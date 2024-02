PREDSEDNICA Vlade Srbije Ana Brnabić obraća se javnosti povodom izveštaja Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o izborima održanim u decembru u Srbiji.

Foto: Printskrin

- Žao mi je što ovu konferenciju držim pre finalnog izveštaja koji će izaći kasnije danas. Ali je činjenica da sam ovo morala da uradim jer su određeni mediji u okviru Junajted grupe već juče, iako izveštaj nije ni bio finalizovan, "ekskluzivno" počeli da navode stvari izfinalnog izveštaja ODIR-a, a što se do sada, pričali smo sa ljudima, nikada do sada ni u jednoj zemlji nije desilo. To prikazuje ozbiljno nepoštovanje i prema ovom finalnom izveštaju ODIR-a, ali je dobro da i oni vide sa čime se mi u Srbiji suočavamo.

- To su uradili da bi nastavili da formiraju lažni narativ koji se već mesecima kreira. Zato sam morala da reagujem, i da kažem ono što pretpostavljam da će se naći u finalnom izveštaju ODIR-a, da ne bismo dalje slušali besmislice i laži, od ljudi koji nisu mogli da sačekaju da se objavi izveštaj. Morali su da požure da bi taj svoj lažni narativ formirali.

- Nakon višemesečne nestabilnosti i krize koju su kreirali određeni mediji, NVO, političke strukture, kreirali ih plasiranjem hiljada i hiljada laži i besmislica svim dostupnim mehanizmimam komunikacije, konačno je stigao izvešta ODIR-a o izborima u Srbiji održanim u decembru 2023. godine. Ovaj izveštaj stavlja tačku na sve besmislice i laži o krađi izbora. Nakon višemesečne nestabilnosti i kriza kreiranih lažima i besmislicama, ovaj iuveštaj konačno stavlja tačku na sve to.

- Šta su naši najvažniji zaključci?

1. Nastavljamo da radimo sa ODIR-om i nastavljamo sa implementacijom svih njihovih preporuka, u skladu sa pšraksom koju smo uveli 2019. godine od kada postoji radna grupa za saradnju sa njima. Cenimo ih, da li se slažemo sa svime što piše u ovom, svakako ne, ali nastavljamo da radimo na implementaciji preporuka. Ko god bude vodio buduću vladu RS, mi smo napravili odluku da smo posvećeni daljem radu s ODIR-om.

2. Moram da konstatujem da je izveštaj ODIR-a neuporedivo objektivniji od izveštaja nekih drugih međunaordnih institucija, koje, sada je to još očiglednije, su iskoristile sve ovo da vode političku kampanju protiv Srbije. Ovaj izveštaj to još jednom pokazuje, da njihovi izveštaji nisu imali nikakve veze sa održanim izborima u Srbiji, već su bili pritisci na Srbiju, radi nekih drugih i drugačijih geopolitičkih interesa.

3. Vlada RS najsnažnije osuđuje sve one koji su zloupotrebom javnih resursa, medija, a zahvaljujući postojanju različitim geopolitičkim interesa iskoristili sve ovo u poslednjim mesecima za napad na svoju zemlju, jer to je ono što se desilo. Kada pročitate izveštaj i vidite preporuke svi će moći da vide da ne postoje nikakvi ni dokazi ni kritike u vezi sa onim što su oni nazivali krađom izbora. Samim preporukama je jasno da su u Srbiji bili fer, pošteni, transparentni izbori, da imamo prpeoruke koje su sada, nakon rada sa ODIR-om od 2019. godine, mnogo blaži nego u mnogim zemljama članicama EU. Samim tim to pokazuje da su izbori bili fer, transparentni i u skladu sa demokratskim normama. Žao mi je što su neki ovo iskoristili za napad na sopstvenu zemlju. Šta je zaključak - Vlada RS ko god bio na njenom čelu nastaviće da radi sa ODIR-om i OEBS-om, nastaviće da se bori za vladavinu prava, za jake institucije i transparentnost, i verujemo da ćemo u ovim teškim trenucima, a situacija u svetu postaje sve kompleksnija, kao što smo juče mogli da vidimo nakon sastanka predsednika Makrona u Parizu, da ćemo mi svakako uspeti da sačuvamo stabilnost, demokratski poredak, slobode i prava građana.

Foto: Printskrin

Implementacija preporuka do sada

- Verujem da su svi u našoj zemlji čuli kako mi do sada nismo implementirali nikakve preporuke ODIR-a, ja sam najmanje 3 puta odgovara na različita pitanja o tome od strane različitih medija uglavnom iz Junajted grupe i govorila kako to nije istina i da smo mnogo preporuka do sada implementirali u saradnji sa ODIR-om. Hvala im na tome, ODIR je u ovom izveštaju potpuni jasno naveo koje su sve preporuke koje je RS do sada implementirala. Ukupan broj u potpunosti sprovedenih preporuka je 13, ukupan broj uglavnom sprovedenih je 8, a ukupan broj delimično provedenih preporuka 33. U ovom finalnom izveštaju ODIR-a prepoznato je da je Srbija u prethodnih 7 godina sprovela u celini, uglavnom ili delimično 54 preporuke ODIR-a. Toliko o tome kako nijedna preporuka do sada nije implementirana. ODIR je naglasio da ukoliko posmatramo samo izveštaje od aprilskih izbora 2022. godine, bez obzira na ograničeni period mandata prethodne Vlade, a ograničen je bio jer je opozicija zahtevala i pretila da će maltretirati građane, blokirati građane i institucije ukoliko se ne održe vanredni parlamentarni izbori do kraja 2023. godine - prepoznao je ODIR da je implementirano tu 13 od 26 preporuka, dve u potpunosti, 11 delimično. Čak i u tom periodu od formiranja Vlade dok nisu raspisani novi izbori.

- U onom konačnom izveštaju imamo manje preporuka za dalji rad i implementaciju nego nakon izbora u 2022. godini, ukupno 25 sada, tada je bilo 26. U prioritetnim preporukama imali smo 9 preporuka 2022. godine, imamo 7 ove godine. Manji broj, što takođe govori o tome da je situacija mnogo bolja. Kada su u pitanju mediji, 2022. smo imali 5 preporuka, sada imamo 2 preporuke koje se tiču medija. Valja sve ovo govori da smo radili i da je situacija značajno bolja - navela je premijerka.

Šta su pozitivni elementi ovog izveštaja?

- Da su osnovne slobode uglavnom poštovane tokom kampanje, da je izborna administracija efikasno sprovela izborne pripreme. Najpozitivnije je ocenjen rad RIK-a. RIK je, kaže ODIR, uglavnom uživala poverenje, poboljšanu komunijaciju i transparentnost - RIK je redovno održavao i prenosi onlajn sednice koje su bile otvorene za medije i posmatrače, objavljivao sve svoje odluke u roku od 24 sata na svom sajtu. "Ukupno gledano RIK je efikasno sproveo izborne pripreme, lokalne izborne komisije uglavnom efikasno upravljale tehničkim prirpemama - citirala je premijerka izveštaj.

- Da vas podsetim, to je onaj RIK u koji su nasilno pokušali da uđu hladnim oružjem, ispred koje su napali direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića, to je tak RIK. Taj RIK je dobio najpozitivnije moguće komentare u konačnom izveštaju ODIR-a. Samo da podsetim koji je to RIK.

- Dalje, pravni okvir u celini obezbeđuje adekvatnu osnovu za sprovođenje demokratskih izbora. Većina sagovornika posmatračke misije nije izrazila zabrinutost u vezi sa inkluzivnošću spiskova ili pristupom birača ličnim dokumentima. Kandidati nisu izvestili ODIR, politički kandidati, o bilo kakvim teškoćama u vezi sa pristupom overavajućim organima - ovo je bila kritika iz prethodnog izveštaja, pa smo sada dobili pohvalu. Slobode izražavanja i okupljanja su uglavnom poštovani tokom kampanje, izbori su ponudili biračima izbor između autentičnih političkih opsija. Izmene zakona iz 2022. su poboljšale regulaciju finansiranja kampanje i adresirale nekoliko preporuka ODIR-a. U oktobru 2023. usvojen je zakon o elektronskim medijima, i zakon o javnom informisanju i medijima. Podsetiću vas da smo u određenim medijima čuli od određenih analtičara da ukoliko usvojimo ove zakone da će to zaustaviti naš evropski put. A sada imamo pohvalu za to. Svi nacionalni emiteri su pokrivali kampanjske aktivnosti u skladu sa zakonom - navela je premijerka neke od stavki u izveštaju ODIR-a.

Istakla je da se u izveštaju ODIHR kaže da su, nakon široke konsultacija sa relevantnim zainteresovanim stranama, usvojena ta dva zakona i priznaju se pozitivni aspekti tih izmena. Takođe, rečeno je da su svi nacionalni emiteri pokrivali kampanjske aktivnosti u skladu sa zakonom obezbeđujući jednako vreme u etru za sve kandidate.

- Srpska napredna stranka je dobila od 10 do 26 odsto pokrivenosti. SPS između šest i 14 odsto. Dveri šest do 14 procenata u neutralnom ili pozitivnom tonu. Srbija protiv nasilja je dobila između 10 i 36 procenata. Lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" dobila je između 10 i 26 procenata. Takođe, nešto što možete da nađete u finalnom izveštaju Odira - poručila je Brnabić.

O relokaciji i mrtvim biračima, osnovna tema opozicije

ODIHR je konstatovao da je to postojalo kao problem ali na način "da su se tokom dana širile tvrdnje o potencijalno velikom broju birača iz inostranstva koji su organizovano dovezeni da glasaju za vladajuću stranku".

- I u samom izveštaju nema dokaza da su te tvrnje tačne - ne možete, zato što nisu tačne. Ne možete imati dokaz za nešto što se nije desilo. "Ove optužbe su pokopale javno poverenje u integritet lokalnih i rezultate" - napisao je ODIHR... Ja se sa ovim ne bih u potpunosti složila, ali delimično da, jer je to i bila logika svih tih besmislica i laži, da se potkopa javno poverenje i destabilizuje Srbije - rekla je Brnabić.

- ODIHR kaže i da po zakonu prevoz autobusima nije zabranjen osim ako se u zamenu nudi glas, dodala je ona, te navela i deo izveštaja u kojem se jasno navodi da su postojale tvrdnje o navodnim "mrtvima" na biračkom spisku, ali ne i dokaze.

- Imamo potpuno kristalno jasno navedeno da je potpuno dominirao predsednik Vučić u kampanji, tačno! Jer je opozicija izbornu kampanju vodila kao referendum za ili protiv Aleksandra Vučića. Navela je i primere odgovora opozicije u debatnim emisijama u kojima su na sva pitanja odgovarali da su protiv Aleksandra Vučića, čak i ekološkim.

- To je bila kampanja mržnje protiv Vučića i njegove porodice. Čitava kampanja opozicije bila je protiv Vučića, najgore insinuacije, da mu otac nije otac, da mu dete nije dete, insinuacije o majci, da je diktator, psihopata... Da dominirao je - nabrojala je ona.

Pritisak je veliki da se formira vlast u BG, vodićemo razgovore i dalje

Predsednica vlade izjavila je da postoji ogroman pritisak članova Srpske napredne stranke na predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se formira vlast u Beogradu, ali da će se razgovori o tome nastaviti i dalje.

Ona je na pitanje novinara da prokomentariše kada će biti doneta odluka rekla da postoji ogroman pritisak da se konstituiše većina u gradskoj skupštini i formiraju institucije, rekla da je bitno i da se čuju mišljenja predsednika SNS Miloša Vučevića, kandidata za gradonačelnika Aleksandra Šapića, kao i savet predsednika Aleksandra Vučića.

- Mislim da se 1. marta neće o tome odlučivati već 2. ili 3., u skladu da zakonskim okvirima. Mi većinu imamo i ono što je Vučić nama rekao je da pazimo o legitimitetu. Mnogi misle da je legitimitet neupitan samim tim što je lista 'Mi glas iz naroda' nosila ime Aleksandra Jerkovića i da u tom smislu ne postoji problem. Pritisak je ogroman jer mnogi smatraju da su izbori besmisleni, a mi vremena za gubljenje nemamo. Do 2027. imamo puno posta - rekla je Brnabić.