"SADA POMINJU ZAPADNE TRUPE..." Vučić o situaciji u Ukrajini - Neki su govorili da se neće desiti, desilo se

NAKON održane sednice Srpske napredne stranke predsednik Srbije Aleksandar Vučić spomenuo je i lošu situaciju povodom sukoba koji se odvija u Ukrajini, ali i zašto je bitno formiranje Narodnog pokreta za državu.

- Mi ćemo da se borimo uvek, i oni ne mogu da zamisle koliko je naša upornost velika. Zamolio bih rukovodstvo stranke da na izbore izađete u što širem frontu. To je važno da bi se pokazalo koliko nam je značajno jedinstvo i zajedništvo, pokazalo bi da se borimo za Beograd i Srbiju, jer nam je to važnije više od svega. Prekinite s međusobnim svađama i pokušajte da se ujedinite u jedan zajednički front za pobedu u Beogradu i Srbiji - istakao je on.

- Kada su prvi put pomenuli zapadne avione, tenkove u Ukrajini, rekli su da se neće desiti, ali desilo se. Sada pominju zapadne trupe u Ukrajini, neki kažu da se neće desiti - desiće se, biće loša situacija svuda. Naše je da se borimo, čuvamo, da sačuvamo KiM u Srbiji i da Srbija raste, to su naši zadaci. Zato ćemo ići u formiranje Pokreta. Znam koliko vam je teško, znam koliko ste radili za prošle izbore. Sada vas molim da radite još dva puta više. Sada vas molim da im samo pokažemo kako se bori za zemlji u grad, mirno, pošteno, sa programima, idejama i planovima, sa ljudima za koje znamo da će pošteno da upravljaju gradom, kasom i da se pravično odnose prema ljudima - rekao je Vučić.