MARINIKA SE OBRUKALA: "Kozje uši imao je car Trojan, a ne Trajan" (VIDEO)

POVODOM sramnih rekacijaod strane Stranke slobode i pravde, tačnije Marinike Tepić brzo su stigle rekacije, koje upućuju na njeno neoznavanje opšte kulture.

- Izvinjavam se! Kozje uši imao je car Trojan, a ne Trajan. Kao što se vaš car ne zove Đulas, nego Đilas - napisao je kratko Nebojša Krstić, marketinški ekspert.

Tim povodom oglasio se i Vladimir Orlić.

- "U cara Trojana kozje uši": Vukove "narodne pripovjetke". A "car je go" u Andersenovom "Carevom novom odelu". Pogrešna bajka? Marko Ulpije Trajan bio rimski car, pravi. Pogrešan i car? "Da li je to funkcionalna nepismenost?" Kakav izveštaj ODIHR - gradivo za decu savladajte prvo - poručio je on na društvenoj mreži Iks.

