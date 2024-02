BRNABIĆ: Opozicija da objasni deci u selu Lomnica zašto su tražili ukidanje EU fondova

PREDSEDNICA Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da međunarodna istraga koju je tražila opozicija znači potpuno ukidanje suvereniteta Srbije i zamolila da se ne obmanjuje javnost kako je to isto što i prisustvo međunarodnih posmatrača.

Foto: Tanjug

Dodala je da sada nije dovoljna ni međunarodna istraga, već se traži ukidanje naših institucija - Republičke i Gradske izborne komisije, te uvođenje međunarodne izborne komisije koja bi sprovodila izbore.

Ona je, u selu Lomnica u opštini Despotovac, pozvala predstavnike opozicije da objasne prisutnoj deci šta bi značilo ukidanje fondova Evropske unije, iz čijih sredstava je finansirano uvođenje brzog interneta u njihove škole.

- Videla sam da su se predstavnici opozicije sami pozvali u Evropsku komisiju na razgovor. Oni sada mole za gaženje suvereniteta sopstvene zemlje. Dakle, iz toga da traže i zahtevaju međunarodnu istragu, prešli su na to da za nju mole. Ne razumem ih. Rezolucija Evropskog parlamenta je usvojena onako kako su oni hteli, izlobirali su za to. Ta Rezolucija je pozvala Evropsku komisiju da nešto tim povodom uradi. Nije vam dosta, pa sada morate vi sami da idete da molite? Meni je fascinantno da oni ni u jednom trenutku ne razmišljaju kako će ljudi u našoj zemlji reagovati na sve to, kazala je ona.

Kako je navela, generacije su ginule da se suverenitet sačuva, a sada neko moli da se on ukine.

- Time što rade, oni ponižavaju imidž i sliku Evropske unije u Srbiji. Nakon njihovog poteza u vezi sa Rezolucijom EP, popularnost Evropske unije je u Srbiji opala za 10 procenata. A nama je partnerstvo sa EU iznimno važno. Ovi koji kažu da su ne znam ni ja kakvi Evropejci, svojim potezima narušavaju naše odnose sa Evropskom unijom. Pogledajte samo to, kada su oni tražili da se ukinu evropski fondovi Srbiji, neka dođu ovde, u Lomnicu, da objasne ovoj deci šta to znači za njih. Šta bi to značilo za ovu školu, za njihova domaćinstva? Šta bi značilo za selo Donja Svarča koja ima šestoro đaka? Nećete vi ta sredstva ukinuti Aleksandru Vučiću i Ani Brnabić. Ukinućete ih ovoj deci. Mi gradimo partnerstvo sa EU, a oni ga svojim potezima ruše i uništavaju, izjavila je Brnabićeva.

Premijerka je dodala da je neverovatno da opoziciji sada nije dovoljna međunarodna istraga, već traže međunarodnu izbornu komisiju koja bi sprovodila izbore u Srbiji.

- Međunarodna istraga bi bila direktno kršenje suvereniteta Republike Srbije. To ne bi dozvolila nijedna zemlja Evropske unije. Pitajte Italiju, Nemačku, Poljsku, Češku da li bi to dozvolili? Nikada to ne bi dozvolili. Zašto opozicija želi da gazi suverenitet sopstvene zemlje ja nikada neću razumeti. Ono što sam sigurna jeste da će to biti sramota koja će živeti večno i nešto što će ljudi večno pamtiti, rekla je Brnabićeva.

Prema njenim rečima, za taj suverenitet naši preci su ginuli.

- Kakva god opozicija bila, u ma kojoj zemlji sveta, nikada ne bi tražila tako nešto, osim naše opozicije. Međunarodni posmatrači nisu kršenje suvereniteta. Nemate šta da krijete – pozovete goste, izvolite pogledajte, posmatrajte. Ukupno je bilo 5.700 posmatrača, od čega i stranih i domaćih. Pa naša delegacija je sada otišla u Azerbejdžan da posmatra izbore. To je demokratska praksa, nemojte zavaravati narod. A međunarodna istraga znači da vi zovete nekoga sa strane da dođe u vašu zemlju i da vas ispituje. To je jednako okupaciji. Koliko brzo će to otići u okupaciju, ne znam, ali to je sledeći korak, rekla je predsednica vlade.

Oni su, kako je navela, otišli i korak dalje, pa sada se u njihovim medijima priča o tome da na sledećim izborima treba da bude prisutna međunarodna izborna komisija.

- Pa hajde onda da ukinemo naše sudove, našu Vladu, sve naše institucije. Dokle ste spremni da idete u ponižavanju svoje zemlje? To znači da RIK i GIK više nemaju posao u svojoj zemlji. Nestvarno ponižavanje zemlje, nestvarno koliko želite da uništite svako zrno suvereniteta naše zemlje. A mi sa našim inostranim partnerima imamo odličnu saradnju i tako će biti i u budućnosti, navela je Brnabićeva.

Događaju u selu Lomnica prisustvovao je i šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Emanuel Žiofre.

