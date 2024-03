MINISTARKA POPOVIĆ O IZJAVA MARINKOVIĆA: Neverovatno je da i po ovom pitanju moram da ukazujem na primere iz prakse nekih prethodnih vlasti

MINISTARKA pravde Maja Popović oglasila se povodom izjava Tanasija Marinkovića da je ustavna prepreka da Ana Brnabić bude predložena i izabrana za predsednika Narodne skupštine.

Foto: Novosti

- Povodom današnjeg javnog istupa profesora Tanasija Marinkovića na televiziji N1, u kojem je izneto da postoji ustavna prepreka da Ana Brnabić bude predložena i izabrana za predsednika Narodne skupštine, dužna sam da i ovaj put reagujem i javnosti pojasnim da su ovakve tvrdnje ne samo neistinite, već i krajnje zlonamerne.

Naime, profesor Marinković, pozivajući se na član 126. Ustava Republike Srbije, iznosi tvrdnju da Ana Brnabić, kao predsednica Vlade, ne može istovremeno biti i narodni poslanik, još manje predsednik Narodne skupštine, te da bi morala hitno da podnese ostavku na mesto narodnog poslanika.

Ovakvo nakaradno tumačenje člana 126. Ustava Republike Srbije, direktno ugrožava Ustavom zagarantovano pravo svakog punoletnog poslovno sposobnog državljanina Republike Srbije da bude izabran za narodnog poslanika.

Profesor Marinković, svesno ili nesvesno, zanemaruje činjenicu da je Vladi Republike Srbije, na čijem čelu je trenutno Ana Brnabić, nakon raspuštanja Narodne skupštine 1. novembra 2023. godine prestao mandat, kako je to propisano članom 128. Ustava Republike Srbije, i da je od tog trenutka, pa sve do izbora nove Vlade, ta Vlada u tzv. „tehničkom mandatu“, tokom kojeg može da vrši samo poslove određene zakonom, kako je to propisano članom 128. stav 4. Ustava.

Dakle, nesporno da je član Vlade koja je u redovnom, punom mandatu ne može istovremeno da obavlja i funkciju narodnog poslanika, što nije slučaj sa Anom Brnabić, koja, kao što sam navela, trenutno rukovodi radom Vlade kojoj je mandat prestao.

Neverovatno je da i po ovom pitanju moram da ukazujem na primere iz prakse nekih prethodnih vlasti, koje sa pravnog aspekta nisu bili sporni, ali se, eto, i ovom prilikom zaboravljaju. Zato koristim priliku da podsetim da je Mirko Cvetković 2012. godine bio izabran za narodnog poslanika, za šta nikakvu smetnju nije predstavljala okolnost da je u tom trenutku obavljao funkciju predsednika Vlade čiji je mandat prestao konstituisanjem novoizabranog saziva Narodne skupštine.

Na kraju, još jednom upućujem apel svima da proizvoljnim i nedoslednim tumačenjima ne unose zabunu u javnosti, već da pokažu neophodan nivo društvene odgovornosti koji nalaže da se u političkoj borbi ne koriste očiglednim nepoznavanjem prava - navodi se u saopštenju ministarke Popović.