MINISTAR MALI O NAJVAŽNIJIM TEMAMA: Najveći cilj je nivo BDP od 100 milijardi - Jedinstvo i sloga su ključni

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar finansija Siniša Mali gostovao je u emisiji "Jutro" na TV Prva.

O sastavu nove Vlade

- Svi vole da spekulišu o tome. Obzirom na cilj koji imamo, verujem da će Vladu činiti najbolji ljudi. Radimo u interesu naše zemlje i nastavljamo da pobeđujemo - rekao je ministar finansija.

O opoziciji i izborima

- To dovoljno govori o njima. Oni su sami tražili izbore i bili sigurni u svoju pobedu. Kada se to pokazalo da nije baš tako, jer nije Dragan Đilas došao na vlast, a namera im je da uđu u kasu koja sad ima para, krenulo je rušenje grada. Molili su i klečali ispred evroparlamentaraca da ih dovedu na vlast. Ružne slike su poslate iz naše zemlje. Kada su sada ponovo dobili priliku za beogradske izbore onda govore da to nije dobar datum. Iako su lagali o uslovima izbora, sad im ti to ne odgovora. Oni nemaju ni program ni politiku. Žele samo da im Dragan Đilas dođe na vlast uprkos volji građana koji ih neće. Videćemo šta će građani reći. Mi vremena za gubljenje nemamo - kaže Mali.

- Videli smo kako je izgledao grad za vreme Dragana Đilasa. Mi ćemo izaći sa konkretnom politikom. Ako misle da će neko drugi da ih dovede na vlast, varaju se, odlučiće građani.

- Ovo su najvažniji izbori. Jedna stvar je posebno važna. To je jedinstvo rukovodstva i na nivou lokala i na nivou republike. Mi zajedno radimo na tome. Zamislite kako bi to izgledalo da nema integrisanosti na tim nivoima. Tu nema napretka. Važno je da pokažemo tu snagu i jedinstvo. Daćemo sve od sebe, ići ćemo punim plućima ka biračima i mislim da ćemo ostvariti još bolje rezultate.

O Kurtijevoj zabrani dinara

- Trudimo se iz dana u dan da rešimo problem koji je Kurti sam izazvao. Nećemo odustati od toga da neđemo rešenje. To je samo jedan deo pritisak koji vidite. Situacija u svetu se menja, pogledajte sa koliko izazova se suočava predsednik i Srbija, od pritisaka da se uvedu sankcije Rusiji, pa do KiM. Ono što nam je danas potrebno je jedinstvo i sloga, da sačuvamo našu Srbiju kao nezavisnu i suverenu. Uprkos tome što razvijenije zemlje pokazuju znakove slabosti, mi izlazimo sa jasnim ciljevima.

- Mi ćemo u decembru 2027. godine imati prosečnu platu 1.400 evra i penziju 650 evra - rekao je ministar.

- Smejali su se Vučiću kada je rekao da ćemo preći 500 evra, pa smo i to uradili. To su ogromni koraci napred. Dakle mi smo potpuno stabilni, znamo šta radimo, i ključno je da očuvamo rast - kaže on.

- 2027. imaćemo prosečnu penziju 650 evra. U vreme prethodne vlasti minimalac je bio 15.700 dinara, a mi gledamo da bude 650 evra. Imate bivšeg guvernera koji je bio najneuspešniji i situaciju kada je kurs eskalirao - rekao je Mali i podsetio na rezerve zlata koje Srbija poseduje.

- Pronalazimo nove izvore rasta. Ako svi uložimo energiju svi ovi ciljevi su dostižni.

O ekonomskim rezultatima

Ministar se osvrnuo na Kopaonik biznis forum rekavši da se razgovaralo o novim radnim mestima, investicijama..

- Pokušao sam da predstavim rezultate u prethodnim godinama koje nisu bile nimalo lake. Uprkos svemu tome, svaki indikator naše ekonomije je apsolutno pozitivan. I to ne kažu Mali ili Vučić, već MMF i sve ostale međunarodne institucije. Govorio sam i o projektu Srbija 2027, jer Srbija ne sme da stane. Moramo da se borimo da naš BDP raste.

- Ako pogledate svaki indikator naše ekonomije, naš BDP je porastao za 2,5%. Prvi put smo prešli 69 milijardi evra BDP. Do 2027. sa dodatnim investicijama on će biti 100 milijardi evra. Ogroman korak napred. Sačuvali smo stabilnost. Jedna Srbija uprkos brojnim izdvajanjima, vodi računa o svakom dinaru. Držimo deficit pod kontrolom što kaže i MMF. Zamislite Srbiju koja sve što proizvede 100 milijardi evra, sa 33 milijarde pre nekoliko godina. I to uz sve pomoći države, sećate se kada je korona krenula. Javni dug je u granicama Mastrihta, čak i ispod 52 odsto, a prosek evrozone je 80-90 odsto - kaže Mali.

- Imamo rekordnu nisku nezaposlenost 9,1%. Pre 11 godina svaki 4 građanin nije imao posao. Opravdali smo našu ekonomsku politiku. Kako više ulažete, više investitora dolazi i više ljudi radi. Važno je da nastavimo tako - kaže ministar i dodaje da će projekat Srbija 2027 biti ogroman korak napred.

- Uložićemo u infrastrukturu, železnice, sve sfere društvenog života. Te godine moramo da uspemo da dođemo do te cifre od 100 milijardi BDP.