"ĐILAS ZVANIČNO PREUZEO ULOGU ZLOSLUTNIKA SRBIJE" Bulatović podsetio ko je doveo rijaliti u Srbiju

NAKON što je lider SSP Dragan Đilas komentarisao to što je u OŠ "Vladislav Ribnikar" učenik došao s nožem, narodni poslanik liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Dejan Bulatović kaže da je upravo Đilas taj koji je doveo rijaliti u Srbiju.

Foto: Printskrin/Detektor laži

Bulatovićevo saopštenje prenosimo u celosti:

,,Jedino što je u Srbiji ostalo nepromenjeno je politički gubitnik Dragan Đilas, koji više nije u stanju ni da otvori usta, a da ne prospe otrov kojim truje građane Srbije. U poslednjoj svojoj objavi, Đilas ponovo traži ukidanje „reality“ programa, tvrdeći da je taj televizijski format jedan od faktora koji dovodi do nasilja u školama. Nažalost, Đilas ni ovog puta nije mogao da sakrije svoje patološko oboljenje, pa je komentarišući unošenje noža u školu „Vladislav Ribnikar“ od strane jednog učenika te škole, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, ponovo pomenuo ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsetio bih samozvanog lidera opozicije da je u vreme dok je on bio gradonačelnik Beograda na velika vrata, upravo njegov „Emotion production“, koji se bavio proizvodnjom raznih „reality“ sadržaja među kojima je najpoznatiji „Veliki brat“, ali i „Menjam ženu“, „Jednostavan život“ i brojni drugi, koji nikako ne mogu da se posmatraju kroz edukativno obrazovnu konotaciju. Naravno, u procesu prikupljanja 619 miliona evra, Dragan Đilas nije mario za sadržaj programa koji je plasirao građanima, a sada kritikuje ono što je on uveo kao praksu u Srbiju. Licemerno, šizofreno i maliciozno, baš u stilu Dragana Đilasa. Neizdrž koju Đilas oseća gledajući preko malih ekrana predsednika Aleksandra Vučića kako se sastaje sa najvažnijim i najuticajnijim svetskim državnicima i biznismenima je uzrok mržnje koja ga izjeda i kojom pokušava da zatruje celu Srbiju. Dok Vučić svakodnevno, kao odgovoran i stamen političar bije bitke za Srbiju, Dragan Đilas sedi kući i sve to posmatra iz ugla običnog građanina i njegov jedini domet je da izda saopštenje natopljeno političkim frustracijama ili snimi klip u kome svaki put prevaziđe samog sebe i probije sopstveno dno. Srbija je glasala i izabrala, a mržnjom koju Đilas oseća prema Vučiću treba da se bave stručna lica, ne građani Srbije."