MARINIKA OPET VREĐA SRBE IZ REPUBLIKE SRPSKE: Oni su izvršili invaziju na Srbiju! (VIDEO)

MARINIKA Tepić opet je u svom starom maniru, ovoga puta u Utisku nedelje na televiziji "Nova", vređala Srbe uz Republike Srpske.

Foto: Printskrin

"Vlast više ne sme da dozvoli sebi onu INVAZIJU glasača iz Republike Srpske!", rekla je Tepićeva.

Osim što je nastavila vređanje Srba iz Republike Srpske, izgovorila je i laž. Naime, i antivučićevski nastrojeni Srđan Puhalo je za N1 demantovao laž o 40.000 fantoma iz Republike Srpske:

- Oko 12.500 ljudi u Republici Srpskoj je imalo pravo glasa u Srbiji na ovim izborima, a od toga je tek polovina izašla! TO NIJE PROCENAT KOJI MOŽE DA UTIČE NA REZULTAT! Nemojte da krivite obične male ljude za to! - rekao je ranije on.

Pogledajte kako je izgledao ovaj deo njenog gostovanja:

MARINIKA OPET VREĐA SRBE IZ REPUBLIKE SRPSKE: ONI SU IZVRŠILI INVAZIJU NA SRBIJU!



Marinika Tepić: "Vlast više ne sme da dozvoli sebi onu INVAZIJU glasača iz Republike Srpske!"



Osim što je nastavila vređanje Srba iz Republike Srpske, izgovorila je i laž! Naime, i anti-vučićevski… pic.twitter.com/hAvOTIDw5D — Detektor laži (@LaziDetektor) March 4, 2024