VUČIĆ O MOGUĆIM IZBORIMA U BEOGRADU: Predsednik Srbije pomenuo ključan datum

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas javnosti iz Minhena gde prisustvuje na 60. bezbednosnom forumu.

Predsednik je odgovarajući na pitanje novinara najavio ključan datum, ukoliko dođe do novih beogradskih izbora.

- Ako budu novi beogradski izbori, onda će se čekati 1. ili 2. mart. To su zakonski rokovi. Nema to sviđa se Perici, Jovici... Nego imate zakon. Neće bilo čija politička volja da ruši institucije Srbije - izjavio je predsednik i dodao "sačuvaj me Bože njih i njihovog morala".