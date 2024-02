VUČIĆ SE OBRATIO IZ MINHENA: Predsednik o sastanku sa svetskim liderima, ekonomiji i opoziciji (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas javnosti iz Minhena.

Foto: TV Pink

O najvažnijem sastanku danas

Predsednik je rekao da mu je najvažniji sastanak danas za Srbiju bio ekonomski te da o tome ne može više da kaže, ali ističe da će za građane imati lepe vesti uskoro.

O izborima u Srbiji

- Čestitali su neki koje nisam video ranije - izjavio je predsednik.

O izjavama "Proglasa" predsednik je rekao:

- Ti uslovi pokazuju stepen njihovog neznanja i bahatosti. Oni danas imaju uvid u birački spisak. I to možete da proverite i danas i uvek. Nikada ništa neće da urade, osim što će da lažu za adrese. Tako su i žive proglašavali mrtvima, što je strašno. Sve je to upakovano zbog jedne stvari. Oni hoće da ukinu Zakon i da kažu da je njihova politička želja i volja jer su oni tobož moralna veritkala društva. "Mi smo odlučili nema izbora, ako se Vučićevo ime pojavi". Hvala vam što priznajete da me nikad nećete pobediti. U skladu sa zakonom je da bilo koja lista nosi bilo koje ime. Kažu oni " Vučić se ne ponaša protivzakonito, već je problem što ne možemo da ga pobedimo" - kaže on.

Vučić dodaje da ako bude novih beogradskih izbora, onda će se čekati do 1. ili 2. marta.

- To su zakonski rokovi. Nema to sviđa se Perici, Jovici... Nego imate zakon. Neće bilo čija politička volja da ruši institucije Srbije - izjavio je predsednik i dodao "sačuvaj me Bože njih i njihovog morala".

O KiM

Vezano za situaciju na KiM, Vučić kaže da očekuje da će Nemci biti oštriji prema nama, ali da će za nijansu bolje moći da nas razumeju.

- Oni neće promeniti svoj stav nikada. Da ne prodajem maglu našem narodu. Samo je pitanje da li će želeti bolje da razumeju našu poziciju. Čuo sam da je zbog poteza Prištine i Velika britanija uputila oštro pismo.Na kraju, mi moramo narodu novac da damo. mi novca imamo, samo moramo da ga dostavimo. Zašto su taj put izabrali nisam siguran, ali sam siguran da je teško našem narodu na KiM - kazao je Vučić.

O Zederu

- Biću i sa Fadepulom i sa Mercom, šefom CDU, video sam Hojsingema, Išingera. Sa Zederom sutra strašno važan razgovor. On je danas otvorio konferenciju. Zeder je izuzetno moćan, jedan od najmoćnijih ljudi Nemačke, ja ću razgovarati sa njim o tome da on dođe u Srbiju za 15-20 dana.

O sastanku sa Boreljom

Vučić je istakao da je sa Kameronom razgovarao o situaciji na KiM, a da ga sutra čeka sastanak sa Boreljom.

- Sigurno me nije zvao na kafu, nego da pričamo o Kosovu. Imali smo danas četiri važne teme sa Britancima: KiM, region, bilaterala i ekonomija. Kad me pitate za Kosovo, uvek razmišljam o KiM i o ekonomskom razvoju Srbije. Da li je potrebno dodatno finansiranje UK Finance-a, o ulaganju u obnovljive izvore energije, ja sam svojevremeno pokrenuo inicijativu za modularne nuklearke, trošićemo za par godina tri puta više struje. Za par godina neće biti gasa, iz brojnih razloga, gas će biti mnogo moćnije oružje nego što je danas - kaže Vučić.

- Jedva i sad uspevamo (da zadovoljimo potrebe), samo zahvaljujući gasnim elektranama koje smo u poslednjem trenutku uveli. Ljudi ne pitaju, struje imamo dovoljno, ona je među najjeftinijima u Evropi. Tu ima još stvari o kojiima razgovaramo, minerala, istraživanju nafte u budućnosti. Moramo mnogo da radimo, zato su ovakva mesta dobra, jer možete da se vidite sa po 10-15 ljudi da se vidite na dnevnom nivou - kaže Vučić.

O razgovoru sa predsednicom EBRD

Predsednik se još jednom zahvalio građanima na proslavljenom Danu državnosti.

- Čestitam svima u Srbiji praznik. Sretenje smo obeležili na dostojanstven način. Ovde u Minhenu bilo mnogo važnih sastanaka - od Kamerona i Piča, preko Hana, slučajan i duži nego što sam mislio sa Fon der Lajen, pa ljudima iz Evropske banke.

Predsednik je istakao da je glavna vest bila smrt Alekseja Navaljnog.

- Danas naporan dan u Minhenu. Mnogo važnih susreta. Imao sam kratak razgovor sa Ursulom, doduše duži nego što sam mislio - rekao je predsednik i dodao da je prisustvovao govoru Kamale Haris.

- Imamo 2027. godine Ekspo. To su veliki ciljevi. Verujem da ćemo to uspeti da dogovorimo. Sutra uveče je sastanak sa Amerikancima, ljudima iz Senata, kasnije je i večera sa njima - kaže on.

- Popodne smo imali uglavnom ekonomske teme. Razgovarali smo sa investitorima i ljudima iz nemačke Vlade. Da ljudi znaju, šta god da radimo, u glavni nam je 2027. i EXPO.

- Mi smo peta zemlja koja sarađuje sa njima. Toliko visoko je plasirana Srbija. Zašto - pa tu vam je kamata najniža, do 1 posto, ono oko čega sam se borio a nisam dobio zeleno svetlo jesu lokalni putevi. Nije meni problem da nađem pare ni kod arapskih prijatelja, ali ovde je sigurnije. Hoću da ljudi vide da radimo za njih. Dajte da uradimo puteve ljudima ispred kuće. Dobili smo 50+50 miliona, ja sam tražio 200 miliona. EBRD učestvuje sa 550 miliona evra za železnicu. Oni znaju da kad sarađuju sa Srbijom nema problema, jer vraćamo novac, povećavamo plate i standard. Zato nam je važno da imamo strogu kontrolu i nadzor. Sad je naša trka za rast, da bismo stigli da uradimo ono što sam govorio. Treba da dovedemo nove fabrike. Modernizacija mora da bude brza - kaže Vučić.

- Sve moramo da obezbedimo, a da javni dug ne pređe 52 odsto kakav je danas. EBRD voli da radi sa Srbijom i da s nama nema problema, jer Srbija s lakoćom vraća dug. Sad je naša trka za rast. Zato ulažemo u infrastrukturne projekte, dovodimo investitore, ulažemo u veštačku inteligenciju"...

Predsednik Vučić otputovao je za Minhen gde učestvuje na bezbednosnom forumu.

Tom prilikom predsednik Srbije se sastao sa brojnim svetskim liderima sa kojima je razgovarao o važnim temama za našu zemlju, a više o tome možete pročitati OVDE.