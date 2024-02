VUČIĆ POSLE SASTANKA SA PREDSEDNIKOM CAR: Ne postoji ni jedna evropska zemlja koja sa toliko ljubavi gleda na afrički kontinent kao Srbija

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Centralnoafričke Republike Fostena Arkanža Tuadera. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija, planirani su važni sastanci i razgovori.

Obraćanje medijima

Prvi se obratio predsednik Vučić. On se na početku zahvalio na poseti te istakao da Srbija izuzetno ceni prijateljstvo sa CAR-om i da su osnosi sa afričkim zemljama od izuzetnog značaja.

Dodao je i to da će Srbija dati sve od sebe da se dodatno razvijaju odnosi u različitim sferama.

- Srbija se ponosi nasleđem iskrenog prijateljstva sa afričkim kontinetom... Kao što se i danas moglo čuti, prve sporazume smo još 1968. i 1972. godine, a danas je vreme da ih obnavljamo i delima pokažemo koliko smo bliski i koliko zajednički možemo da radimo. Još jednom hvala vam na tome što čvrsto poštujete teritorijalni integirtet Srbije, to je za nas od velikog značaja, time poštujete odluke i rezolucije koje su izglasane u UN. Predsednik Tuadera mi je rekao da poštujemo Srbiju zbog sebe, ali i poštovanja međunarodnog prava. Srbija će uvek u punoj meri podržavati teritorijalni integritet CAR-a. Za nas je to važna država jer imamao tamo svoje vojnike u okviru misije "Minuska" i to je način kako možemo pomoći našim prijateljima. Oni su videli kako možete uspostaviti vojne bolnice. Siguran sam da će pod vodstvom Tuadere, CAR krenuti putem uspeha i onoliko koliko je moguće Srbija će pomoći. Imamo ogroman repsekt i znam da razumete geopolitički situaciju i mogao sam mnogo toga da naučim od vas. Posebno hvala na otvorenosti i tome što verujete u znanje naših ljudi - kazao je Vučić.

Predsednik je pomenuo i izgradnju najvećeg stadiona u Bangiju, koji su napravili naši ljudi, ali i drugih važnih objekata te da će se i ubudućnosti odvijati gradnja na korist interesa obe zemlje. Dodao je da u svim oblastima mogu da se postignu zavidni rezultati.

Vučić je zamolio Tuadera da njihovi kontakti budu dovedeni na nivo stalnih konsultacija, kako bi na najbolji mogući način bili ostvareni zajednički ineteresi.

- Tokom ove godine ćemo imati tri linije do NR Kine, imaćemo tri linije do SAD stalne, već imamo dve... Razmišljamo i o brzoj liniji do Seula. Danas je teško pronaći velike avione a da ne troše previše i ne budu neisplativi, ali je naš posao da nađaemo avione kojima ćemo moći u Centralnu ali i Južnu Afrikku, i pokušaćemo da to obezebedimo u narendih godinu dana. Još jednom vam hvala na poseti, uvek ste dobrodošli i želim da se u našoj Srbiji osećate kao kod kuće. Mislim da ne postoji ni jedna evropska zemlja koja sa toliko ljubavi i blagonaklonog odnosa gleda na afrički kontinent kao je Srbija - zaključio je Vučić.

Na početku braćanja predsednika Centralnoafričke Republike istakao je da je ovo radna, ali i prijateljska poseta.

- Želim da iskažem koliko mi je drago što smo ostvarili ove saradanje koja je već postojala između SFRJ i CAR. Želim da izrazim iskrenu zahvalnost na toploj dobrodošlici. To ste pokazali prema meni i mojoj delegaciji. Ovde vidim počinje proleće i ti pupoljci su simbol onoga što se rađa među nama - kazao je Tuadera.

On je pomenuo i Josipa Broza Tita, kome je zahvalan jer je on pokrenuo saradnju između SFRJ i CAR.

- Diže se novi dan nad prijateljskim i istrijskim odnosima dve zemlje. Slavne decenije kada su 70ih sarađivale SFRJ i CAR ostavile su veliki utisak na mojom sunarodnicima. Bila su otvorena mnoga diplomatska predstavništva i mnogi projekti su realizovani na radost oba naroda. Danas nas isto evo ovde da sledimo primere naših prethodnika. Vaša Vlada je ostvarila veliki korake jer učestvuje u mirovnim misijama. Iskoristiću priliku da kažem mom i narodu Srbije, da je doktorka Olivera Jovanović umrla od malarije u našoj zemlju, i želim tim povodom da izrazim saučešće, jer je ona samo došla kod nas da pomogne. Moj cilj je da ostvarimo konkrentu saradnju i vidim da delimo ista osećanja u vezi sa tim. 30. marta 2016. i 2021. sam izrario stav koji se odnosi na potpunu nezavisnost moje zemlje, sa željom da se ostvari mir i saradnja sa svim zemljama. Ova poseta se uklapa u tu dinamiku i predstavlja volju moje zemlje da još više otvori granice za srpske investitore. Od sada pa nadalje naše dve zemlje nemaju zaista granice, osim geografske distance, ali ako mi imamo volje ona neće biti prepreka - kazao je Tuadera.

Kako je istakao CAR je jedna od najsiromašnijih zemalja sveta, ali imaju mnoge rude i metale, koji nažalost nisu dovoljno geološki istraženi, te imaju poteškoće kako da povuku investicije iz inostranstva.

- Jedino dijamanti i zlato se eksploatišu na primitivniji način. Imamo mogućnost da razvijemo poljoprivredu. Bogati smo vodama i zemlja je predodređena da bude žitnica regiona. Imamo i pašnjake tačnije 16 miliona hektara. Naša privreda ostaje na niskim garanama, nije raznovrsna i u svetskoj ekonomiji učestvujemo veoma malo - dodao je Tuadera.

Kako je rekao svemu tome je prethodio kolonijalizam, te manjak finansija, kao i slab nivo obrazovanja stanovništva.

- CAR se nada da će brzo biti drugih poseta i da ćemo ući u novu eru prosperiteta i zajedničke sudbine sa vama. Završavajući govor želim da vas uverim, da nastavimo ovu sradnju i to u duhu solidarnosti između nacija koje su u razvoju. Neka živi prijateljstvo i neka živi saradnja između Republike Srbije i CAR - zaključio je on.

Potpisivanje bilateralnih dokumenata

Ministarka Dubravka Đedović Handanović potpisala je memorandum u oblasti geologije, rudarstva i naftnog sektora.

Sporazum o saradnji između Vlada dve države u oblasti odbrane, potpisao je ministar odbrane Miloš Vučević.

Prvi dokmunet je u ime Srbije potpisao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i Silvi Bajpo Temo.

Posle sastanka i razgovora, usledilo je potpisivanje bilateralnih dokumenata uz prisustvo predsednika Srbije, Aleksandra Vučića i predsednika CAR Fostena Arkanža Tuadera.

Ovom činu prisustvuju mnogi zvaničnici Srbije, ali i Centralnoafričke Republike.

Počeli plenarni razgovori

Nakon što je završen tet-a-tet sastanak Vučića i Tuadera, usledio je plenarni razgovor delegacija predvođenih predsednikom Republike i predsednikom Centralnoafričke Republike.

Oglasio se predsednik Vučić

Predsednik Srbje se oglasio na Instagramu, te poželeo dobrodošlicu prvom čoveku CAR.

Predsednik Vučić dočekao je predsednika Centralnoafričke republike Fostena Arkanža Tuaderua.

Foto Novosti

Svečanom dočeku prisustvovali su i ministarka Jelena Tanasković, te ministar Mihailo Jovanović, ministarka Dubravka Đedović Handanović, ministar Miloš Vučević, te mnogi drugi zvaničnici.

Kako je i planirano, predsedniku Centralnoafričke Republike priređen je svečani doček ispred Palate Srbija.

Prema daljem rasporedu Vučić i Tuader će imati tet-a-tet sastanak, saopštila je ranije Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Planirani su i plenarni razgovori delegacija dve zemlje predvođeni predsednikom Vučićem i predsednikom Centralnoafričke Republike, nakon čega će biti potpisan bilateralni dokument uz prisustvo dvojice predsednika.

Podsećamo, predsednik Vučić se danas vratio iz Tirane, gde je boravio i učestvovao na Regionalnom samitu o Planu rasta za Zapadni Balkan i ekonomsko približavanje.