potom je postao, kako kaže, heroj samozvane elite.

- Intervjuisali ga svuda, sjajan mladi čovek, sram bilo ovu diktatorsku vlast. A onda se pojavio snimak da je Radovanović učestvovao u brutalnom napadu na zdanje Starog dvora i pripadnike MUP. Jesmo li tada čuli izvinite, ili neku osudu? Jeste li čuli da se ograđuju? Ne, čuli ste dalje pohvale, i dalje je on bio divan student prava, samo je bio na pogrešnom mestu u pogrešno vreme - kazala je Ana Brnabić.

BONUS VIDEO - RUSI UNIŠTILI PRVI ABRAMS: Američki tenk u plamenu